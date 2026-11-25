Lực lượng chức năng khoan lấy mẫu tại khu vực cửa Chánh Tây, bên trong Kinh thành Huế - Ảnh: NGUYỄN DO

Sáng 25-11, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế dùng máy khoan thu thập mẫu đất tại đường Tôn Thất Thiệp giao với đường Thái Phiên ở cửa Chánh Tây (phường Phú Xuân) nhằm phục vụ việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.

Trao đổi với Tuổi Trẻ tại hiện trường, Đại tá Lê Hồng Việt - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế - cho biết sau khi radar xác định khu vực nói trên có dấu hiệu xáo trộn, lẽ ra phải đào lên để tìm.

Tuy nhiên, để tránh lãng phí, đơn vị chọn cách khoan trước.

Đơn vị khoan tổng cộng 4 mũi, gồm 1 mũi phía ngoài và 3 mũi phía trong khu vực xáo trộn. Khoan xong, đất được đưa về để đối chiếu.

Đại tá Lê Hồng Việt - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế (bên trái) - kiểm tra công tác khoan lấy mẫu đất - Ảnh: NGUYỄN DO

"Nếu 4 mũi khoan này đất giống nhau thì không cần phải đào lên nữa, có nghĩa là không có hài cốt. Còn nếu có chôn hài cốt thì đất trong hố sẽ khác với ngoài hố", ông Việt giải thích.

Cũng theo ông Việt, nếu cho xe múc toàn bộ đoạn đường lên để tìm kiếm như cách thông thường thì ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của bà con và tốn rất nhiều kinh phí để làm lại đường.

Ông Việt cho rằng cách khoan lấy mẫu đất để đối chiếu như hiện nay là hợp lý. Sau khi có kết quả phân tích, nếu xác định có hài cốt, đơn vị sẽ tiến hành đào để quy tập các liệt sĩ.

Những mẫu đất được lấy và đánh dấu cẩn thận - Ảnh: NGUYỄN DO

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, trước đó Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế nhận được tin báo của ông Lê Văn Lượt (70 tuổi, ngụ phường Phú Xuân) về việc năm 1968, ông từng chứng kiến khoảng 15 thi thể bộ đội hy sinh được chôn lấp dưới một hố bom sâu khoảng 3m sát cửa Chánh Tây.

Cuối tháng 6-2026, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế phối hợp cùng Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) dùng radar dò tìm hài cốt liệt sĩ tại một số vị trí trong Kinh thành Huế.

Tại vị trí ông Lượt chỉ, qua thiết bị radar, lực lượng chức năng xác định có một vùng nghi bị xáo trộn ở độ sâu khoảng 1m, rộng 7 - 9m.