Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh (cũ), Nghệ An được xây dựng năm 1991, rộng hơn 2,3ha, hiện quản lý 1.200 phần mộ. Trong đó có 952 mộ đã có hài cốt (30 mộ chưa xác định được thông tin liệt sĩ) và 248 mộ chưa có hài cốt - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 25-11, UBND tỉnh Nghệ An đang triển khai các bước rà soát, hoàn thiện hồ sơ và vận động thân nhân các gia đình liệt sĩ liên quan đến việc tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh (cũ).

Theo chỉ đạo của ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với UBND phường Trường Vinh, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan rà soát chính xác số lượng phần mộ có tiểu hài cốt chưa được hạ thổ.

Các đơn vị phải khẩn trương tiếp xúc, vận động và xin ý kiến đồng thuận của thân nhân trước khi tổ chức thực hiện. Quá trình hạ thổ phải bảo đảm trang trọng, đúng quy trình, nghi lễ quân đội và phong tục địa phương, dự kiến hoàn thành trong vòng 7-10 ngày sau cuộc họp ngày 23-11.

UBND phường Trường Vinh được giao rà soát đầy đủ thông tin liệt sĩ, quê quán, địa chỉ và số điện thoại thân nhân; bàn giao hồ sơ thiết kế, cải tạo nghĩa trang cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong ngày 25-11 để phục vụ công tác vận động.

Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh (cũ) được xây dựng năm 1991, rộng hơn 2,3ha, hiện quản lý 1.200 phần mộ. Trong đó có 952 mộ đã có hài cốt (30 mộ chưa xác định được thông tin liệt sĩ) và 248 mộ chưa có hài cốt.

Sau hơn 35 năm, nhiều hạng mục công trình xuống cấp. Cuối năm 2025, UBND phường Trường Vinh đã đề xuất dự án sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang, chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 sử dụng kinh phí xã hội hóa để chỉnh trang bề mặt 1.200 phần mộ, bổ sung đất màu bazan và trồng cỏ.

Giai đoạn 2 sửa chữa, nâng cấp đồng bộ các hạng mục kiến trúc, với tổng mức đầu tư 26,5 tỉ đồng.

Trong quá trình thi công giai đoạn 1, đơn vị thực hiện phát hiện 416 phần mộ có tiểu hài cốt liệt sĩ chưa được hạ âm, còn đặt trên bề mặt mộ.

Theo cơ quan chức năng, việc hạ âm là cần thiết để bảo đảm điều kiện bảo quản hài cốt, đồng thời phù hợp với phong tục an táng truyền thống.

Đến nay, 131 phần mộ đã được hạ âm, gồm 101 mộ xác định được thông tin liệt sĩ và 30 mộ chưa xác định được thông tin.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Văn Lý - Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh - cho biết đối với 285 phần mộ còn lại, UBND phường đã tạm dừng thực hiện để lấy ý kiến thân nhân sau khi phát sinh những băn khoăn, kiến nghị.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu rà soát, vận động và lấy ý kiến đồng thuận của thân nhân trước khi tiếp tục hạ âm 285 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh (cũ) - Ảnh: DOÃN HÒA

Qua rà soát, địa phương đã liên hệ được 256/285 gia đình, còn 29 gia đình chưa thể liên lạc. Trong số các gia đình đã liên hệ, có 198 gia đình chưa đồng ý việc hạ âm hoặc có nguyện vọng tự thực hiện; 3 gia đình đồng ý để chính quyền thực hiện và 55 gia đình chưa có phản hồi chính thức.

Từ tháng 7-2026, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã yêu cầu việc hạ âm các phần mộ phải có sự đồng thuận của thân nhân liệt sĩ, đồng thời bảo đảm phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan quân sự, công an và ngành nội vụ.

Tỉnh mong muốn thân nhân các gia đình liệt sĩ chia sẻ, đồng hành để công tác tôn tạo được thực hiện chu đáo, đúng phong tục, bảo đảm sự trang nghiêm tại nơi yên nghỉ của các liệt sĩ.

Đồng thời, UBND tỉnh sẽ làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm liên quan tới việc sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang (nếu có).