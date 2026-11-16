Quảng Trị chi hơn 370 tỉ đồng chỉnh trang nhiều nghĩa trang liệt sĩ

Một góc Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 16-11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang nhiều nghĩa trang liệt sĩ với tổng vốn hơn 370 tỉ đồng. Các dự án hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027).

Thêm nhiều công trình tưởng niệm liệt sĩ

Dự án lớn nhất là cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, sơ bộ tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng, thực hiện giai đoạn 2026 - 2027. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị.

Dự án gồm hai dự án thành phần. Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh sẽ xây mới đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ rộng 500m2, chỉnh trang khu vực đài tưởng niệm, tổng vốn 91 tỉ đồng.

Tương tự, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 cũng sẽ xây dựng đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ rộng 500m2, nhà khánh tiết kết hợp làm việc một tầng rộng 600m2, công viên tưởng niệm rộng 1,4ha.

Điểm nhấn là tháp đại bi 13 tầng đặt trên khối đế cao 5m, tổng chiều cao dự kiến 55 - 65m. Dự án cũng làm công viên và bến thả hoa, tạo không gian tưởng niệm nối liền từ nghĩa trang đến sông Hiếu. Đây sẽ là nơi người dân đến tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gắn hoạt động tri ân tại nghĩa trang với cảnh quan đô thị Đông Hà.

Theo mục tiêu được phê duyệt, dự án phải bảo đảm không gian tưởng niệm trang nghiêm, an toàn, thuận tiện cho thân nhân liệt sĩ, các đoàn đại biểu và người dân đến viếng. Tổng vốn cho các công trình ở Nghĩa trang Đường 9 là 209 tỉ đồng.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 sẽ có thêm nhiều công trình tưởng niệm - Ảnh: HOÀNG TÁO

Chỉnh trang hạ tầng bên ngoài nghĩa trang

Ở phạm vi ngoài nghĩa trang, Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang vỉa hè, cây xanh đoạn qua Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, vốn 40 tỉ đồng. Dự án cải tạo vỉa hè hai bên quốc lộ 9, từ km2+860 (nút giao đường Trần Hưng Đạo - Khóa Bảo) đến km6+530 (cầu Bà Đáp), dài 3,67km.

Tuyến đường sẽ được hoàn thiện đồng bộ vỉa hè, cây xanh, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho người đi bộ và cải thiện cảnh quan đô thị, phục vụ các hoạt động thăm viếng, tri ân.

Đoàn viên tỉnh Quảng Trị dâng hương các anh hùng liệt sĩ dịp 27-7 hằng năm - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngoài ra, nhà trưng bày Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn cũng được phê duyệt chủ trương nâng cấp với vốn 30 tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa. Công trình đang xuống cấp sẽ được làm lại theo hướng hiện đại, kết hợp trưng bày truyền thống với công nghệ số.

Nhà trưng bày sẽ tái hiện lịch sử con đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh và sự hy sinh của các thế hệ cha anh, lan tỏa thông điệp "Khát vọng hòa bình - Trân trọng quá khứ".

Ngoài hai nghĩa trang quốc gia, Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc ở xã Nam Trạch được phê duyệt dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 4,39 tỉ đồng. Dự án gồm nhà thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ, nhà quản trang, nhằm khắc phục xuống cấp, hoàn thiện hạ tầng và chỉnh trang cảnh quan.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 288 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có 157 nghĩa trang liệt sĩ, với hơn 74.000 mộ liệt sĩ; đặc biệt có 2 nghĩa trang liệt sĩ quốc gia.