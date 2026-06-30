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Thành ủy TP.HCM điều động nhân sự Bí thư, Phó Bí thư phường, xã

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THANH TUYỀN

(PLO)- Thành ủy TP.HCM điều động nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành về công tác tại Đảng ủy phường, xã và giữ vị trí Bí thư, Phó Bí thư phường, xã.
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Sáng 30-6, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Thành ủy TP.HCM điều động nhiều lãnh đạo sở, ban, ngành về công tác tại Đảng ủy phường, xã và giữ vị trí Bí thư, Phó Bí thư phường, xã.

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Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cho các nhân sự. Ảnh: THANH THÙY

Cụ thể, bà Lê Thị Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Châu Pha. Ông Đoàn Văn Đồng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng. Ông Mai Bá Trước, Thành ủy viên, Phó giám đốc Sở Tài chính giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa.

Ông Bùi Hữu Toàn, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức Bí thư Đảng ủy Tân An Hội. Ông Đỗ Phước Trung, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Long Hương.

Ông Dương Đức Trọng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long. Ông Nguyễn Kế Toại, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồ Tràm.

Ông Bồ Kỹ Thuật, Phó giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh. Ông Trần Sĩ Nam, Phó giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hội. Ông Thuật và ông Nam cũng được giới thiệu để HĐND phường bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Bà Đặng Thị Tuyết Mai, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Thới. Ông Phan Hồng Ân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hóc Môn.

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Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: THANH THÙY

Theo Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, các xã, phường hiện nay có nhiều nhiệm vụ nhưng nhân sự tham mưu còn hạn chế. Cấp ủy phải lãnh đạo toàn diện hơn 1.000 nhiệm vụ nhưng một số nơi chưa đạt yêu cầu. Do đó, Thành ủy TP.HCM quyết định điều động, luân chuyển và tăng cường cán bộ cho cơ sở.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các nhân sự nhanh chóng tiếp nhận công việc, nắm bắt quy chế và làm quen cán bộ đơn vị để điều hành ngay. Song song đó, HĐND các phường, xã cần tổ chức kỳ họp nhằm kiện toàn nhân sự chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND.

Riêng các nhân sự được giới thiệu làm Chủ tịch UBND phường, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý cần quan tâm đến công tác giải ngân đầu tư công. Đồng thời tập trung các dự án trọng điểm và triển khai ngay chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị các địa phương xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ. Các đơn vị không để xảy ra sự thiếu nhịp nhàng giữa người cũ và người mới trong điều hành.

THANH TUYỀN
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