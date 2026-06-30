An ninh trật tự

Công an TP.HCM truy tìm chủ xe máy trong vụ tai nạn ở xã Bình Hưng

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NGUYỄN TÂN

(PLO)- Công an TP.HCM đang truy tìm chủ xe máy liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn xã Bình Hưng.

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Ngày 30-6-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn xã Bình Hưng.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 22 giờ 58 ngày 11-5-2026, tại trước địa chỉ số 13 đường Đê Bao Hợp Tác Xã Phong Phú (ấp 59, xã Bình Hưng, TP.HCM) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm trên, anh Trần Minh T (33 tuổi, ngụ ấp 14, xã Bình Hưng, TP.HCM) điều khiển xe mô tô mang biển số 52T1-5703 bất ngờ tự ngã. Vụ việc khiến anh T tử vong tại chỗ.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm chủ xe máy mang biển số 52T1-5703 nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị chủ sở hữu phương tiện hoặc cá nhân nào biết thông tin về chiếc xe máy này, xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM. Người dân có thể liên hệ qua số điện thoại: 0901775643, gặp Điều tra viên Nguyễn Minh Trí để cung cấp các thông tin có liên quan.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có ai đến liên hệ giải quyết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TÂN
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