Hôm nay 28-11, thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: BTL TP.HCM

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM ngày 28-11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 28-11, công tác tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng trong ngày 28-11, đã phát hiện, quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lũy kế ngày thực hiện Đợt 2 (từ ngày 15-10 đến ngày 28-11), đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 435 bộ HCLS đơn (có 76 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy, lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết ngày 28-11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.166 hài cốt liệt sĩ (383 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong đó, 1.133 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Như vậy, sau hơn 5 tháng tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 1.166 hài cốt liệt sĩ. Con số này vượt số lượng khoảng 900 hài cốt liệt sĩ được xác định có thể đã chôn cất tại đây theo các tư liệu lịch sử. Tại hội thảo xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng) tổ chức ngày 8-6, Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết đã sử dụng phương pháp thu thập nghiên cứu, phân tích các thông tin về việc thu gom thi hài liệt sĩ tại trận Mậu Thân khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn. Các thông tin liên quan quá trình giải tỏa nghĩa trang Chí Hòa - Chợ Quán để xây dựng công viên Lê Thị Riêng; cũng như các thông tin về lịch sử tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ được chôn trong nghĩa trang Chí Hòa. Theo đại tá Tĩnh, các thông tin từ cộng đồng, nhân chứng, các thông tin từ khảo sát hiện trường để đi đến nhận định về số lượng rãnh mộ là 3 và số lượng liệt sĩ là khoảng 900 người.

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