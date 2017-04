PVN khai thác thêm 1 triệu tấn dầu

Xuất khẩu dầu thô chủ yếu sang Trung Quốc Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, dầu thô của VN chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong khi đó, ba tháng qua, xuất khẩu dầu thô sang một số nước cũng tăng, như Nhật Bản đạt 237.000 tấn, tăng 206,9%; sang Singapore 193.000 tấn (năm 2016 không xuất sang quốc gia này)... Giá Trung Quốc mua dầu thô VN thấp hơn nhiều nước. Như Nhật Bản nhập của VN khoảng 9,8 triệu đồng/tấn, cao hơn 400.000 đồng/tấn so với Trung Quốc. Giá phía Singapore nhập của VN là 9,5 triệu đồng/tấn, cao hơn 100.000 đồng/tấn so với Trung Quốc... Bộ Tài chính cho biết đóng góp của dầu thô vào ngân sách nhà nước đã đạt 11.000 tỉ đồng (dự toán năm 2017 thu từ dầu thô là 38.300 tỉ đồng, tăng 15,9% so với năm 2016).