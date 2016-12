​​Đình chỉ điều tra vụ án với ông Kim Quốc Hoa

Nguồn tin của PV Tuổi Trẻ cho biết Viện KSND Tối Cao đã mời ông Kim Quốc Hoa đến để trao quyết định đình chỉ điều tra.

Quyết định số 01/QĐ-VKSTC-V1 đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Kim Quốc Hoa bị khởi tố theo điều 258 Bộ Luật hình dự do ông Nguyễn Tố Toàn, Vụ trưởng Vụ 1 thừa uỷ quyền Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ký ngày 21-12.

Theo nội dung quyết định này, cơ quan tố tụng quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với nguyên Tổng biên tập báo Người cao tuổi.

Quyết định này nêu lý do đình chỉ điều tra vụ án là do xét thấy ông Kim Quốc Hoa đã nhận rõ được một số sai phạm, trong quá trình công tác được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, được tặng bằng khen của của Chính phủ và nhiều danh hiệu khác.

Bên cạnh đó ông Kim Quốc Hoa đã bị xử lý hành chính nghiêm khắc, mức độ sai phạm không nguy hiểm cho xã hội.

Trước đó đầu tháng 5-2015, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt lệnh khởi tố bị can đối với ông Kim Quốc Hoa để điều tra về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân" theo điều 258 Bộ Luật hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra cho rằng ông Kim Quốc Hoa đã có hành vi viết, duyệt cho đăng trên báo Người cao tuổi một số bài viết có nội dung sai sự thật ảnh hưởng xấu đến uy tín của một số tổ chức cá nhân.

Bộ TTTT cũng có kết luận cuộc thanh tra tại báo này và xác định có 11 bài viết có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên chuyển hồ sơ sang cho cơ quan an ninh điều tra xem xét xử lý.

Cụ thể có 6 bài báo có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, 5 bài báo có nội dung tiết lộ bí mật nhà nước và có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước.

Ông Kim Quốc Hoa cũng bị các cơ quan chức năng miễn nhiệm chức vụ Tổng biên tập báo Người cao tuổi và thu thẻ nhà báo.

