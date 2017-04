Phim Việt đã bắt đầu có lời

Nhiều chọn lựa cho dịp lễ Phim Việt duy nhất ra rạp trong kỳ nghỉ lễ dài năm nay là Em chưa 18. Phim tươi trẻ, sinh động, mang đến những tràng cười no khi tiếp cận thế giới thanh thiếu niên của một trường học quốc tế. Một bộ phim gây bất ngờ bởi sự đón nhận nhiệt tình của các khán giả trẻ, dù đời sống học đường trong phim không mấy thân quen với số đông người Việt. Chọn lựa cho cả gia đình có Smurfs: The lost village (ra rạp từ ngày 28-4) với chuyến hành trình thám hiểm băng đèo lội suối của những chú xì trum (smurfs) da xanh tí hon. Đây là phần phim mới hoàn toàn độc lập về câu chuyện với hai phần phim về xứ sở xì trum trước đây, lại được thực hiện bằng công nghệ CGI-animated - mô phỏng hình ảnh bằng máy tính. Riêng phần 2 của Guardian of the galaxy (Vệ binh dải ngân hà 2) - phim bom tấn của Marvel đầu tiên trong năm nay - vẫn tiếp tục kế thừa sự hài hước của phần 1, cộng thêm những tình tiết xúc động về tình cảm gia đình sẽ là một bộ phim giải trí thư giãn đúng nghĩa dịp này.