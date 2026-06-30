Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Gần 36 năm trước, ngày 17-9-1990, báo Pháp Luật TP.HCM ra đời với sứ mệnh của một tờ báo chuyên về pháp luật - chính sách, như lời nguyên Tổng Biên tập Nguyễn Minh Lộc (nhà báo Nam Đồng) là tờ báo “Trí tuệ nhưng đại chúng”. Tiếp nối truyền thống ấy, nguyên Tổng Biên tập Phạm Phú Tâm và sau này Tổng Biên tập Mai Ngọc Phước thường nhấn mạnh sứ mệnh trong việc tạo ra, duy trì và phát huy tinh thần “cảm xúc công lý” đến từng bạn đọc, từng người dân, doanh nghiệp.

Càng đi qua năm tháng, những người làm báo Pháp Luật TP.HCM càng nhận ra pháp luật không chỉ nằm trong điều khoản hay phiên tòa, mà phải hiện diện trong hơi thở cuộc sống, trong nỗi lo của người dân, trước băn khoăn của doanh nghiệp, trong khát vọng phát triển của một siêu đô thị. Song hành cùng mặt báo là hành trình khác - những hoạt động sau mặt báo đã trở thành một phần đặc biệt của Pháp Luật TP.HCM.

Chương trình “Trợ giúp pháp lý miễn phí” của báo Pháp Luật TP.HCM đã trợ giúp, tư vấn cho hàng trăm ngàn lượt bạn đọc tìm đến báo.

“Đặc sản” Trợ giúp pháp lý miễn phí

Suốt nhiều năm qua, cánh cửa báo Pháp Luật TP.HCM luôn rộng mở với bạn đọc. Có người tìm đến tòa soạn xấp hồ sơ theo đuổi nhiều năm, có doanh nghiệp tìm lời giải cho những vướng mắc pháp lý tưởng chừng không thể tháo gỡ, cũng có những lao động bình thường chỉ mong được định hướng để biết bắt đầu từ đâu.

Từ những nhu cầu đời thường ấy, Chương trình “Trợ giúp pháp lý miễn phí” ra đời và duy trì hơn 20 năm. Ban đầu chỉ có khoảng 20-30 luật sư, sau đó có lúc lên đến 70-80 người tham gia. Trong giai đoạn Internet chưa phát triển, chương trình từng được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là đơn vị cung cấp văn bản pháp luật bằng giấy cho người dân nhiều nhất.

Đều đặn sáng thứ Hai, Tư, Sáu, các luật sư và chuyên gia pháp lý có mặt tại tòa soạn để tư vấn miễn phí. Không thủ tục rườm rà, không khoảng cách, chỉ có những cuộc trò chuyện chân thành, những nỗi lo được chia sẻ và hướng đi được mở ra bằng tinh thần thượng tôn pháp luật. Hàng ngàn lượt tư vấn, hàng ngàn bạn đọc tham gia cùng sự đồng hành của hơn 50 luật sư thường xuyên gắn bó. Báo tiếp nhận hàng chục ngàn đơn thư trực tiếp, qua bưu điện, email và hàng ngàn cuộc gọi từ đường dây nóng.

Điều đáng quý nhất không nằm ở con số, mà là niềm tin người dân và doanh nghiệp gửi gắm vào một địa chỉ, nơi họ được lắng nghe, chia sẻ và tiếp thêm niềm tin vào sự công bằng. Từ những cuộc gặp gỡ, lá đơn, cuộc điện thoại, báo Pháp Luật TP.HCM trở thành nhịp cầu nối giữa người dân với cơ quan chức năng, giữa vướng mắc thực tiễn với giải pháp tháo gỡ. Hàng trăm câu chuyện đời sống được đưa lên mặt báo, nhiều vụ việc được xác minh, theo đuổi đến cùng, nhiều kiến nghị được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Không ít bài báo trở thành cơ sở để quản lý nhìn nhận lại bất cập, từ đó có vụ việc được tháo gỡ, oan sai được xem xét, doanh nghiệp tìm được hướng đi.

Phía sau mỗi bài báo không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn là mong muốn đưa pháp luật đến gần hơn với cuộc sống - để pháp luật thực sự trở thành chỗ dựa của người dân.

Những diễn đàn chính sách là “cánh tay nối dài”

Trong gần 36 năm qua, Pháp Luật TP.HCM cũng luôn nỗ lực tạo dựng những không gian đối thoại, nơi tiếng nói của các vị lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân được gặp gỡ nhau để tìm kiếm những tiếng nói chung, những chính sách vượt trội.

Từ những hội thảo quy mô quốc gia đến những tọa đàm chuyên sâu, từ các diễn đàn kinh tế đến những cuộc giao lưu trực tuyến với độc giả hay các talkshow truyền thông chính sách…, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là góp thêm tiếng nói cho sự phát triển chung của TP.HCM và cả nước.

Mỗi năm, báo tổ chức hàng chục chương trình như vậy. Chỉ riêng trong năm 2025, hàng loạt hội thảo lớn đã được tổ chức như diễn đàn

“TP.HCM - gỡ vướng kinh tế xanh”, hội thảo góp ý sửa đổi Luật Thi hành án dân sự, hội thảo quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) và pháp luật, hội thảo khoa học về Nghị quyết 66-NQ/TW hay hội thảo về 30 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển có hiệu lực…

Các hội thảo, tọa đàm, talkshow... do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Bên cạnh đó là hàng chục tọa đàm nóng hổi với những chủ đề gắn chặt với hơi thở cuộc sống như khung pháp lý cho tiền kỹ thuật số, tháo gỡ rào cản cho kinh tế tư nhân, ngăn chặn hàng giả, bảo vệ người mua sắm trực tuyến, hoàn thiện Luật Quảng cáo hay những vấn đề sửa đổi Luật Giáo dục đại học, luật về thuế...

Mỗi chương trình là một dịp để những người làm chính sách lắng nghe thêm tiếng nói từ thực tiễn; là nơi những góc nhìn khác nhau gặp nhau để cùng tìm kiếm giải pháp. Không ít kiến nghị đã được tiếp thu. Không ít đề xuất từ diễn đàn của báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần hoàn thiện chính sách, giúp những quy định của pháp luật đến gần hơn với đời sống.

Mang ánh sáng pháp luật ra biển lớn

Một điểm nhấn rất đáng tự hào trong hành trình gần 36 năm của báo chính là Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, kéo dài từ năm 2023 đến 2025. Khi chương trình này chính thức khởi động, ít ai nghĩ rằng chỉ sau ba năm, hành trình ấy sẽ đi dọc chiều dài đất nước, đến với tất cả tỉnh, TP có biển của Việt Nam trong bối cảnh Ủy ban châu Âu (EC) gắn thẻ vàng IUU với hải sản Việt gây thiệt hại hàng tỉ USD tính từ năm 2017 và vấn đề chủ quyền biển đảo vẫn luôn là vấn đề rất thời sự được đông đảo người dân quan tâm.

Những chuyến xe nối tiếp nhau rời TP.HCM, mang theo không chỉ những phần quà mà còn mang theo tình cảm của bạn đọc, của doanh nghiệp đồng hành. Hơn 4.200 phần quà rất giá trị, bao gồm bộ bình ắc-quy kèm đèn chiếu sáng, ngư cụ, túi thuốc gia đình, nhu yếu phẩm… được trao tận tay hàng ngàn bà con ngư dân khó khăn, hơn 700 suất học bổng đến với con em ngư dân, hơn 2.000 lượt khám bệnh miễn phí được thực hiện với tổng kinh phí hơn 34 tỉ đồng…

Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, trao quà cho ngư dân Nghệ An.

Nhưng giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở những con số ấy. Điểm son nhất là khát vọng đưa pháp luật về biển đến gần hơn với ngư dân. Mỗi chuyến đi, hàng trăm cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” được trao tận tay ngư dân đã trở thành người bạn đồng hành trên mỗi chuyến ra khơi với thông điệp về khai thác hải sản hợp pháp, về trách nhiệm cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng IUU, về việc mỗi chuyến biển không chỉ là mưu sinh mà còn gắn với chủ quyền biển đảo và hình ảnh của nghề cá Việt Nam.

Giải nhất giải Báo chí TP.HCM lần thứ 42 và Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng nhưng phần thưởng lớn nhất dành cho chương trình là ánh đèn vẫn sáng lên mỗi đêm trên biển mang theo niềm tin yêu, quý mến của bà con ngư dân với chương trình này.

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Một chặng đường khép lại nhưng những giá trị mà Pháp Luật TP.HCM đã vun đắp sẽ không dừng lại. Tên gọi của một tờ báo có thể khép lại một hành trình nhưng tinh thần Pháp Luật TP.HCM, tinh thần của sự dấn thân vì cộng đồng, của trách nhiệm xã hội và của niềm tin vào những điều tốt đẹp, sẽ còn tiếp tục được nối dài trên những chặng đường phía trước. Bởi những người trưởng thành từ mái nhà ấy dù đi đâu, làm gì cũng sẽ tiếp tục mang theo tinh thần phụng sự, tinh thần dấn thân, để ai ai cũng cảm nhận được tinh thần Pháp Luật TP.HCM.

2 ngôi trường đặc biệt ở Trường Sa... Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính Trương Mỹ Hoa cùng ông Mai Ngọc Phước, phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM khánh thành Trường Tiểu học Sinh Tồn vào ngày 19-4-2014.

36 năm thành lập và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ được bạn đọc quan tâm và yêu mến qua những bài viết về pháp lý, những tuyến điều tra mà còn từ những hoạt động ý nghĩa sau mặt báo. Trong đó, việc góp sức để cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính xây dựng hai ngôi trường đặc biệt ở đảo Trường Sa Lớn và đảo Sinh Tồn từ năm 2012 - 2014 là một trong những cột mốc khó quên của báo Pháp Luật TP.HCM. Những ngôi trường ở Trường Sa trở thành những điểm sáng đặc biệt giữa trùng khơi, nơi trẻ em trên đảo có thể yên tâm học hành, cha mẹ yên lòng giữ đảo.

Những chuyến đi của tình người Không chỉ đồng hành với những vấn đề pháp lý hay chính sách, Pháp Luật TP.HCM còn mang theo trách nhiệm của một cơ quan báo chí với cộng đồng. Những căn nhà tình nghĩa, những suất quà Tết cho người nghèo, những học sinh vượt khó được tiếp sức, những bệnh nhân hiểm nghèo nhận được sự sẻ chia, những chuyến khám bệnh miễn phí ở vùng sâu, vùng xa… đã trở thành những hoạt động quen thuộc của tờ báo. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM,

﻿trao quà hỗ trợ người dân trong Chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!”. Gần nhất là năm 2025, khi thiên tai gây thiệt hại nặng nề cho miền Trung, Chương trình “Thương lắm miền Trung ơi!” được phát động và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của bạn đọc cả nước cùng kiều bào ở nước ngoài. Nhiều tỉ đồng cùng hơn 40 tấn hàng hóa thiết yếu đã được gửi đến đồng bào vùng bão lũ. Những chuyến xe cứu trợ nối dài không chỉ mang theo hàng hóa mà còn mang theo tình cảm của hàng triệu tấm lòng. Đó cũng là một phần của Pháp Luật TP.HCM - một tờ báo không đứng ngoài những khó khăn của cộng đồng.

Pháp Luật TP.HCM: 36 năm kết nối niềm tin, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luậtLENS (PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những cuộc đời mới bước ra từ trang báoLENS (PLO)- Sau mỗi bài báo là một câu chuyện đời được lắng nghe, một quyền lợi được bảo vệ và một cuộc đời mới được mở ra từ niềm tin của bạn đọc.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Chúng tôi mang theo những cây cầu yêu thương (PLO)- Cái tên Pháp Luật TP.HCM sẽ trở thành ký ức sau hơn 35 năm phụng sự và riêng tôi đã có hơn 20 năm với một thời thanh xuân sôi nổi nhất của đời mình gắn bó ở đây.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Được bạn đọc tin yêu là phần thưởng cao quý nhất LENS (PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.

ĐỖ THIỆN