​D2D tiếp cận nhiều dự án hạ tầng trọng điểm

Các chỉ số nổi bật D2D đạt được trong năm 2016: Tổng doanh thu hợp nhất 433,303 tỷ, vượt 48% so với kế hoạch và tăng 39% so với thực hiện năm 2015; Lợi nhuận trước thuế đạt 70,315 tỷ, vượt 19% so với kế hoạch; Nộp ngân sách đạt 105,143 tỷ, vượt 35% so với kế hoạch và tăng 112% so với thực hiện năm 2015; Tổng giá trị tài sản đạt khoảng 1.279 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2015; chia cổ tức đạt 25% và giá cổ phiếu tăng gần 50%.