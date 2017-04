Đánh đổi môi trường cho thi hoa hậu là vô pháp vô thiên

Vạt rừng phi lao phía biển ven đường Lê Duẩn nối dài thuộc xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên đã biến mất và thay vào đó là đại công trường sân golf - Ảnh: V. TRƯỜNG

"Dư luận bấy lâu đã quen với câu nói "Không thể đánh đổi môi trường vì lợi ích trước mắt!", thế mà vẫn bị sốc khi đọc được cái tít này trên mặt báo: "Đốn 100ha rừng phòng hộ làm sân golf đón… thi hoa hậu".

Chẳng hiểu cuộc thi người đẹp này tầm cỡ thế nào, quan trọng ra sao mà người ta sẵn sàng đánh đổi cả trăm ha rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát?

Chuyện đang diễn ra ở Phú Yên trong những ngày cuối tháng 4 nắng lửa. Sức nóng của đất trời chịu thua sức nóng của sự kiện có thể nói là hi hữu, vô pháp vô thiên này.

Rừng Phú Yên cạn kiệt dần theo thời gian

Nói vô pháp vô thiên quả không sai vì diễn tiến của vụ việc đã chứng minh điều đó, vì cái sự đánh đổi 100ha rừng phòng hộ để làm sân golf đón đầu một cuộc thi sắc đẹp.

Thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết: hơn 100ha rừng phòng hộ phía biển ven đường Lê Duẩn nối dài thuộc xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đang bị phá để làm sân golf, khách sạn, resort khi chưa có hồ sơ xin phép Thủ tướng Chính phủ cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Đây là dự án khu du lịch liên hợp cao cấp Phú Yên rộng 122ha do Công ty TNHH New City VN (gọi tắt là New City) làm chủ đầu tư với tổng số vốn lên tới 1 tỉ USD.

Để sân golf hoàn thành kịp đón sự kiện thi hoa hậu vào tháng 7-2017, UBND tỉnh Phú Yên đã "tạo mọi thuận lợi" cho New City như chấp thuận cho công ty đưa 25 chuyên gia, kỹ thuật viên, giám đốc điều hành người nước ngoài đến làm việc tại dự án từ nay đến năm 2019; cho phép công ty cấp tốc giải phóng mặt bằng trước khi hoàn thành hồ sơ thiết kế, cấp phép khai thác, …

Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Chí Hiến trực tiếp chỉ đạo ngay tại công trình của New City: “Thống nhất cho nhà đầu tư triển khai thi công trước các hạng mục cầu cảng, khu vui chơi công viên nước. Nhà đầu tư khẩn trương tổ chức lập hồ sơ thiết kế, trình cấp phép xây dựng” và "yêu cầu các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai xây dựng theo tiến độ cam kết”.

Thế là đèn xanh đã được bật, bất chấp những quy định nghiêm ngặt của pháp luật về thủ tục đầu tư, xây dựng.

Hơn 100ha rừng phòng hộ bị san phẳng vì dự án có một không hai này được trồng từ năm 1979. Gần 40 năm với bao mồ hôi, công sức, tiền bạc của nhà nước, của người dân địa phương và cả tổ chức nước ngoài giúp sức gây dựng nên khu rừng chắn gió, chắn cát bảo vệ TP Tuy Hòa phút chốc biến mất.

Thay vào đó là sân golf, là khách sạn, là resort được ngụy trang bằng những mỹ từ mà vị quan chức nọ vừa bị cách các chức "nguyên" vẫn hay dùng để ru ngủ dư luận: "Vì quê hương vì sự phát triển".

Nực cười hơn khi mà chính cái công ty đã và đang xóa sổ hàng trăm ha rừng phòng hộ ấy lại còn được UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen cho thành tích "đặc biệt xuất sắc" này.

Thiết nghĩ chẳng còn gì để nói. Đúng là vô pháp vô thiên!".

NGUYỄN DUY XUÂN