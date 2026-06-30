Kết quả World Cup 2026: Hà Lan và Đức bị loại, bí mật đằng sau chiến thắng của Brazil

(PLO)- Hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan đều bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026, còn Brazil phải vất vả lắm mới ngược dòng thắng Nhật Bản.

Ngày 30-6, loạt 3 trận vòng 32 đội World Cup 2026 chứng kiến nhiều bất ngờ khi hai ông lớn Đức và Hà Lan chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh theo cách đầy cay đắng sau loạt sút luân lưu, còn Brazil may mắn thắng Nhật Bản với tỉ số 2-1.

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Kỳ tích Morocco

Trong trận đấu kết thúc cách đây ít phút, Morocco đã loại Hà Lan trong loạt sút luân lưu đầy kịch tính với tỉ số 3-2 sau khi hai đội hòa nhau 1-1. Tuyển Hà Lan đã bỏ lỡ 3 quả phạt đền trong loạt luân lưu và thủ môn Bart Verbruggen cũng có một pha xử lý tệ hại khi anh ta bằng cách nào đó lại để bóng vào lưới nhà.

Morocco lại một lần nữa làm nên kỳ tích! Lần thứ hai trong lịch sử, họ đã loại một cường quốc bóng đá của châu Âu ở World Cup bằng loạt sút luân lưu. Điều này diễn ra bốn năm sau chiến thắng khó tin của Morocco trước Tây Ban Nha.

Morocco ngạo nghễ loại Hà Lan khỏi World Cup 2026. ẢNH: DAILYMAIL/GETTY

Morocco có nhiều cơ hội ghi bàn hơn trong hiệp một, nhưng thủ môn Verbruggen đã thực hiện hai pha cứu thua xuất sắc để giữ tỷ số hòa. Gakpo sau đó đã đưa đội tuyển Hà Lan vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 72, nhưng cú đánh đầu kịp thời của Diop ở phút bù giờ 90+1 đã đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Rahmi có một cơ hội ngon ăn nhưng đã bị Verbruggen cản phá ở cự ly gần. Trong loạt sút luân lưu, Koopmeiners ghi bàn trước, nhưng những pha bỏ lỡ của Kluivert và Timber, cộng thêm pha cứu thua của thủ môn Bounou trước cú sút của Summerville, đã giúp Saibari ấn định chiến thắng và giúp Morocco giành vé vào vòng tiếp theo.

Morocco sẽ đối đầu với đội đồng chủ nhà Canada ở vòng 16 đội World Cup 2026 tại Houston vào ngày 4-7 (giờ địa phương). Trong khi đó, Hà Lan vẫn chưa thể giành được chức vô địch World Cup đầu tiên ít nhất cho đến năm 2030.

2. Orlando Gill trở thành bức tường Paraguay

Trước đó, một bất ngờ lớn đã xảy ra ở vòng 32 đội World Cup 2026. Đội tuyển Paraguay đã đánh bại gã khổng lồ châu Âu Đức với tỷ số 4-3 trong loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu chính thức tại sân vận động Boston.

Chiến thắng này đưa Paraguay vào vòng 16 đội và kết thúc hành trình của Die Mannschaft sớm hơn dự kiến. Đức thực sự chiếm ưu thế ngay từ tiếng còi khai cuộc. Đội bóng của Julian Nagelsmann kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự kỷ luật của Paraguay.

Florian Wirtz là động lực chính trong hàng công của Đức. Tiền vệ của Liverpool đã nhiều lần uy hiếp khung thành đối phương bằng những đường chuyền chính xác, trong đó có một pha tạt bóng hoàn hảo mà Kai Havertz suýt chút nữa đã ghi bàn. Tuy nhiên, đội trưởng Paraguay, Gustavo Gomez, đã có pha cản phá quan trọng để ngăn chặn cơ hội này.

Đức thua đau Paraguay sau loạt sút luân lưu. ẢNH: AFP

Bất chấp sức ép liên tục, Paraguay kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản công. Chiến lược của HLV Gustavo Alfaro cuối cùng đã được đền đáp ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Phút thứ 42, Julio Enciso đánh đầu đưa bóng vượt qua Manuel Neuer sau một pha phản công nhanh mở tỉ số 1-0. Đó là bàn thắng đầu tiên của Paraguay trong lịch sử vòng knock-out World Cup.

Bị dẫn trước một bàn, Đức đã tăng cường tấn công trong hiệp hai và họ có bàn thắng ở phút thứ 54. Florian Wirtz lại một lần nữa là người kiến ​​tạo với đường chuyền chính xác, tạo cơ hội cho Kai Havertz đánh đầu, bóng đi thẳng vào lưới, vượt qua Orlando Gill, san bằng tỷ số 1-1.

Sau bàn thắng đó, Đức tiếp tục chiếm ưu thế trong trận đấu. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Paraguay vẫn vững chắc, ngăn cản đội tuyển Đức tạo ra thêm bất kỳ cơ hội nào.

Tỷ số vẫn hòa cho đến khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Ở hiệp phụ, Đức liên tục tấn công hàng phòng ngự Paraguay. Jonathan Tah thậm chí còn ghi bàn bằng một cú đánh đầu. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì cho rằng Tah đã phạm lỗi với thủ môn Orlando Gill.

Paraguay, đội tiếp tục phòng ngự, cuối cùng đã buộc trận đấu phải được phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Diễn biến kịch tính thực sự đến từ chấm phạt đền. Paraguay vươn lên dẫn trước ngay sau khi cú sút phạt đền đầu tiên của Kai Havertz bị thủ môn Orlando Gill cản phá.

Joshua Kimmich và Jamal Musiala đã ghi bàn cho Đức, nhưng Nick Woltemade lại một lần nữa bị Gill cản phá sau khi cú sút của anh bị thủ môn này cứu thua. Manuel Neuer đã tạm thời thắp lên hy vọng cho đội tuyển Đức bằng cách cản phá thành công hai quả phạt đền của Antonio Sanabria và Fabian Balbuena.

Tuy nhiên, Đức đã không tận dụng được cơ hội vàng đó. Jonathan Tah, người thực hiện quả phạt đền thứ sáu, đã không thể đánh bại Gill. Sau đó, Jose Canale bước lên, đóng vai trò là người kết liễu trận đấu của Paraguay, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình để ấn định chiến thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu. Kết quả này là một trong những bất ngờ lớn nhất của World Cup 2026 và khẳng định Paraguay là một "chú ngựa ô" đáng gờm khi họ sẽ gặp Pháp hoặc Thụy Điển ở vòng 16 đội.

Casemiro tiết lộ hai bí mật đằng sau chiến thắng kịch tính của Brazil trước Nhật Bản Tiền vệ của đội tuyển Brazil Casemiro đã ca ngợi màn trình diễn của các đồng đội sau khi đánh bại Nhật Bản 2-1 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Chính Casemiro ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 56, sau khi Nhật Bản vươn lên dẫn trước trong hiệp một nhờ bàn thắng của Kaishu Sano. Casemiro ghi 1 bàn thắng cho tuyển Brazil. ẢNH: AFP Gabriel Martinelli đã trở thành người hùng của Brazil trong những phút cuối trận đấu, ghi bàn thắng quyết định ở thời gian bù giờ của hiệp hai. Với chiến thắng này, Brazil đã tiến vào vòng 16 đội và sẽ gặp đội thắng cuộc giữa Na Uy hoặc Bờ Biển Ngà. Sau chiến thắng của đội tuyển Samba, Casemiro nói Brazil cuối cùng đã tránh được mối đe dọa từ Nhật Bản và tiết lộ bí mật trong chiến thắng này là nhờ sự bình tĩnh và kiên nhẫn của toàn đội. "Chiến thắng này có được nhờ sự bình tĩnh và kiên nhẫn của chúng tôi khi liên tục gây sức ép lên một đội bóng chơi phòng ngự chặt chẽ. Đó là yếu tố quan trọng nhất, niềm tin rằng bằng cách giữ bình tĩnh, thời điểm ghi bàn chắc chắn sẽ đến", Casemiro nói. Casemiro đá chính ngay từ đầu trận. Ngoài việc ghi một bàn thắng, cựu tiền vệ Real Madrid còn có hai cú sút trúng đích. Anh được thay ra ở phút 90 và nhường chỗ cho Fabinho. Vượt qua Nhật Bản, Casemiro yêu cầu các đồng đội tập trung vào các trận đấu tiếp theo tại World Cup 2026. "Chúng tôi đã chiến đấu suốt trận đấu và kiểm soát bóng, vì vậy chúng tôi biết sẽ có cơ hội. Nhật Bản phòng ngự rất chắc chắn, nhưng chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp hai và giành chiến thắng", Casemiro nói, "Chúng tôi đang rất mong chờ vòng 16 đội, nhưng giờ chúng tôi cần nghỉ ngơi và nhớ rằng vẫn còn bốn trận đấu nữa phía trước". Trong khi đó, Gabriel Martinelli, người hùng giúp Brazil đánh bại Nhật Bản, đã không kìm được cảm xúc sau khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia tiến vào vòng tiếp theo. Anh khó có thể diễn tả được khoảnh khắc đó. "Tôi không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của mình khi thấy người dân Brazil vui mừng đến thế nào khi chúng tôi đã lọt vào vòng tiếp theo," Martinelli chia sẻ, "Gia đình tôi, vợ tôi, bố mẹ tôi, bạn bè tôi, tôi thậm chí không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Tôi nghĩ phải mất một thời gian tôi mới thực sự nhận ra điều đó. Cách đó không lâu, tôi đã sút trúng cột dọc. Tôi biết mình sẽ có cơ hội khác, và may mắn thay tôi đã ghi bàn thắng giúp chúng tôi giành vé đi tiếp".

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PHẠM QUANG