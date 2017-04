Triều Tiên bắn tên lửa khi ông Pence trên đường đến Hàn Quốc

Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Ủy ban thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia nước này tổ chức phiên họp vào lúc 9h30 (tức 7h30, giờ VN) để đánh giá tình hình an ninh, sau khi Triều Tiên vừa tiến hành một vụ phóng tên lửa thất bại. Một quan chức giấu tên của Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Seoul vẫn đang phân tích loại tên lửa Triều Tiên vừa phóng cùng một số thông tin khác. Theo một số quan chức Hàn Quốc, tên lửa Triều Tiên vừa phóng có thể cùng loại với tên lửa mà nước này sử dụng trong vụ phóng hồi đầu tháng, tức một loại tên lửa tầm trung.