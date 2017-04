Sao ca nhạc TP.HCM hát quảng bá du lịch Cửa Lò

TTO - Hàng loạt ngôi sao ca nhạc sẽ hội tụ về Nghệ An tham gia trong chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc du lịch Cửa Lò 2017 với chủ đề Cửa Lò - Hội tụ và tỏa sáng.

Mỹ Tâm sẽ hát một ca khúc do chính cô sáng tác trong chương trình lần này - Ảnh: Gia Tiến

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của TP.HCM: Cẩm Vân, Đan Trường, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Đức Tuấn, Hoàng Hải, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Bùi Lê Mận, Tố Ny, Ái Phương, Thu Hằng, Đinh Trang, Đăng Thuật. MC: Siêu mẫu Thu Hằng.

Chương trình do Trần Vi Mỹ đạo diễn, được dàn dựng theo hướng kết hợp sân khấu lẫn điện ảnh, sử dụng nhiều màn hình led lớn, ứng dụng nhiều công nghệ biểu diễn hiện đại, sắp đặt cảnh trí, đạo cụ, cùng nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn để tái hiện lại những nét đặc trưng của Cửa Lò.

Đan Trường trình bày một ca khúc được nhạc sĩ Lê Quang viết riêng cho chương trình mang tên Biển và khát vọng - Ảnh: Gia Tiến.

Rất nhiều ngôi sao nhạc nhẹ của TP.HCM sẽ cùng ra Cửa Lò để trình diễn những tiết mục đặc biệt trong chương trình. Trong đó, Đan Trường với ca khúc Biển và khát vọng; Thanh Thảo với ca khúc Tình yêu không lời của nhạc sĩ Thuận Yến; Mỹ Tâm sẽ hát Nắm lấy tay nhau do chính cô sáng tác giữa biển trời Cửa Lò.

Hoàng Hải và Ái Phương kết hợp song ca trong ca khúc Biển và ánh trăng. Ái Phương cũng sẽ kết hợp với Võ Hạ Trâm trong một điệu Latin cháy bỏng Dancing all night.

Quốc Thiên và Thu Hằng trẻ trung tái hiện không khí ngày hè sôi động trên biển Cửa Lò với liên khúc Vào hạ - Lời yêu thương.

Và dĩ nhiên không thể thiếu những ca khúc thể hiện tình yêu biển đảo bằng nhiệt huyết trái tim ở những người trẻ: Tổ quốc gọi tên mình (Đức Tuấn trình bày), Sao biển (Cẩm Vân)...

Chương trình được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò và Công ty cổ phần Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra lúc 20h ngày 29-4 tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An); và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An.

Q.N.