Khởi tố vụ không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội

Cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Đắc Tuyên sáng 17-1- Ảnh: H.Q

Ngày 17-1, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã phối hợp PC46 Công an TP Hà Nội tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ba bị can trong vụ...

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Đắc Tuyên (trú đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), Phùng Tuấn Anh (trú xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) và Phùng Viết Đông (trú xã Thạch Đà, huyện Mê Linh).

Cả ba bị điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các lệnh, quyết định trên đã được Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra bước đầu, tháng 4-2015, Đắc Tuyên, Tuấn Anh và Đông đã bàn bạc, phân công nhau cùng nhau sang Campuchia mua chiếc ôtô Lexus RX 350 trị giá gần 2 tỷ đồng.

Sau đó, nhóm này đã làm giả các loại giấy tờ xe (Giấy kiểm định, Tem kiểm định, Đăng ký xe...) để chiếc xe mang biển kiểm soát 30A-589.42 và đưa xe ra Hà Nội tiêu thụ nhưng đã bị Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh bắt quả tang.

Tuy nhiên, khi vụ việc bị phát hiện, cả 3 nghi can trên trên chỉ bị giữ mấy ngày rồi được trả tự do cùng một số tang vật là tài liệu và con dấu giả.

Sau khi được trả tự do, nhóm này tiếp tục sử dụng con dấu giả để lừa đảo ngân hàng và người dân khác nhiều tỉ đồng. Vì vậy, Phùng Viết Đông đã bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nêu trên.

Liên quan vụ án này, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra tại các cơ quan tư pháp huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để điều tra việc bỏ lọt hành vi buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của nhóm đối tượng trên.

HOÀNG ĐIỆP