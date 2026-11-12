Hàng trăm thân nhân liệt sĩ ở TP.HCM lấy mẫu ADN, mong tìm người thân sau nửa thế kỷ

Sáng 12-11, hàng trăm thân nhân liệt sĩ đã đến UBND phường Phú Nhuận lấy mẫu ADN phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Sáng 12-11, Công an TP.HCM tổ chức lễ triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn thành phố.

Đây là đợt thu mẫu thứ hai trong năm 2026, diễn ra từ ngày 12 đến 17-11, dự kiến thu nhận mẫu của 6.927 thân nhân liệt sĩ tại ba trạm ở các phường Bà Rịa, Thủ Dầu Một và Phú Nhuận.

Trước đó, trong tháng 1-2026, TP.HCM đã thu nhận được 1.863 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Niềm hy vọng sau hàng chục năm mong ngóng liệt sĩ

Thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính nghẹn ngào khi theo dõi đoạn phim giới thiệu về công tác thu nhận mẫu ADN - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tại hội trường UBND phường Phú Nhuận sáng nay, hàng trăm thân nhân liệt sĩ có mặt từ sớm, chăm chú theo dõi đoạn phim giới thiệu về các đợt thu nhận mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Không ít người xúc động, rơi nước mắt khi nghĩ đến những người thân đã hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.

Bà Đinh Thị Hạnh (80 tuổi) nghẹn ngào khi nhắc đến người anh ruột là liệt sĩ Đinh Nguyên Hà (quê Hà Tĩnh), nhập ngũ năm 1962 và hy sinh tại chiến trường miền Nam năm 1966.

Theo bà Hạnh, anh trai từng là bí thư chi đoàn kiêm lớp trưởng và đã hăng hái xung phong lên đường chiến đấu.

Năm 1972, gia đình nhận giấy báo tử và suốt hơn nửa thế kỷ qua, gia đình đã tìm đủ mọi cách, từ liên hệ đồng đội cũ, xác minh thông tin ở nhiều địa phương nhưng hành trình tìm kiếm phần mộ người thân vẫn chưa có hồi kết.

Ngồi cạnh bà Hạnh, bà Lê Thị Hoàng Yến (cháu bà Hạnh) cũng có mặt để lấy mẫu ADN với hy vọng tìm được hài cốt người chú đã hi sinh.

Bà Yến chia sẻ sau hàng chục năm gia đình mòn mỏi tìm kiếm, chương trình lần này không chỉ thắp lên hy vọng tìm được hài cốt, thông tin của người thân mà còn là nguồn an ủi, động viên tinh thần lớn đối với gia đình.

“Gia đình tôi rất xúc động vì đây là một chương trình vô cùng nhân văn. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, những gia đình có liệt sĩ chưa tìm được phần mộ như chúng tôi có thêm một nơi để tin tưởng, gửi gắm hy vọng”, bà Yến chia sẻ.

Bà Đinh Thị Hạnh và bà Lê Thị Hoàng Yến nói việc lấy mẫu ADN lần này mở ra thêm hy vọng tìm được thông tin về người thân - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Từng bước lấy mẫu ADN được cơ quan chức năng thực hiện tỉ mỉ, cẩn trọng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Thu mẫu ADN phải thuận tiện nhất cho thân nhân liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết qua rà soát, chuẩn hóa, toàn thành phố vận động 6.927 thân nhân liệt sĩ đã đăng ký thu mẫu trong đợt này.

Ba trạm thu mẫu tại các phường Thủ Dầu Một, Bà Rịa và Phú Nhuận cùng 3 tổ cơ động đã sẵn sàng đến tận nhà lấy mẫu ADN đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc không thể trực tiếp đến các điểm thu nhận.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Theo Đại tá Trần Hồng Minh, đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ứng dụng khoa học - công nghệ giám định ADN, gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06, để tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ.

“Nhiều liệt sĩ đến nay vẫn chưa xác định được danh tính, nhiều gia đình đã đợi chờ qua mấy chục năm mà chưa biết người thân mình yên nghỉ nơi đâu. Mỗi phần mộ liệt sĩ chưa có tên là một nỗi đau chưa nguôi của gia đình, và cũng là trách nhiệm, là món nợ ân tình mà các thế hệ hôm nay phải dốc sức thực hiện”, Đại tá Trần Hồng Minh nói.

Từ đó, Phó giám đốc Công an TP.HCM đề nghị phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp xã phát huy vai trò đơn vị chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, UBND cấp xã, Cục C06 và đơn vị thu mẫu tổ chức thu nhận đúng người, đúng diện, đúng quy trình.

Đợt này sẽ ưu tiên thân nhân dòng ngoại theo 6 nhóm, mỗi liệt sĩ tối đa 2 thân nhân, bảo đảm tỉ lệ thu mẫu tối thiểu 70% số thân nhân đủ điều kiện.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM trao tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ tại buổi lễ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Theo Đại tá Minh, việc thu mẫu phải trên cơ sở tự nguyện, thân nhân ký đồng ý tích hợp dữ liệu, mẫu sinh phẩm được bảo quản, bàn giao an toàn còn thông tin cá nhân của các gia đình phải được bảo mật tuyệt đối.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải lấy sự thuận tiện của các gia đình làm thước đo. Phân luồng hợp lý để thân nhân không phải chờ lâu, tổ cơ động đến tận nhà đối với người tuổi cao, ốm đau, khó đi lại; đồng thời đề nghị Y tế địa phương bố trí lực lượng túc trực tại các điểm thu mẫu để xử lý các tình huống đột xuất về sức khỏe.