(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu xe máy Yamaha Mio biển số 59E1-029.75 để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Ngày 30-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ việc “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 28-5-2026 trước số 376A Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM.

Tìm chủ xe máy liên quan vụ tai nạn giao thông ở TP.HCM. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, cơ quan công an tạm giữ một xe mô tô hiệu Yamaha Mio màu đỏ, biển số 59E1-029.75.

Kết quả xác minh cho thấy phương tiện trên đứng tên ông Nguyễn Chánh Tâm, địa chỉ 102/7 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, TP.HCM.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị người là chủ sở hữu hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến xe mô tô Yamaha Mio biển số 59E1-029.75 đến làm việc tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM.

Mọi thông tin liên hệ cán bộ điều tra Lâm Đạo Thái Dương, số điện thoại 0987.118.147 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

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PHẠM HẢI