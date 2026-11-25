Thay vì chỉ nhìn bảo hiểm như giải pháp ứng phó với rủi ro trong tương lai, FWD Việt Nam chọn bắt đầu từ hiện tại, giúp khách hàng hiểu rõ, dễ tiếp cận và chủ động hơn với kế hoạch bảo vệ bản thân.

Chị Trần Thị Xuân Thơ, Giám đốc Cấp cao Tiếp thị, Thương hiệu và Truyền thông FWD Việt Nam, chia sẻ cách doanh nghiệp chuyển hóa tư duy này thành những chiến lược Marketing cụ thể, đưa bảo hiểm đến gần hơn với đời sống.

*FWD là một cái tên khá đặc biệt. Tên gọi và các yếu tố nhận diện của thương hiệu mang ý nghĩa gì?

Tên gọi FWD đơn giản là ba chữ cái F-W-D, đi cùng những yếu tố nhận diện quan trọng khác của thương hiệu như màu cam, biểu tượng nút “play” trong logo và lời hứa thương hiệu “Celebrate Living”.

Mỗi yếu tố đều góp phần thể hiện tinh thần của FWD. Màu cam tạo cảm giác tươi mới, tích cực, tràn đầy năng lượng và gợi nhớ tới Vitamin C. Biểu tượng nút “play” thể hiện tinh thần bắt đầu, tiếp tục và luôn tiến về phía trước. Còn “Celebrate Living” là lời hứa thương hiệu, được chúng tôi chọn phiên bản tiếng Việt là “Sống đầy từ hôm nay”, nhấn mạnh sự tận hưởng trọn vẹn cuộc sống khi đã có sự chủ động trong hiện tại. “Chủ động” chính là việc khách hàng nắm quyền quyết định và kiểm soát những gì có thể chuẩn bị ngay bây giờ chứ không phải một lúc nào đó trong tương lai.

Tinh thần đó cũng là cách chúng tôi tiếp cận khi làm Marketing cho bảo hiểm nhân thọ tại FWD. Chúng tôi muốn giúp khách hàng dễ tiếp cận bảo hiểm hơn, hiểu đúng rủi ro và hiểu giá trị của việc chuẩn bị, để từ đó có thể hành động ngay và tự tin theo đuổi những kế hoạch trong cuộc sống từ hôm nay.

*Vì sao một giải pháp giúp chuẩn bị cho tương lai như bảo hiểm nhân thọ lại chưa được ưu tiên từ hôm nay? Và FWD đã làm gì để khách hàng có thể nhìn nhận đúng về giá trị của bảo hiểm nhân thọ?

Tôi thấy có hai lý do chính khiến bảo hiểm nhân thọ chưa trở thành một quyết định được ưu tiên ở hiện tại. Thứ nhất, bảo hiểm nhân thọ thường được nhìn nhận là một sản phẩm dành cho tương lai, giúp khách hàng có sự chuẩn bị dự phòng nhất định trước những rủi ro có thể xảy ra. Nhưng cũng vì lợi ích thường được đặt ở tương lai, nhiều người chưa xem bảo hiểm là một ưu tiên ở hiện tại, hoặc có tâm lý chờ đến “khi nào cần” mới tham gia, nhưng đến khi khách hàng thật sự cần thì đôi khi đã quá muộn.

Bên cạnh đó, khi nghĩ đến bảo hiểm nhân thọ, nhiều người thường hay nghĩ đến những tình huống không mong muốn như bệnh tật, tai nạn hoặc mất mát... Những tình huống này vốn gắn với lo lắng và sợ hãi, và vì vậy cũng dễ tạo ra cảm giác không muốn nghe đến, hoặc không thân thiện, khó tiếp cận. Do đó, nhiều người sẽ có xu hướng né tránh hoặc trì hoãn đến một thời điểm khác.

Trên thực tế, ai cũng có những kế hoạch cho mình và gia đình, nhưng để bảo đảm những kế hoạch trong tương lai thành công thì chúng tôi nghĩ khách hàng cần có hành động ngay từ hôm nay.

Để làm nổi bật tầm quan trọng của việc quyết định và hành động trong hiện tại của bảo hiểm nhân thọ, chúng tôi đã giới thiệu thông điệp thương hiệu “Nói Là Làm”. Khi khách hàng có thể tự tin “nói là làm” ngay, đó sẽ là nền tảng giúp khách hàng chủ động sống trọn vẹn hơn và luôn tiếp tục nhấn nút “play” trên hành trình của mình mà không phải thốt lên “giá như lúc đó mình làm liền”.

Chúng tôi đã và đang thực hiện các hoạt động tiếp thị để đảm bảo từ thông tin sản phẩm đến ngôn ngữ truyền thông luôn gần gũi, đời thường, dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Ví dụ, với series hợp tác cùng Saigon Tếu, chúng tôi nói về bảo hiểm bằng ngôn ngữ giản dị, dí dỏm. “Outsource rủi ro, insource hạnh phúc” là một cách để biến một khái niệm có phần khô khan thành điều người trẻ dễ nghe, dễ hiểu và nhẹ nhàng hơn khi tiếp nhận.

Hay với chương trình giáo dục cộng đồng Be a Finnovator, chúng tôi tiếp cận người trẻ từ sớm thông qua kiến thức về quản lý tài chính, rủi ro, giúp các bạn tạo dựng nền tảng ngay từ bây giờ để luôn chủ động trong tương lai.

*FWD được biết đến là công ty có nhiều sáng kiến trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm cho cả khách hàng và đội ngũ, FWD đã làm điều đó như thế nào?

Từ cách gọi FWD gần gũi của khách hàng, thương hiệu sáng tạo tên gọi “ÉP CAM”: “ÉP” gợi cách đọc chữ F, còn “CAM” là màu sắc đặc trưng của FWD. Tên gọi này cũng gợi liên tưởng đến ly nước ép cam tươi mới, tràn đầy năng lượng và tích cực.

Không dừng lại ở một tên gọi thân thiện, FWD phát triển ÉP CAM thành mascot “bạn chí cốt” - nhân vật 3D tích hợp loa thông minh ứng dụng AI, có khả năng trò chuyện và tương tác với khách hàng. Sáng kiến bắt nguồn từ nhu cầu thị trường, xu hướng ứng dụng AI và văn hóa nhân vật đang phát triển mạnh. Với hình ảnh gần gũi, thân thiện, ÉP CAM giúp khách hàng dễ dàng kết nối, chủ động trò chuyện và chia sẻ như với một người bạn.

Bên cạnh đó, thực tế nhiều khách hàng thường ít xem lại hợp đồng sau khi ký, dẫn đến việc không nhớ rõ các kế hoạch bảo hiểm và quyền lợi của mình. Để khắc phục điều này, FWD ứng dụng AI cho nhân vật ÉP CAM, tạo các video cá nhân hóa tóm tắt thông tin quan trọng trong hợp đồng và gửi trực tiếp qua email, tin nhắn. Nhờ đó, khách hàng có thể dễ dàng lưu trữ, xem lại và nắm bắt quyền lợi bảo hiểm một cách trực quan.

Công nghệ cũng được ứng dụng để hỗ trợ đội ngũ tư vấn thông qua FWD Cube - nền tảng tích hợp các tính năng quản lý khách hàng, tư vấn và theo dõi công việc. Việc đơn giản hóa quy trình giúp đội ngũ nâng cao hiệu quả làm việc, dành nhiều thời gian hơn cho việc lắng nghe và chăm sóc khách hàng.

*Nhìn rộng hơn, thông qua Marketing, FWD muốn tạo ra thay đổi gì trong cách khách hàng và mọi người nhìn nhận về bảo hiểm?

Mục tiêu của chúng tôi không phải để mọi người nghĩ về bảo hiểm mỗi ngày, mà là giúp họ dễ dàng bắt đầu khi có nhu cầu, tìm đúng thông tin và hiểu rõ điều mình đang cân nhắc. Vì vậy, tôi luôn đặt mình vào vị trí khách hàng và tự hỏi: “Tôi có hiểu không? Tôi có thấy thuyết phục không? Và điều thương hiệu làm có thực sự hữu ích với tôi không?”

Với bảo hiểm, điều này càng quan trọng bởi đây vốn là một lĩnh vực không dễ hiểu. Trong khi người trong ngành quen nói về quyền lợi bảo vệ, rủi ro hay kế hoạch tài chính, khách hàng lại quan tâm đến những câu hỏi rất đời thường: tương lai của con sẽ được chuẩn bị ra sao, hay gia đình sẽ thế nào nếu mình không thể tiếp tục tạo ra thu nhập?

Chúng ta có thể dành rất nhiều thời gian để mô tả một sản phẩm có bao nhiêu quyền lợi và khác biệt thế nào. Nhưng nếu khách hàng đọc xong vẫn không biết sản phẩm đó liên quan gì đến cuộc sống của họ, thì vấn đề không nằm ở việc khách hàng chưa chịu tìm hiểu, mà ở cách chúng ta đang giải thích. Đó là lúc Marketing cần nhìn lại vai trò của mình: không chỉ đưa thông tin đến khách hàng, mà phải giúp họ thực sự hiểu điều mình muốn truyền tải.