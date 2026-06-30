Công an TP.HCM triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng

(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh xuyên suốt trên không gian mạng, khởi tố 30 bị can.

Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh; khởi tố 30 bị can và thu giữ nhiều súng, đạn cùng phương tiện phục vụ việc chế tạo vũ khí.

Giấu súng trong thùng CPU

Đây là kết quả thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM trong triển khai Kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030".

Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: CA

Theo điều tra, qua công tác trinh sát trên không gian mạng kết hợp nguồn tin từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh, video giới thiệu các loại súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng, đồng thời trao đổi, mua bán súng, đạn và linh kiện với nhiều đối tượng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Quá trình xác minh, Công an xác định các đối tượng hoạt động có tổ chức, lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, giao dịch, che giấu nhân thân và phương thức phạm tội nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, ngụ phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng cầm đầu đường dây. Sơn trực tiếp lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng, tính năng tương tự súng quân dụng, sau đó bắn thử, quay video và đăng tải lên mạng xã hội để chào bán.

Đáng chú ý, việc giao nhận súng, đạn được ngụy trang trong các thùng CPU máy tính hoặc hàng hóa gửi qua xe khách liên tỉnh. Các giao dịch thanh toán sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác nhằm che giấu dấu vết phạm tội.

Từ ngày 30-5 đến 6-6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM, Ban chuyên án huy động nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Mặc dù các đối tượng hoạt động phân tán trên nhiều địa bàn, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, liên lạc và giao dịch qua không gian mạng với nhiều phương thức đối phó, Ban chuyên án đã bắt giữ hơn 30 đối tượng, khám xét nhiều địa điểm, triệt xóa toàn bộ đường dây.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng công an thu giữ 27 khẩu súng, trong đó có 14 khẩu là vũ khí quân dụng; 9 khẩu súng đang trong quá trình lắp ráp; gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo, độ chế; khoảng 1.000 viên đạn các loại cùng nhiều máy khoan, máy cắt, máy mài, thiết bị gia công kim loại, linh kiện, vật tư, máy tính và dụng cụ phục vụ việc chế tạo súng.

Công an TP.HCM thu giữ nhiều súng, đạn các loại. Ảnh: CA

Nhiều máy khoan, máy cắt, máy mài, thiết bị gia công kim loại, linh kiện, vật tư, máy tính và dụng cụ phục vụ việc chế tạo súng.. Ảnh: CA

Khởi tố 30 bị can, xử lý hình sự 7 đối tượng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án về các tội "Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 30 đối tượng để điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 30 đối tượng để điều tra. Ảnh: CA

Trong quá trình mở rộng chuyên án về vũ khí, Phòng Cảnh sát hình sự còn phát hiện, xử lý hình sự 7 đối tượng liên quan hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguồn cung cấp vũ khí, đạn, ma túy cũng như các tài khoản mạng xã hội được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Công an TP.HCM, vụ án cho thấy các đối tượng ngày càng lợi dụng không gian mạng để chế tạo, quảng bá và mua bán vũ khí quân dụng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với an ninh, trật tự. Việc kịp thời triệt xóa đường dây đã ngăn chặn số lượng lớn vũ khí phát tán ra ngoài xã hội, hạn chế nguy cơ bị sử dụng để thực hiện các hành vi phạm tội.

Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan; đồng thời tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để mua bán vũ khí, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chế tạo hoặc tiếp tay cho các hành vi liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện các tài khoản mạng xã hội, hội nhóm hoặc đối tượng có dấu hiệu mua bán, chế tạo vũ khí trái phép để kịp thời xử lý.

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NGUYỄN TÂN