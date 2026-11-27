Những di vật là đồ dùng sinh hoạt được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại Cổ Thành - Ảnh: T.G.

Ngày 27-11, Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị này đã quy tập được thêm 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Như vậy, tại địa bàn xã Triệu Phong, đơn vị tìm kiếm đã quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ đến thời điểm này.

Những hài cốt nói trên được phát hiện từ những nguồn tin do người dân cung cấp kết hợp với các dấu tích chiến trường. Trong đó nhiều hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào.

Một số hài cốt được phát hiện được bọc trong tăng võng. Nhiều di vật gắn liền với các hài cốt liệt sĩ cũng được tìm thấy như dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Những dấu tích, di vật này sẽ được sử dụng để cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Sau đó 9 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, phục vụ việc xác định danh tính. Các hài cốt cũng đã được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2.

Tại đây, cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức lực lượng bảo vệ, chăm sóc, hương khói chu đáo, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hiện việc tìm kiếm tại vị trí này vẫn đang được mở rộng.