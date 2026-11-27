Sau đại dịch COVID-19, tự chủ vắc xin trở thành yêu cầu cốt lõi của an ninh y tế quốc gia. Yêu cầu này đưa Việt Nam từng bước phát triển ngành công nghiệp vắc xin công nghệ cao, nâng cao năng lực tự chủ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị vắc xin toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn Báo Tuổi Trẻ, Thứ trưởng Bộ Y tế ĐỖ XUÂN TUYÊN chia sẻ: “Vắc xin Việt Nam phải thể hiện bằng năng lực công nghệ thực chất và lợi ích cho người dân được thụ hưởng”.

* Việc Việt Nam đẩy mạnh hợp tác y tế với các quốc gia có nền y học và công nghệ sinh học phát triển như Pháp, Liên bang Nga mang lại hiệu quả gì về năng lực phòng bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là lĩnh vực vắc xin?

- Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Đây là những đối tác truyền thống có thế mạnh về y học, dược phẩm, vắc xin, công nghệ sinh học, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực y tế. Bộ Y tế muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả qua kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện và doanh nghiệp hai nước.

Chúng ta sẽ thúc đẩy nghiên cứu chung, đào tạo, trao đổi chuyên gia và chuyển giao công nghệ, nhất là y học dự phòng, dịch tễ học, vắc xin, công nghệ sinh học, dược phẩm, y học hạt nhân, ung bướu và phục hồi chức năng.

Với vắc xin, Bộ Y tế kỳ vọng từng bước làm chủ công nghệ nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, sản xuất và kiểm soát chất lượng vắc xin. Làm sao phát triển nguồn nhân lực và năng lực khoa học, công nghệ trong nước, tăng khả năng chủ động ứng phó trước các nguy cơ y tế trong tương lai, nhất là bệnh truyền nhiễm mới nổi hoặc tái nổi.

* Việt Nam rút ra bài học cốt lõi nào về yêu cầu tự chủ y tế, nhất là cung ứng vắc xin qua đại dịch COVID-19?

- Đã có nhiều bài học sâu sắc về công tác phòng, chống và bảo đảm an ninh y tế, quan trọng nhất phải chủ động hơn về nguồn cung các sản phẩm y tế thiết yếu, đặc biệt là vắc xin.

Khi COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu, vắc xin được phát triển với tốc độ chưa từng có với nhu cầu rất lớn của các quốc gia nhưng năng lực sản xuất, nguồn cung đếu hạn chế.

Chính phủ và Bộ Y tế đã nỗ lực tiếp cận các nguồn vắc xin qua nhiều kênh ngay từ năm 2020. Tuy nhiên tình trạng khan hiếm vắc xin trên phạm vi toàn cầu là cuộc khủng hoảng y tế cả khi có đủ nguồn lực tài chính.

Thực tiễn đó chứng minh việc tự chủ vắc xin phải được nhìn nhận là một cấu phần quan trọng của an ninh y tế quốc gia. Điều này không có nghĩa Việt Nam phải tự làm tất cả mà cùng với nâng cao năng lực trong nước, đa dạng các nguồn cung quốc tế, cần chủ động hợp tác để tiếp nhận tri thức và công nghệ tiên tiến.

* Theo ông, Việt Nam cần định vị năng lực sản xuất vắc xin mức độ nào để vừa bảo đảm an ninh y tế quốc gia, vừa tránh đầu tư dàn trải, lãng phí?

- Với quy mô hơn 100 triệu dân, Việt Nam cần chọn chủ động đối với những sản phẩm thiết yếu và công nghệ chiến lược, phù hợp nhu cầu phòng, chống các bệnh truyền nhiễm và yêu cầu bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Bộ Y tế thống nhất giai đoạn 2026-2030 tập trung phát triển các nền tảng công nghệ vắc xin thế hệ mới. Trước mắt ưu tiên nghiên cứu, phát triển, tiếp nhận và làm chủ công nghệ đối với vắc xin phòng cúm, phòng bệnh do não mô cầu, vắc xin phối hợp 6 trong 1, nền tảng vắc xin mRNA và các công nghệ vắc xin tiên tiến khác.

Giai đoạn 2026-2027 tập trung hoàn thiện hệ sinh thái nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, chuyển giao công nghệ và sản xuất, cũng như năng lực hạ tầng, quản lý chất lượng, nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng sản phẩm vắc xin thế hệ mới đầu tiên.

Giai đoạn 2028-2030 đăng ký lưu hành, thương mại hóa sản phẩm và mở rộng năng lực sản xuất trong nước. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng sản xuất, nghiên cứu phát triển và nội địa hóa công nghệ theo lộ trình đã cam kết.

* Sản xuất vắc xin đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian dài cùng tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt. Cơ chế nào được khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia lĩnh vực này?

- Ngày 6-5-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTg giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược. Bộ Y tế được giao chủ quản ba nhiệm vụ, trong đó có chủ động nguồn vắc xin thế hệ mới dùng cho người.

Bộ tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ chuyển giao công nghệ vắc xin thế hệ mới, áp dụng nguyên tắc tham chiếu quốc tế, đánh giá dựa trên nguy cơ và cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép song đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Bộ đánh giá cao vai trò chủ động của khu vực tư nhân trong đầu tư phát triển hạ tầng sản xuất, nghiên cứu phát triển, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và nội địa hóa sản xuất vắc xin công nghệ cao.

Các đơn vị thuộc Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích đầu tư dài hạn, thúc đẩy hợp tác công tư, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ sinh học và công nghiệp vắc xin hiện đại, bền vững tại Việt Nam.

* Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ sản xuất vắc xin thế giới, người dân được thụ hưởng gì nếu chúng ta đủ năng lực tự chủ vắc xin?

- Chúng tôi xác định nghiên cứu, tiếp nhận, làm chủ công nghệ và sản xuất vắc xin thế hệ mới là nhiệm vụ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ và bảo đảm an ninh y tế quốc gia; từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất và phân phối vắc xin, tham gia chuỗi cung ứng vắc xin khu vực và quốc tế.

Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế để khi Việt Nam có năng lực sản xuất trong nước, duy trì nhiều nguồn cung quốc tế, chúng ta sẽ giảm sự phụ thuộc, tăng khả năng ứng phó khi xảy ra dịch bệnh hoặc đứt gãy chuỗi cung ứng.

Nhờ đó người dân tiếp cận nhanh hơn với vắc xin mới mà nhờ sản xuất tại Việt Nam có thể giảm chi phí liên quan đến nhập khẩu, vận chuyển và logistics. Chúng ta hướng đến không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu vắc xin trong nước mà Việt Nam từng bước tạo ra sản phẩm có chất lượng, an toàn, hiệu quả, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và có khả năng tham gia thị trường khu vực, quốc tế.

* Việc doanh nghiệp trong nước như VNVC hợp tác chuyển giao công nghệ với các tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới (như Sanofi, MSD, Pfizer) có ý nghĩa ra sao với năng lực tự chủ nguồn cung?

- Doanh nghiệp Việt Nam chủ động hợp tác với các tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới để tiếp nhận và chuyển giao công nghệ là hướng đi quan trọng, có ý nghĩa chiến lược với việc nâng cao năng lực tự chủ của ngành y tế nói chung và ngành dược nói riêng.

Như trong đại dịch COVID-19, VNVC đã đầu tư vào hãng dược phẩm AstraZeneca đến 30 triệu USD từ giai đoạn vắc xin đang được nghiên cứu, qua đó mang về cho Việt Nam quyền được mua 30 triệu liều vắc xin sớm nhất trong khu vực Đông Nam Á với giá ưu đãi.

Phát triển năng lực bảo đảm nguồn cung thuốc, vắc xin và các sản phẩm y tế thiết yếu là một bộ phận quan trọng của an ninh y tế quốc gia. Việc này không chỉ do khối công lập phụ trách mà sẽ cần có sự tham gia của khối tư nhân, cũng là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ khi coi kinh tế tư nhân là nguồn lực chính của quốc gia theo Nghị quyết số 68.



