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TP.HCM tiếp tục thu mẫu ADN gần 7.000 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính

tác giả
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Từ ngày 12-11, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN của 6.927 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

TP.HCM tiếp tục thu mẫu ADN gần 7.000 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Văn Mười (thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) được cơ quan chức năng thu mẫu ADN - Ảnh minh họa: SƠN LÂM

Theo kế hoạch, Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai đợt 2 chương trình thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong năm 2026.

Đợt này, cơ quan chức năng dự kiến thu nhận mẫu ADN của 6.927 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện từ ngày 12 đến 17-11, tại 3 địa điểm:

Trạm số 1 (khu vực Bình Dương cũ): Hội trường UBND phường Thủ Dầu Một, số 1 Quang Trung, phường Thủ Dầu Một.

Trạm số 2 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ): Hội trường UBND phường Bà Rịa, đường Lê Duẩn, phường Bà Rịa.

Trạm số 3 (khu vực trung tâm TP.HCM cũ): Hội trường UBND phường Phú Nhuận, số 159 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận.

Ngoài 3 điểm thu nhận cố định, Công an TP.HCM còn bố trí 3 tổ công tác lưu động đến tận nhà lấy mẫu ADN đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc không thể trực tiếp đến các điểm thu nhận.

Về đối tượng, đợt thu nhận lần này ưu tiên thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính thuộc dòng họ ngoại, gồm: mẹ ruột liệt sĩ; bà ngoại ruột; anh, chị, em cùng mẹ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ (cùng mẹ đẻ); con của chị gái, em gái mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái liệt sĩ và con ruột của liệt sĩ nữ.

Trước đó, TP.HCM cũng đã tổ chức thu nhận đợt 1, từ ngày 19 đến 23-1 và thu được 1.863 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ.

Theo Công an TP.HCM, việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ sẽ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định chính xác danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được quy tập tại các nghĩa trang trên cả nước.

TP.HCM xác định tiếp tục hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với cội nguồn không chỉ là một nhiệm vụ khoa học hay quản lý nhà nước, mà còn là sứ mệnh thiêng liêng, nhân văn, trách nhiệm và tình cảm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì tương lai của dân tộc, đất nước.

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