​Monsanto hủy diệt môi trường - Kỳ 5: Khi chiến tranh đi qua

Diễn biến vụ kiện chất độc da cam ở Mỹ * Tòa sơ thẩm: Ngày 18-3-2004, tòa tổ chức phiên điều trần đầu tiên. Đến ngày 10-3-2005, thẩm phán Jack Weinstein ra phán quyết dày 233 trang bác bỏ vụ kiện vì cho rằng việc sử dụng chất hóa học da cam dù độc hại nhưng không áp dụng với khái niệm chất độc, do đó không vi phạm luật quốc tế. * Tòa phúc thẩm: Ngày 8-4-2005, nguyên đơn Việt Nam đã trình yêu cầu kháng cáo lên tòa án phúc thẩm số 2 ở Manhattan (New York). Đến ngày 22-2-2008, tòa ra phán quyết bác kháng cáo với lập luận: “Nguyên đơn không thể chứng minh chất diệt cỏ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam là vi phạm điều cấm sử dụng chất độc trong chiến tranh, chất da cam được sử dụng để bảo vệ binh sĩ Mỹ khỏi bị phục kích chứ không phải vũ khí chống con người”. * Tòa án tối cao: Ngày 6-10-2008, nguyên đơn Việt Nam nộp đơn lên tòa án tối cao Mỹ. Ngày 2-3-2009, tòa thông báo từ chối xem xét lại vụ kiện chất độc da cam của Việt Nam vì thẩm phán John Paul Stevens được giao nhiệm vụ xét xử đã tuyên bố thoái thác vì lý do cá nhân nhưng không nêu rõ thoái thác vì lý do gì.