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999 bộ hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng từ tháng 6 đến nay

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LÊ PHAN
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LÊ PHAN
LÊ PHAN
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Tính tới hôm nay đã có 999 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

999 bộ hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Các chiến sĩ Đội K74 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: BTL

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 7-11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Trong hôm nay đã phát hiện, quy tập thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 bộ kèm theo di vật.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 7-11, công tác tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt.

Đợt 1, tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Lũy kế từ ngày 15-10 đến ngày 7-11 đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 268 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 62 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết ngày 7-11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 999 hài cốt liệt sĩ (369 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó 966 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khi tìm thấy 150 - 200 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, sẽ làm lễ viếng, lễ truy điệu

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm", Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 - ghi nhận kết quả đạt được của TP.HCM và Đồng Nai (hai đơn vị làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ).

Đồng thời ông cho biết đối với TP.HCM, khi tìm thấy 150 - 200 hài cốt liệt sĩ, thành phố sẽ làm lễ viếng, lễ truy điệu.

999 bộ hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.Khúc tri ân ở công viên Lê Thị Riêng: Linh thiêng đất trời Việt Nam

Linh thiêng trời Việt Nam! Linh thiêng đất Việt Nam! Linh thiêng đất trời Việt Nam! Hỡi các anh, những linh hồn không tuổi! Hỡi các mẹ, các chị, các em! Máu đã thấm vào lòng đất Việt/ Để ngàn năm còn mãi tự hào... là lời ca khúc Linh thiêng Việt Nam xúc động đêm nay ở công viên Lê Thị Riêng.

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LÊ PHAN - TRÍ ĐỨC
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    Chủ đề: công viên Lê Thị Riêng 500 ngày dêm TP Hồ Chí Minh hài cốt

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