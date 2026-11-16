Thời sự

Hàng trăm thân nhân liệt sĩ ở xã Tân An Hội, Củ Chi lấy mẫu ADN mong tìm người thân

tác giả
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

Ngày 16-11, Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã Tân An Hội, Công an xã Củ Chi và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

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Bà Đặng Thị Sướng (79 tuổi, ngụ xã Tân An Hội) đến điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, với hy vọng tìm được anh ruột là liệt sĩ Văn Bá Trợ, hy sinh năm 1968 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 16-11, tại hội trường Trung tâm Chính trị xã Tân An Hội, hàng trăm thân nhân liệt sĩ ở xã Tân An Hội, xã Củ Chi đến thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN. 

Bà Nguyễn Thị Đạt (69 tuổi, ngụ xã Tân An Hội) cùng con trai là anh Lê Hữu Tấn đến lấy mẫu ADN để tìm hài cốt người cậu, liệt sĩ Nguyễn Văn Rận (Tắc).

Anh Tấn cho biết sau khi bà ngoại qua đời, gia đình vẫn tiếp tục tìm cậu nhưng chưa có kết quả. Nhiều năm qua, gia đình đã đến các nghĩa trang liệt sĩ, tra cứu trên mạng và liên hệ nhiều nơi. Anh mong lần lấy mẫu này giúp xác định thông tin về cậu, đồng thời giúp nhiều gia đình khác tìm lại thân nhân.

Theo Thiếu tá Trần Đình Long - đại diện tổ công tác của Công an xã Tân An Hội, ngày 16-11, Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Riêng sáng 16-11, xã đã thu nhận mẫu của 139 trường hợp. Với thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, các đơn vị đến tận nhà lấy mẫu, quyết tâm hoàn thành 100% số lượng đăng ký.

Ông Long nhấn mạnh đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng công an, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của toàn xã hội.

Thời gian qua, Công an xã đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền, rà soát, xác minh, lập danh sách các trường hợp cần lấy mẫu. Lực lượng này cũng đến từng hộ gia đình giải thích rõ mục đích, ý nghĩa và quy trình thu nhận mẫu.

"Chúng tôi nhận thức sâu sắc đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm ADN không đơn thuần là một mẫu dữ liệu khoa học, mà còn có thể là niềm hy vọng, là sự mong mỏi suốt nhiều năm của một gia đình đang tìm kiếm người thân. Đặc biệt, nếu thông qua công tác đối sánh ADN có thể xác định được danh tính các liệt sĩ còn chưa được quy tập, chưa xác định danh tính, thì đó là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội", ông Long chia sẻ.

Sáng 12-11, Công an TP.HCM tổ chức lễ triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn thành phố.

Đây là đợt thu mẫu thứ hai trong năm 2026, diễn ra từ ngày 12 đến 17-11, dự kiến thu nhận mẫu của 6.927 thân nhân liệt sĩ tại ba trạm ở các phường Bà Rịa, Thủ Dầu Một và Phú Nhuận.

Trước đó trong tháng 1-2026, TP.HCM đã thu nhận được 1.863 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

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Thân nhân liệt sĩ ở xã Tân An Hội, Củ Chi đến thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN vào sáng 16-11 - Ảnh: NGỌC KHẢI

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Công an xã Tân An Hội tận tình hướng dẫn thân nhân liệt sĩ đến thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN - Ảnh: NGỌC KHẢI

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Ngày 16-11, hàng trăm thân nhân liệt sĩ ở xã Tân An Hội, Củ Chi lấy mẫu sinh phẩm ADN mong tìm người thân - Ảnh: NGỌC KHẢI

- Ảnh 5.TP.HCM tiếp tục thu mẫu ADN gần 7.000 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Từ ngày 12-11, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN của 6.927 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

NGỌC KHẢI
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    Chủ đề: Củ Chi TP.HCM thân nhân liệt sĩ xã Tân An Hội

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