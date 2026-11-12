Xót xa hình ảnh võng dù, hộp đạn AK, bi-đông nằm bên cạnh hài cốt liệt sĩ gần 60 năm

Di vật được tìm thấy bên hài cốt liệt sĩ - Ảnh: BÁ DŨNG

Sáng 12-11, xã Quế Sơn cùng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và người dân địa phương tổ chức lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An.

Tại lễ an táng, hình ảnh các di vật theo chân các chiến sĩ tới thời khắc nằm xuống gây xúc động mạnh mẽ.

Tìm kiếm, quy tập 8 hài cốt liệt sĩ trong 10 ngày

Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: BÁ DŨNG

Phát biểu tại lễ truy điệu, ông Đinh Nguyên Vũ - Bí thư Đảng ủy xã Quế Sơn - bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm rải rác trên địa bàn.

Theo ông Vũ, trong những năm tháng chiến tranh, nhiều người con từ khắp mọi miền đất nước đã đến chiến trường Quế Sơn chiến đấu và hy sinh. Đến nay, vẫn còn những hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập về nghĩa trang.

Theo xã Quế Sơn, khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, từ các nguồn tin được dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Sơn đã phối hợp với các ban, ngành và các thôn tham mưu Ban Chỉ đạo 515 xã triển khai xác minh.

Các lực lượng tiến hành đối chiếu tài liệu, gặp gỡ nhân chứng và khảo sát thực địa để xác định những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Từ ngày 26-10 đến 4-11-2026, Ban Chỉ đạo 515 xã phối hợp với Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức tìm kiếm, cất bốc tại các vị trí đã được xác định.

Kết quả, các lực lượng tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ và thu thập 4 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Vị trí khai quật và tìm thấy các hài cốt liệt sĩ - Ảnh: BÁ DŨNG

Việc giám định nhằm phục vụ xác định danh tính, tạo cơ sở kết nối thông tin về các liệt sĩ với thân nhân và gia đình.

Danh tính và quê quán của các liệt sĩ được quy tập đợt này đến nay vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Tiếp tục tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ còn nằm rải rác

Tại lễ truy điệu, Bí thư Đảng ủy xã Quế Sơn ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan chuyên môn, lực lượng vũ trang, nhân chứng lịch sử và người dân trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập.

Đặc biệt, ông biểu dương cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, đưa các hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An.

Di vật gồm cuốc, võng dù, tư trang được tìm thấy bên hài cốt liệt sĩ - Ảnh: BÁ DŨNG

Bí thư Đảng ủy xã Quế Sơn khẳng định địa phương sẽ tiếp tục thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đồng thời, xã sẽ tiếp tục rà soát, tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn nằm rải rác trên địa bàn, phối hợp đẩy nhanh việc xác định danh tính để sớm cung cấp thông tin cho thân nhân.

Sau lễ truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An, nơi an nghỉ của các liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

8 liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: BÁ DŨNG

8 liệt sĩ được tìm thấy từ nguồn tin quý giá của dân Trong 8 hài cốt liệt sĩ được an táng sáng 12-11, 5 liệt sĩ được cất bốc tại hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long. Theo nhân chứng địa phương, năm 1967, một số bộ đội vào hầm trú ẩn trước khi khu vực bị pháo kích. Bước đầu xác định Trung đoàn 31 và 38 thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu tại đây. Các đơn vị đang tiếp tục xác minh danh tính liệt sĩ. Trung tá Mai Anh Tuấn, Đội trưởng Đội tìm kiếm, cho biết các hài cốt đã phân hủy nhiều, một số chỉ còn mảnh xương vụn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật như súng AK, xẻng bộ binh, võng, tăng mưa, quần áo và một bông tai vàng tây khắc chữ "NT". Ngoài ra, 3 liệt sĩ còn lại được cất bốc từ nguồn tin báo của người dân. Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Sơn, vị trí 3 mộ này được người dân nắm rõ, coi sóc lâu nay. Khi có thông tin về Chiến dịch 500 ngày đêm, người dân đã chủ động báo cho cơ quan chức năng.