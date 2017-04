Bảo hộ phim nội: bị "ném đá" vẫn cứ kiên trì

Lịch chiếu phim Bắc Mỹ tại Trung Quốc luôn bị lùi lại từ 1-3 tháng trong quãng thời gian thực thi chính sách bảo hộ phim nội địa: Phim Nhiệm vụ bất khả thi 5 - Quốc gia bí ẩn (Mission Impossible - Rogue Nation, đạo diễn Christopher McQuarrie) chiếu tại Bắc Mỹ và Việt Nam đều vào ngày 31-7-2015 nhưng chỉ được chiếu tại Trung Quốc từ ngày 8-9-2015. Phim Đại chiến Pixel (Pixels, đạo diễn Chris Columbus) chiếu tại Bắc Mỹ từ ngày 24-7-2015, tại Việt Nam vào ngày 14-8-2015 và tại Trung Quốc từ 15-9-2015. Phim Người kiến (Ant-Man, đạo diễn Peyton Reed) chiếu tại Bắc Mỹ từ ngày 17-7, tại Việt Nam từ 24-7-2015, và tại Trung Quốc từ ngày 16-10-2015. Phim Kẻ cắp mặt trăng 3 (Minions, đạo diễn Pierre Coffin, Kyle Balda) chiếu tại Bắc Mỹ từ ngày 10-7-2015, tại Việt Nam từ ngày 15-7-2015 và tại Trung Quốc từ 13-9-2015. Thậm chí cả phim bom tấn hoặc cháy vé như Harry Potter và bảo bối tử thần (Harry Potter and the Deathly Hallows, đạo diễn David Yates) chiếu tại Bắc Mỹ từ ngày 11-7-2011, tại Việt Nam từ ngày 26-11-2011 và tại Trung Quốc từ ngày 4-8-2011. Phim Harry Potter và mệnh lệnh Phượng Hoàng (Harry Potter and the Order of the Phoenix, đạo diễn David Yates) công chiếu tại Bắc Mỹ từ ngày 11-7-2007, tại Việt Nam từ ngày 13-7-2007, và tại Trung Quốc từ ngày 10-8-2007). Phim Đại chiến thế giới (War of the Worlds, đạo diễn Steven Spielberg) chiếu tại Bắc Mỹ từ 29-6-2005, nhưng chỉ được chiếu tại Trung Quốc từ 11-8-2005.