Tổ công tác lưu động đến nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Lơ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Mẹ và gia đình mong tìm được hài cốt người em ruột của mẹ là liệt sĩ Huỳnh Văn Xửng - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, chiều tối 16-11, tổ công tác lưu động gồm cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, cảnh sát khu vực Công an xã Tân An Hội cùng các đơn vị liên quan, lực lượng an ninh cơ sở, đại diện một số ấp đã đến tận nhà thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của 9 trường hợp thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Đây là những trường hợp tuổi cao, đi lại khó khăn. Trong đó, có trường hợp có Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Lơ (ngụ xã Tân An Hội). Mẹ có chồng là liệt sĩ Phan Văn Rương và con trai là liệt sĩ Phan Thanh Hùng. Qua việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, mẹ và gia đình bày tỏ mong muốn tìm được hài cốt người em ruột của mẹ là liệt sĩ Huỳnh Văn Xửng.

Thành viên tổ công tác lưu động ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Lơ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Trường hợp khác là bà Võ Thị Trá, mong tìm được hài cốt của người em ruột là liệt sĩ Võ Văn Những. Do tuổi cao, đi lại khó khăn, bà được tổ công tác đến tận nhà lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Bà Phan Thị Viên, con gái bà Trá cho biết gia đình rất cảm kích khi được các cơ quan chức năng hỗ trợ. "Mẹ tôi tuổi già, đi lại khó khăn, cơ quan chức năng hỗ trợ đến tận nhà lấy mẫu, tôi thay mặt gia đình cảm ơn rất nhiều", bà Viên nói

Thiếu tá Trần Đình Long (cảnh sát khu vực Công an xã Tân An Hội, thành viên tham gia tổ công tác lưu động) cho biết ngày 16-11, Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Trong thời gian qua, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, xác minh, lập danh sách các trường hợp thuộc diện thu nhận mẫu. Đồng thời, trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, giải thích rõ mục đích, ý nghĩa và quy trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Với thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, tổ công tác lưu động sẽ đến tận nhà lấy mẫu. "Chúng tôi xác định rằng, mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay là thêm một cơ hội để tìm lại danh tính, kết nối tình thân, xoa dịu nỗi đau và thực hiện đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc", Thiếu tá Trần Đình Long chia sẻ.

Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai đợt 2 chương trình thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong năm 2026. Đây là đợt thu mẫu thứ hai trong năm 2026, diễn ra từ ngày 12 đến 17-11, dự kiến thu nhận mẫu của 6.927 thân nhân liệt sĩ tại ba trạm ở các phường Bà Rịa, Thủ Dầu Một và Phú Nhuận. Ngoài 3 điểm thu nhận cố định, Công an TP.HCM còn bố trí 3 tổ công tác lưu động đến tận nhà lấy mẫu ADN đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc không thể trực tiếp đến các điểm thu nhận. Trước đó, TP.HCM cũng đã tổ chức thu nhận đợt 1, từ ngày 19 đến 23-1 và thu được 1.863 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ.

Bà Võ Thị Trá, mong tìm được hài cốt của người em ruột là liệt sĩ Võ Văn Những - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tổ công tác lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ là người cao tuổi, đi lại khó khăn - Ảnh: NGỌC KHẢI

Bà Cao Thị Xao đang mong tìm được hài cốt người em ruột là liệt sĩ Cao Văn Trựa. "Gia đình mong tìm thấy hài cốt của cậu để thờ cúng", anh Lê Đình Mười (con của bà Cao Thị Xao) nói - Ảnh: NGỌC KHẢI



Tổ công tác lưu động đến nhà thân nhân liệt sĩ cao tuổi, đi lại khó khăn để thu nhận mẫu sinh phẩm ADN - Ảnh: NGỌC KHẢI