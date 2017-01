Mùng 3 tết, diễn viên Bạn gái tôi là sếp qua đời 

Tiến Thành trong phim Bụi đời Chợ Lớn - Ảnh: CHÁNH PHƯƠNG

Bộ phim Bạn gái tôi là sếp của đạo diễn Hàm Trần, chưa chính thức ra rạp (mùng 7 Tết) thì 8h sáng 30-1, bạn bè, người thân và các thành viên trong đoàn phim nhận được tin buồn khi diễn viên Vũ Trần Tiến Thành, vai Bằng - bạn thân của của nhân vật Cường trong phim đã qua đời do ung thư gan.

Tham gia cùng đạo diễn Hàm Trần trong hai phim gần nhất là Siêu trộm và Bạn gái tôi là sếp, với đạo diễn Hàm Trần, Tiến Thành là một diễn viên giỏi nghề, vui vẻ, tận tâm và cực kỳ sáng tạo trong các vai diễn của mình.

Anh chia sẻ: “Trong quá trình quay phim Bạn gái tôi là sếp chúng tôi không hề biết bệnh tình của Tiến Thành. Tiến Thành có nói mình hay bị ốm vặt lắm. Tôi có để ý thấy móng tay của anh bị ố vàng, đen hơn người thường nên có hỏi là anh đã đi khám bác sĩ chưa? Thành nói vẫn thường đi khám nhưng không phát hiện ra bệnh gì. Tôi quý Thành đến mức đã từng muốn mời anh tham gia vai chính trong một kịch bản phim điện ảnh hài, nhưng rất tiếc dự án đó không thành công."

Theo chia sẻ của một số đồng nghiệp thân thiết, Thành biết bệnh tình nhưng muốn giấu không cho ai biết. Vậy nên sự ra đi đột ngột của anh ngay trong những ngày Tết là cú sốc lớn cho những người yêu quý anh.

Năm nay anh mới 33 tuổi.

Tiến Thành trong vai Bằng, một vai diễn hài hước của anh trong Bạn gái tôi là sếp - Ảnh: GALAXY

Một điều đặc biệt là trên phim trường Bạn gái tôi là sếp, Tiến Thành chính là người luôn giúp đỡ, góp ý và hướng dẫn cho Đỗ An - nam diễn viên chính của phim biết cách bắt nhịp cảm xúc, diễn sao cho thoải mái và hài hước nhất, bởi đây cũng là vai diễn đầu tiên của Đỗ An.

Mỗi tuần 3 lần, mỗi lần 4 tiếng, Tiến Thành dành thời gian huấn luyện Đỗ An về cách diễn xuất. Công việc ấy kéo dài liên tục trong vòng một tháng. Và đó cũng là lí do khi ra rạp, dù là lần đầu chạm ngõ điện ảnh nhưng khán giả sẽ yêu quý Đỗ An vì sự tự nhiên của anh trong vai diễn, bởi anh đã được chỉ bảo từ một người thầy giỏi.

Tiến Thành trong Long ruồi

Tiến Thành (phải) và Thái Hoà trong Long ruồi

Chia sẻ về cái chết đột ngột của diễn viên Tiến Thành, đạo diễn Charlie Nguyễn viết trên FB của anh: "Mình có cơ hội làm việc với Tiến Thành qua hai bộ phim. Sáng giờ mình cứ ngồi đây thẫn thờ nhớ bạn ấy và nhớ những kỷ niệm trên hiện trường của Long Ruồi và Bụi đời Chợ Lớn. Thành là một người diễn viên chăm chỉ, thông minh, hăng say với nghề và khiêm nhường với mọi người. Mình ngồi xem lại những phân đoạn của Thành mà lòng đầy tiếc nuối và thương xót..."

Xuất thân từ trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Vũ Trần Tiến Thành có nền tảng khá bài bản trong nghệ thuật và từng có thời gian dài hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân trước khi tham gia vào các dự án phim. Ngoài Siêu trộm, Bạn gái tôi là sếp, Tiến Thành từng tham gia trong phim Bụi đời Chợ Lớn của đạo diễn Charlie Nguyễn. Lễ viếng diễn viên Vũ Trần Tiến Thành sẽ được tổ chức tại nhà riêng tại địa chỉ 1036/52/14 Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.Tân Bình. Lễ động quan và hỏa táng vào ngày 2-2-2017 (nhằm ngày mùng 6 tết).

MINH TRANG