Vị trí 3 liệt sĩ Tiểu đoàn 13, Trung đoàn 10 Ngô Quyền được đồng đội chôn cất, xếp đá xung quanh - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Chiều 26-11, Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk) cho hay vừa phối hợp chính quyền, Ban Chỉ huy quân sự, Công an xã Sơn Thành, Cơ sở giáo dục bắt buộc A1, Cục C10, Bộ Công an quy tập 3 hài cốt liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 13, Trung đoàn 10 Ngô Quyền.

Theo thông tin ông Trần Văn Thâu (78 tuổi, trú khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk) cung cấp, trước đây ông thuộc bộ phận Hậu cần, Trung đoàn 10 Ngô Quyền.

Năm 1968, trong một trận càn của địch từ hướng Hòa Phong lên hướng Bình Sơn, Dốc Phường thì 3 bộ đội của trung đoàn đã chiến đấu anh dũng và hy sinh.

Thi thể các liệt sĩ đã được đồng đội, trong đó có ông Thâu, trực tiếp chôn cất tại khu vực khe núi (nay thuộc thôn Thạch Bàn, xã Sơn Thành, Đắk Lắk) và được đánh dấu bằng cách xếp đá xung quanh.

Cả 3 liệt sĩ đều là thanh niên miền Bắc thuộc Trung đoàn 10 Ngô Quyền. Cuối năm 1964, Trung đoàn 10 Ngô Quyền vào Nam trực tiếp chiến đấu tại chiến trường tỉnh Phú Yên (cũ).

Lực lượng chức năng tổ chức quy tập, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Từ thông tin của ông Thâu cung cấp, Ban Chỉ huy quân sự xã Sơn Thành cùng Đội K51 đã nhiều lần tổ chức khảo sát, đối chiếu các thông tin và xác định được vị trí. Lực lượng này đã đào tìm kiếm và đến chiều 26-11, các phần hài cốt đã được tìm thấy.

Đối chiếu với thông tin nhân chứng cung cấp xác định là hài cốt 3 liệt sĩ, các lực lượng chức năng đã tổ chức quy tập theo đúng quy định.

Hiện tại 3 hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng, bảo quản tại phòng thờ Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Thành chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thời gian tới.

Cho đến nay, Đội K51 Đắk Lắk đã tìm kiếm, quy tập được 69 bộ hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

3 hài cốt liệt sĩ được quy tập - Ảnh: QUỐC KHÁNH