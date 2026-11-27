Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bên trong trụ sở UBND xã Phú An cũ vẫn đang được tiếp tục - Ảnh: BCHQS xã Đông Phước

Trước đó, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ đã cùng lực lượng Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước tiếp nhận nguồn tin từ các nhân chứng và cựu cán bộ xã về khả năng còn hài cốt liệt sĩ tại khu vực trụ sở xã Phú An cũ (hiện nay thuộc ấp Thạnh An, xã Đông Phước, TP Cần Thơ).

Sau khi xác minh thông tin từ nhiều nguồn, từ ngày 16-11 đến nay các lực lượng đã phối hợp khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực này. Tại vị trí trụ sở xã Phú An cũ, đã nhiều năm bỏ trống (sau khi sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn đầu).

Công tác tìm kiếm khai quật gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, khu vực khai quật có nhiều vị trí hố cát khả năng gây sụt lún khi đào sâu. Có vị trí lực lượng phải đào sâu từ 2 - 3m.

Nhưng với nỗ lực và quyết tâm tìm hài cốt liệt sĩ, hơn 20 người tham gia tại hiện trường đã tích cực dò tìm từng vị trí. Đến nay tại khu vực trụ sở xã Phú An cũ đã tìm thấy 30 hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng phải đào tìm tại nhiều vị trí, có nơi sâu xuống đất 3m để tìm hài cốt liệt sĩ tại khu vực UBND xã Phú An cũ - Ảnh: BCHQS xã Phú An

Theo thông tin từ các nhân chứng và hồ sơ của UBND xã Đông Phước, khu vực này trước đây từng là nghĩa trang liệt sĩ xây dựng từ năm 1962. Đến thời điểm xây dựng trụ sở UBND xã Phú An vào năm 2006, xã đã tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ đến một số nghĩa trang liệt sĩ của huyện cũ.

Theo Trung tá Nguyễn Trần Thanh Thông - Phó Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước - thời điểm này đã quy tập hơn 200 hài cốt liệt sĩ đến các nghĩa trang liệt sĩ khác. Tuy nhiên, theo thông tin từ một số cán bộ lão thành cung cấp, có khả năng còn sót lại hài cốt ở một số vị trí gần nhà dân, mé sông…

Với sự vào cuộc quyết liệt trong Chiến dịch 500 ngày đêm, lần tìm kiếm này lực lượng chức năng quyết liệt tìm kiếm mở rộng xung quanh các vị trí nghi ngờ.

Tính từ thời điểm tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm từ ngày 1-10 đến nay, trên địa bàn xã Đông Phước đã tìm thấy 85 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bên trong khuôn viên trụ sở UBND xã Đông Phước, trụ sở xã Phú An (cũ) và một số tại đất nhà dân. Trong quá trình khai quật, bên cạnh các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, đội tìm thấy một số di vật như bật lửa, dây thắt lưng, có một số hài cốt còn có vải, cúc áo, đầu đạn…

Hiện nay, công tác tìm kiếm tại trụ sở xã Phú An (cũ) vẫn đang được tiếp tục mở rộng, khu vực khai quật mở ra hướng đường giao thông nông thôn và mé sông ở phía trước khuôn viên trụ sở xã để tìm kiếm, với quyết tâm đưa được hết các liệt sĩ về nơi an táng.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, TP Cần Thơ đã khai quật hơn 5.000 ngôi mộ tại 17 nghĩa trang, thu thập hơn 4.100 mẫu, hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định tại các nghĩa trang liệt sĩ và gửi mẫu đi giám định ADN xác định danh tính.