Thể thao

Khám phá cung đường băng qua vườn trái cây đặc trưng của miền Tây

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CHÂU ANH

(PLO)- Cung đường chạy đi qua các tuyến đường đá mi nông thôn, đồng lúa trù phú và những khu vườn cây ăn trái đặc trưng của vùng sông nước ĐBSCL.
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Ngày 30-6, Sở VT-VH&DL TP Cần Thơ phát thông cáo báo chí chính thức khởi động giải chạy Vietcombank Mekong Delta Cross Country Marathon 2026.

Theo Ban tổ chức, giải chạy năm nay sẽ đưa vận động viên trở về với thiên nhiên, kết hợp giữa thử thách thể thao và văn hóa bản địa vùng đồng bằng. Theo đó, các vận động viên sẽ trực tiếp trải nghiệm, chinh phục các địa hình đa dạng như đường bờ ruộng, lối mòn dân sinh, đoạn băng kênh rạch và khu vực bùn lầy tự nhiên.

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Tham gia giải chạy, các vận động viên được trải nghiệm các cung đường dân sinh, kết hợp giữa thử thách thể thao và tìm hiểu văn hóa. Ảnh: BTC

Cung đường chạy đi qua các tuyến đường đá mi nông thôn, đồng lúa trù phú và những khu vườn cây ăn trái đặc trưng của vùng sông nước. Hành trình mở ra không gian giao thoa văn hóa độc đáo của ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer thông qua các ngôi chùa cổ kính dọc tuyến đường. Hoạt động này kiến tạo một trải nghiệm thể thao dân dã, chân thật cho người tham gia.

Sự thay đổi mang tính đột phá này đòi hỏi các vận động viên sở hữu tốc độ, thể lực tốt. Người tham gia cũng cần sự khéo léo, khả năng thích ứng cao để chinh phục địa hình thực tế. Bên cạnh đó, với công tác vận hành được tối ưu hóa và chuỗi hoạt động bên lề độc đáo, sự kiện hứa hẹn sẽ quy mô và trọn vẹn.

Giải chạy năm nay chính thức xuất phát vào ngày 5-7 tại công viên Bạch Đằng, (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ), với 4 cự ly tiêu chuẩn gồm 5 km, 10 km, Half marathon và Marathon. Dự kiến giải chạy thu hút hơn 5.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài.

Giải chạy năm nay được kỳ vọng là hành trình trải nghiệm cuộc sống dân dã, chân thật và sống động nhất của người dân miền sông nước. Qua đó, Ban tổ chức hướng đến việc quảng bá mạnh mẽ loại hình du lịch sinh thái, văn hóa miền Tây đến với du khách trong và ngoài nước.

CHÂU ANH
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từ khóa

#cần thơ #delta marathon #vận động viên #sông nước miền tây

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