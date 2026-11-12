Công viên tưởng niệm Lê Thị Riêng: Nhắc đạo lý uống nước nhớ nguồn và giá trị của hòa bình hôm nay

Chính ủy Quân khu 7, Trung tướng Trần Vinh Ngọc dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng sáng 22-7 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Đồng thời các nghệ sĩ đóng góp những đề xuất nhằm tạo nên một không gian tưởng niệm trang nghiêm, mang giá trị lịch sử nhưng vẫn gần gũi với đời sống cộng đồng.

Công viên Lê Thị Riêng: Không gian tưởng niệm kết hợp sinh hoạt cộng đồng

Diễn viên Lý Hùng cho rằng việc xây dựng công viên tưởng niệm nên được thực hiện theo hướng hiện đại, văn minh, hài hòa giữa không gian tri ân và các hoạt động phục vụ người dân.

Theo anh, công viên là một không gian văn hóa mang tính biểu tượng, nơi người dân có thể đến tham quan, vui chơi, tập thể dục, sinh hoạt cộng đồng và dành thời gian tưởng nhớ những người đã hy sinh.

Diễn viên Lý Hùng - Ảnh: NVCC

"Chúng ta đã có Công viên Giọt Nước tưởng niệm nạn nhân COVID-19 rất ý nghĩa.

Công viên Lê Thị Riêng nên được thiết kế sao cho người dân cảm nhận được sự trang trọng của một địa điểm lịch sử nhưng không tạo cảm giác nặng nề, xa cách.

Khi công viên trở thành điểm đến quen thuộc, ngày càng có nhiều người ghé thăm, thắp hương và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Làm được như vậy, gia đình các liệt sĩ sẽ ấm lòng. Những người đã hy sinh có nơi để chúng ta tưởng nhớ, còn con cháu hôm nay cũng có dịp hiểu hơn về lịch sử, tự hào về truyền thống dân tộc và công lao của ông cha", anh bày tỏ.

Lý Hùng cũng cho rằng vị trí công viên, đặc biệt khi nằm trên tuyến giao thông công cộng thuận lợi, trong đó có kết nối metro, sẽ tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng đến tham quan. Đây cũng là cơ hội để không gian tưởng niệm trở thành một điểm đến văn hóa, lịch sử của TP.HCM.

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền cùng các nghệ sĩ tri ân anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: NVCC

Đồng quan điểm, đạo diễn Trần Ngọc Phong bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương này. Là người từng phục vụ trong quân ngũ, có cha là thương binh và ông ngoại là liệt sĩ, ông cho rằng việc xây dựng công viên tưởng niệm là nguyện vọng có ý nghĩa đối với nhiều gia đình có công với đất nước.

Theo ông, không gian tưởng niệm còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, nhất là đối với thế hệ trẻ, giúp các em hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ cha ông, về đạo lý uống nước nhớ nguồn và giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.

Đạo diễn Trần Ngọc Phong cũng nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là xét nghiệm ADN, trong quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là cơ hội để đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình sau nhiều thập niên, giúp thân nhân có thêm cơ hội tìm lại người thân và thực hiện trọn vẹn nghĩa tình với người đã khuất.

Đây là việc làm rất hợp lòng dân, nhằm tưởng nhớ và tôn vinh những người đã ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Việc này cần được thực hiện một cách trang trọng, đồng bộ. Dù lẽ ra có thể làm từ sớm hơn, nhưng thời điểm hiện nay vẫn rất cần thiết. Đạo diễn Trần Ngọc Phong

Đạo diễn Trần Ngọc Phong - Ảnh: NVCC

Cần những biểu tượng kiến trúc mang dấu ấn

Sinh sống gần khu vực Công viên Lê Thị Riêng và tham dự các hoạt động tưởng niệm tại đây, đạo diễn Nhâm Minh Hiền cho rằng việc hình thành một công viên tưởng niệm là cần thiết, bởi vùng đất này đang lưu giữ nhiều ký ức lịch sử và những câu chuyện chưa được kể hết.

Theo ông, ngay cả khi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chưa thể hoàn tất, việc gìn giữ không gian tưởng niệm vẫn có ý nghĩa đặc biệt.

Người dân trân trọng vùng đất gắn với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, xem đây là nơi lưu giữ ký ức và nhắc nhở về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền chia sẻ khi bước vào công viên, thế hệ trẻ không chỉ đến tham quan mà còn có cơ hội tiếp nhận những bài học lịch sử trực quan. Từ đó, các em hiểu hơn về trách nhiệm học tập, rèn luyện, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền - Ảnh: NVCC

"Tôi từng đến một số quốc gia và nhận thấy những công viên, công trình tưởng niệm có giá trị thường sở hữu các biểu tượng kiến trúc rất riêng. Theo tôi, Công viên Lê Thị Riêng cũng cần có ít nhất hai biểu tượng kiến trúc độc đáo, có chiều sâu văn hóa và đủ sức tạo dấu ấn để người dân, du khách trong nước lẫn quốc tế muốn tìm đến", ông chia sẻ.

Đạo diễn đề xuất có thể tổ chức một cuộc thi thiết kế kiến trúc dành riêng cho công viên. Qua đó, tìm kiếm phương án vừa đáp ứng yêu cầu tưởng niệm, vừa tạo nên công trình có giá trị thẩm mỹ và bản sắc riêng.

Bên cạnh các biểu tượng kiến trúc, Nhâm Minh Hiền lưu ý cần chú trọng hệ thống cây xanh, không gian nghỉ ngơi, sinh hoạt cộng đồng, luyện tập thể thao và các tiện ích dành cho người cao tuổi, trẻ nhỏ, để người dân thực sự muốn đến, muốn ở lại và tìm hiểu về lịch sử.