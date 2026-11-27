Lãnh đạo TP Đồng Nai kính cẩn phủ cờ Tổ quốc lên các quách liệt sĩ - Ảnh: A.B.

Ngày 27-11, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ đứng thành hàng ngay ngắn dưới dòng chữ "Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ" đón các liệt sĩ.

Theo báo cáo, từ ngày 4-9 đến 26-11, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự TP Đồng Nai) đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tìm kiếm, quy tập được 117 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Trong đó, 107 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại tỉnh Kratie và 10 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kampong Thom.

Đáng chú ý, trong số các hài cốt liệt sĩ quy tập đợt này, lực lượng chức năng đã xác định được thông tin về liệt sĩ Vương Đình Minh, quê quán xã Nghi Hải, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trong khi đó, ở trong nước, từ ngày 22-8 đến 26-11, Đội K76 (Bộ Chỉ huy quân sự TP Đồng Nai) đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 115 hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại các khu vực phường Lộc Ninh, phường Minh Hưng, xã Lộc Tấn, xã Tân Lợi...

230 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập ở Campuchia và trong nước được đưa về tế tự Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai) chờ truy điệu, an táng - Ảnh: A.B.

Trong số 232 hài cốt liệt sĩ quy tập trong và ngoài nước đợt này, một hài cốt liệt sĩ đã được an táng, một hài cốt liệt sĩ có thông tin để bàn giao cho thân nhân.

Cũng trong ngày 27-11, Ban Chỉ đạo TP Đồng Nai đưa 230 hài cốt liệt sĩ còn lại về nhà tế tự Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm) để bàn giao cho Sở Nội vụ theo quy trình.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, học sinh... đứng hai bên đường bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Bộ CHQS TP Đồng Nai

Dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân đứng thành hàng, cầm cờ đỏ sao vàng đón các liệt sĩ.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ dự kiến diễn ra vào ngày 5-12.