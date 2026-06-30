36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Tôi xin được tự nhận mình là “người bạn đường” lâu năm của báo Pháp Luật TP.HCM - nơi tôi có nhiều kỷ niệm sâu sắc, những bài viết, bài phỏng vấn được lưu giữ.

Báo Pháp Luật TP.HCM là nơi tôi được gửi gắm những quan điểm nghị trường mạnh mẽ, không né tránh. Với kinh nghiệm sáu khóa làm đại biểu Quốc hội, tôi có thể chia sẻ về cái gọi là “áp lực của người công bộc” trên báo Pháp Luật TP.HCM.

Báo Pháp Luật TP.HCM là diễn đàn thân thuộc để bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng. Ảnh: CT

Qua những bài phỏng vấn trên báo Pháp Luật TP.HCM, tôi có cơ hội được nói về các vấn đề nóng: Từ việc giải quyết đơn thư khiếu nại của dân, việc chống quan liêu hách dịch cho đến tư duy “biết tự trọng để rút lui” khi không hoàn thành nhiệm vụ (bài viết “Không làm được đầy tớ dân, hãy rút lui!”).

Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu trong một lần được gặp Chủ tịch Cuba Fidel Castro.

Báo Pháp Luật TP.HCM còn là nơi tôi có thể chia sẻ những ký ức, những lát cắt lịch sử đầy xúc động trong cuộc đời hoạt động cách mạng và ngoại giao của mình.

Một trong những kỷ niệm mà tôi nhớ mãi là báo đã đăng tự sự của tôi về hai lần may mắn được gặp vị lãnh tụ Cuba Fidel Castro (bài “Tôi để tang cho Fidel”, đăng ngày 28-11-2016).

Nhờ bài báo, tôi bày tỏ được tình cảm với vị lãnh tụ kính yêu qua hình ảnh một nữ du kích miền Nam quần áo tươm tất, hồi hộp nhìn đồng hồ chờ được gặp Fidel và nỗi xúc động nghẹn ngào khi vị lãnh tụ vĩ đại qua đời đúng vào sinh nhật của tôi.

Nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên của báo Pháp Luật TP.HCM xem tôi như một người cô, người chị, người cố vấn thân thiết. Tôi sẵn sàng mở lòng trước những đề tài khó, những góc khuất trong bộ máy hành chính mà phóng viên theo đuổi.

Nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên của báo Pháp Luật TP.HCM xem bà Nguyễn Thị Hoài Thu như một người cô, người chị, người cố vấn thân thiết.

Chính bản lĩnh, sự quyết liệt của các phóng viên trong việc đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người dân khiến tôi đồng cảm, không ngại va chạm trong các phát biểu của mình trên mặt báo.

Tôi cũng đã cùng phóng viên dấn thân tìm hiểu kỹ càng và trực tiếp đi thực địa hiện trường vụ án có dấu hiệu oan. Nhìn lại những cái tên mà mạng sống đã chạm một bàn chân vào cửa tử nhưng được giữ lại vào phút chót, tôi tự hào vì sự đồng hành của mình cùng báo…

"Hay tin báo giải thể, lòng tôi đau xót vì mất đi một người bạn thân thiết. Mong rằng các anh chị em phóng viên, biên tập viên dù ở đâu, làm gì thì vẫn luôn giữ chất “người Pháp Luật”; tiếp tục lan tỏa tiếng nói chính trực, bảo vệ lẽ phải, công bằng..." - bà Nguyễn Thị Hoài Thu

Với tôi, báo Pháp Luật TP.HCM là cầu nối đưa tư tưởng trọng dân, vì dân của tôi đến gần với công chúng; là nơi tôi có thể đóng góp ý kiến chuyên môn nhằm góp phần tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, thể chế…

Hay tin báo giải thể, lòng tôi đau xót vì mất đi một người bạn thân thiết. Mong rằng các anh chị em phóng viên, biên tập viên dù ở đâu, làm gì thì vẫn luôn giữ chất “người Pháp Luật”; tiếp tục lan tỏa tiếng nói chính trực, bảo vệ lẽ phải, công bằng, công lý và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

* Bà NGUYỄN THỊ HOÀI THU, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội