Công an Khánh Hòa đặt 9 trạm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Hàng ngàn mẫu ADN đã được Công an tỉnh Khánh Hòa thu nhận trong đợt 1 - Ảnh: SƠN HỒNG

Ngày 5-11, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết từ ngày 6 đến 8-11, đơn vị sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công ty Genviet triển khai đợt 2 cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn.

Mở 9 điểm thu nhận ADN

Hoạt động này cũng nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây cũng là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo đó, tiếp nối kết quả triển khai đợt 1, đợt 2 cao điểm làm này sẽ được thực hiện trên cơ sở số lượng thân nhân đăng ký thu mẫu và điều kiện thực tế tại địa phương.

Để thực hiện công tác thu nhận mẫu, Công an tỉnh Khánh Hòa mở 9 địa điểm để đặt trạm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tại trụ sở UBND xã, phường, gồm Ninh Hòa, Vạn Ninh, Nha Trang, Diên Khánh, Cam Ranh, Đông Hải, Bác Ái Đông, Ninh Chữ và Ninh Phước.

Đại tá Trần Minh Trúc - Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết để tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ, đơn vị sẽ huy động 100% lực lượng công an cấp xã, phối hợp với UBND xã, phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Đoàn thanh niên… tuyên truyền, hướng dẫn thân nhân về thời gian, địa điểm, quy trình thu nhận mẫu và giấy tờ cần chuẩn bị.

Đồng thời quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, người có sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn thông qua việc bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ y tế và các điều kiện cần thiết trong quá trình thu mẫu.

Công an tỉnh Khánh Hòa kêu gọi người dân, thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính phối hợp, tham gia thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt này - Ảnh: SƠN HỒNG

Không bỏ sót mẫu nào thuộc diện thu nhận

Với quyết tâm thu nhận 100% mẫu đối với các trường hợp thuộc diện thu mẫu, không để thân nhân liệt sĩ nào bị bỏ sót. Qua đó góp phần làm giàu ngân hàng gene, phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đại tá Trần Minh Trúc cũng đề nghị công an các xã, phường tiếp tục tập trung rà soát một cách toàn diện, kỹ lưỡng thông tin của liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Điều này để phục vụ hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đợt 2, được diễn ra thành công, đảm bảo chính xác tuyệt đối và giữ trọn ý nghĩa nhân văn.

Ngoài ra các đơn vị liên quan tập trung công tác cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống.

An táng 25 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận, hôm 28-10 - Ảnh: NGUYÊN HẠNH

Công an tỉnh Khánh Hòa trân trọng kêu gọi các gia đình có thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính tích cực phối hợp, tham gia thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt này.

Việc ứng dụng công nghệ ADN và bổ sung dữ liệu gene vào ngân hàng gene thân nhân liệt sĩ góp phần tạo cơ sở khoa học phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ đó mở thêm cơ hội để các anh được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân sau nhiều năm chờ đợi.

Người dân, thân nhân liệt sĩ hoặc địa phương trong tỉnh có vướng mắc, khó khăn thì liên hệ Công an tỉnh Khánh Hòa qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đầu mối liên hệ Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Chuyên, số điện thoại 0905070750.

Từ đầu "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã quy tập được 84 hài cốt liệt sĩ. Tỉnh Khánh Hòa cũng đã hoàn thành 100% kế hoạch lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Địa phương này đã lấy mẫu tại 2.124 phần mộ thuộc 7 nghĩa trang, trong đó có 1.240 mẫu đủ điều kiện giám định ADN.

Truy điệu, an táng 25 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận 25 hài cốt an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận đợt này được tìm kiếm, cất bốc tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 84 hài cốt liệt sĩ.



