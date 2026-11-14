Lá đơn xin vào Đảng đưa liệt sĩ hy sinh hơn nửa thế kỷ ở Campuchia về gần với gia đình

Ông Vương Đình Ninh cho biết gia đình đau đáu tìm thấy phần mộ của liệt sĩ Vương Đình Minh - Ảnh: DOÃN HÒA

Những cái tên còn sót lại trong lá đơn khiến một gia đình liệt sĩ ở Nghệ An bật khóc. Họ nhận ra tên người bác đã xa nhà từ năm 1967 và chưa một lần trở về.

Lá đơn 6 trang hé lộ danh tính liệt sĩ

Những ngày giữa tháng 11, gia đình ông Vương Đình Ninh (50 tuổi, ngụ khối Nghi Hải 2, phường Cửa Lò, Nghệ An) đang chờ thông tin đối chiếu mẫu xét nghiệm ADN liệt sĩ Vương Đình Minh.

Ông Ninh kể, cuối tháng 9-2026, gia đình ông nhận được cuộc gọi từ một người trong ban cán sự khối về việc lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia vừa phát hiện một hài cốt có thông tin quê quán ở Cửa Lò.

Điều đặc biệt là bên cạnh hài cốt có một chiếc ví, bên trong lưu giữ lá đơn xin vào Đảng viết tay dài 6 trang đã mục nát, rách và mất một phần.

Khi những thông tin ban đầu được chuyển về, ông Ninh lập tức nghĩ đến người bác ruột của mình - liệt sĩ Vương Đình Minh, người đã hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1971 nhưng đến nay gia đình vẫn chưa biết phần mộ nằm ở đâu.

Ông Ninh liên hệ với Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai) để tìm hiểu. Những dòng chữ trên lá đơn được cung cấp khiến ông lặng người.

Người viết đơn tên Vương Đình Minh - 22 tuổi, quê Tân Nho, Nghi Hải. Trong đơn còn ghi tên cha là Vương Đình Tiếp, mẹ là Ngô Thị Tiếp cùng tên các anh chị em trong gia đình.

Lá đơn 6 trang hé lộ danh tính liệt sĩ hy sinh tại Campuchia sau hơn nửa thế kỷ - Ảnh: Đội K72 cung cấp

"Tên anh em ruột thịt được ghi rõ trong lá đơn, không sót một ai. Tôi đọc đến đâu, đối chiếu với thông tin gia đình đến đó mà bật khóc. May mắn là chiếc ví còn lưu giữ lá đơn, nếu không những thông tin quý giá ấy có thể đã mất", ông Ninh xúc động kể.

Ngày 28-9, trong quá trình tìm kiếm tại xã Đa, huyện Memot, tỉnh T'bong Khmum, Campuchia, Đội K72 phát hiện hai hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Một hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 80cm, bên trên phủ lớp tăng màu xanh đen.

Ngoài chiếc ví có lá đơn xin vào Đảng lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một chiếc ví khác, tấm ảnh trắng đen cỡ 3x4cm chụp một cô gái; cây bút làm từ vỏ đạn AR15, dây thông tin, hộp tiếp đạn AK, thắt lưng, hộp quẹt, cúc áo và nhiều vật dụng khác.

Lời người mẹ dặn cố gắng tìm kiếm anh

Giấy báo tử và Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Vương Đình Minh được gia đình gìn giữ - Ảnh: DOÃN HÒA

Liệt sĩ Vương Đình Minh - sinh năm 1949, là con thứ ba trong gia đình có 7 anh em. Năm 1967, khi vừa tròn 18 tuổi, anh lên đường nhập ngũ, trở thành người con thứ hai trong gia đình đi bộ đội.

Bốn năm sau, gia đình nhận được giấy báo tử. Liệt sĩ Minh hy sinh ngày 10-1-1971, tại chiến trường Campuchia.

Tờ giấy báo tử được gia đình giữ gìn suốt nhiều năm. Nhưng nơi an táng người con trai, người anh, người bác ấy thì vẫn là một dấu hỏi.

Ngày ông ra đi, những người em còn nhỏ. Có người chưa kịp hiểu hết chiến tranh là gì, chưa kịp nhớ rõ dáng hình anh trai trước ngày lên đường.

Thời gian cứ thế trôi qua, những đứa trẻ ngày nào lần lượt trưởng thành, lập gia đình, rồi già đi. Riêng người anh đã nằm lại nơi đất khách vẫn chưa tìm được đường về.

Bà Vương Thị Lam (68 tuổi), em gái liệt sĩ Minh - nhớ khi anh trai nhập ngũ, bà mới 9 tuổi. Ký ức về người anh trong bà có thể không còn nguyên vẹn theo năm tháng, nhưng nỗi mong ngóng thì chưa bao giờ nguôi.

Cha mẹ bà và một số anh chị em trong gia đình lần lượt qua đời. Trước lúc nhắm mắt, người mẹ vẫn canh cánh chuyện tìm phần mộ con trai.

Bà từng dặn con cháu cố gắng tìm kiếm, mong một ngày đưa con trai trở về quê nhà, nằm cạnh gia đình sau những năm tháng xa cách.

Lời dặn ấy trở thành niềm đau đáu của những người còn ở lại.

Ông Ninh cho biết, khoảng 20 năm trước, gia đình từng nghe thông tin có một phần mộ liệt sĩ ở Tây Ninh mang tên Vương Đình Minh. Những người thân lập tức tìm đến xác minh, mang theo hy vọng sau nhiều năm chờ đợi. Nhưng rồi họ trở về trong thất vọng khi biết đó không phải phần mộ người thân mình.

Không có phần mộ để hương khói, gia đình đặt bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ trên bàn thờ để tưởng nhớ ông. Mỗi dịp giỗ chạp, lễ tết, người thân vẫn dành một nén hương cho người anh, người bác chưa biết đang nằm lại nơi nào.

Hơn ba tháng trước, bà Lam được địa phương lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Gia đình đã gửi gắm vào mẫu sinh phẩm ấy niềm hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, khoa học sẽ giúp tìm lại người thân.

Những người thân liệt sĩ Minh đang chờ đợi ngày có thể thắp một nén hương đúng nơi ông nằm xuống, khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Theo thượng tá Vũ Văn Thọ - Đội trưởng Đội K72 - qua trao đổi và đối chiếu ban đầu, những thông tin về người thân ghi trong lá đơn xin vào Đảng trùng khớp với dữ liệu gia đình liệt sĩ Vương Đình Minh cung cấp. Từ tên tuổi, quê quán đến tên cha mẹ và các anh chị em đều có sự tương đồng đáng chú ý. Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị tiếp tục phối hợp với thân nhân xác minh danh tính hài cốt. Tuy nhiên, thượng tá Thọ cho biết những thông tin trùng khớp trong lá đơn chưa đủ cơ sở để khẳng định chính thức hài cốt được tìm thấy là của liệt sĩ Vương Đình Minh. Đội K72 sẽ hướng dẫn gia đình hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Nếu mẫu phẩm hài cốt còn đủ điều kiện, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định ADN để đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân. Trường hợp không thể xét nghiệm ADN, phương pháp xác minh thực chứng sẽ được xem xét.