Công an TP.HCM tìm chủ nhân của 13 chiếc xe máy bị thu giữ

Ngày 30-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra tại chung cư Fresca Riverside, đường số 6, khu phố 17, phường Tam Bình, TP.HCM.

Theo điều tra, sau khi chấp hành xong án phạt tù vào tháng 1-2026, Dương Hoài Phong đến TP.HCM sống lang thang và nảy sinh ý định trộm cắp xe máy để lấy tiền tiêu xài. Phong rủ Phạm Văn Nam tìm đầu mối tiêu thụ và được đồng ý.

Ngày 6-4-2026, sau khi khảo sát trước đó, Phong dùng dây kẽm đấu dây điện, lấy trộm chiếc xe Yamaha Exciter biển số 78E1-335.36 tại tầng hầm chung cư Fresca Riverside (phường Tam Bình, TPHCM).

Sau đó, Phong liên hệ Nam để bán chiếc xe cho Trương Tuấn Vủ với giá 7,6 triệu đồng. Qua truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã mời Phong, Nam và Vủ làm việc, cả ba đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Quá trình khám xét chỗ ở của Trương Tuấn Vủ tại số 105A hẻm 103 đường Nguyễn Kim Cương, ấp 9, xã Phú Hòa Đông, TP.HCM để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phát hiện và thu giữ loạt phương tiện không rõ nguồn gốc.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm chủ sở hữu của 13 chiếc xe máy có đặc điểm sau:

STT Tên xe - Màu sơn Biển số Số máy (SM) Số khung (SK) 1 Yamaha Jupiter Đỏ đen 70DB-058.61 G3E6E0269008 MH3UG0710HK190473 2 Yamaha Exciter Đen 84B1-603.99 G3D4E738005 RLCUG0610JY709470 3 Yamaha Exciter Đen đỏ 61E1-505.72 G3D4E055101 RLCUG0610FY049941 4 Yamaha Exciter Đen xanh 94F1-468.19 G3M5E119685 RLCUG1210MY061528 5 Yamaha Exciter Xanh đen 66GA-091.72 G3D4E786471 RLCUG1010JY021242 6 Yamaha Exciter Xanh đen 94D1-435.05 G3D4E893832 RLCUG1010KY127411 7 Honda DH88 Xanh 59S3-428.92 DH88E1040785 DH88F1046601 8 Yamaha Exciter 36B5-571.37 G3D4E418269 RLCUG0610HY399152 9 Yamaha Exciter Trắng đỏ đen 69L1-268.14 G3D4E1044945 RLCUG1010LY273909 10 Yamaha Exciter Đen 62N1-751.85 G3M5E015277 RLCUG1220MY004527 11 Yamaha Exciter Xanh đen 49H1-566.06 G3M5E116503 RLCUG1210MY059443 12 Honda Vision Đen đỏ 68P1-478.16 JF66E0792925 RLHJF5816GY525007 13 Yamaha Exciter Trắng xanh 61H1-290.78 IFC4035371 RLCS1FC40FY035364

Ai là chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của các phương tiện nêu trên, xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (gặp Cán bộ điều tra Phan Văn Tấn tại địa chỉ số 934 Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, TP.HCM; Điện thoại: 0779778586) để phối hợp giải quyết.

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NGUYỄN TÂN