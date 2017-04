Trấn Thành xin lỗi sau khi bị Đài Vĩnh Long thay thế

Khi được hỏi phản ứng thế nào khi biết tin, Trấn Thành cho hay trước khi Đài PT-TH Vĩnh Long chia sẻ thông tin này đến với báo giới, người đại diện của Đài cũng đã nhắn: “Trong thời điểm này không phù hợp cho chương trình. Mình tạm ngưng chương trình này, để có dịp thì lại hợp tác những chương trình sau".

Trấn Thành chia sẻ "dù hơi bất ngờ, nhưng cũng không tiện để hỏi sâu hơn mà chỉ vui vẻ chấp nhận".

Anh cho rằng: "Tôi biết khi lãnh đạo Đài đưa ra bất cứ đề nghị nào thì họ cũng có lý do riêng. Chỉ là tạm dừng và nếu có dịp thì tôi và quý Đài vẫn hợp tác làm việc những dự án sau. Tôi hy vọng sẽ sớm trở lại trong một chương trình phù hợp để có thể gặp gỡ lại quý khán giả và mong rằng sẽ lại được đón nhận. Điều mà tôi muốn nói nhất trong thời điểm này là lời xin lỗi rất chân thành đến quý vị khán giả".

Trước đó, ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài PT-TH Vĩnh Long xác nhận với Tuổi Trẻ chiều 25-4, Trấn Thành chính thức không còn là huấn luyện viên của Tuyệt đỉnh song ca nhí như kế hoạch ban đầu của nhà sản xuất, với lý giải: “Đơn giản là chúng tôi thấy phong cách biểu diễn hài của Trấn Thành không thích hợp với chương trình tìm kiếm tài năng ca hát dành cho thiếu nhi như Tuyệt đỉnh song ca nhí”.

Trang fanpage của chương trình này đã thông báo nghệ sĩ hài Thanh Bạch và ca sĩ Đoan Trang thay thế cho Trấn Thành và Võ Hạ Trâm với lý do: "Vì một số lý do đột xuất, Trấn Thành - Võ Hạ Trâm đành phải lỡ hẹn với Tuyệt đỉnh song ca nhí lần này. Thông tin này có thể khiến nhiều khán giả hâm mộ cặp đôi này không vui, nhưng đây là lý do khách quan hoàn toàn không phải do ban tổ chức hay nghệ sĩ".

QUỲNH NGUYỄN