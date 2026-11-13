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Phó chính ủy Quân khu 7 kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở phường Bình Cơ, TP.HCM

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TRÍ ĐỨC
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TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu, dẫn đầu đến kiểm tra, thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực Sở Hội, phường Bình Cơ, TP.HCM.

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Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7 và đoàn công tác kiểm tra khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở phường Bình Cơ ngày 13-11 - Ảnh: NGUYÊN PHÚ

Ngày 13-11, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên Đội K74 và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Sở Hội, khu phố 4, phường Bình Cơ, TP.HCM.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Thành ủy viên, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; Thượng tá Phạm Đình Tiến, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM, đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Cơ cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K74.

Từ ngày 5-11, Bộ Tư lệnh thành phố đã phối hợp với UBND phường Bình Cơ và Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa triển khai lực lượng đào, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại lô cao su H12, H13 thuộc Đội sản xuất Hội Nghĩa.

Căn cứ thông tin tài liệu trận đánh và tọa độ do ông Glenn Hines - cựu quân nhân Úc, đại diện Tổ chức Hàn gắn vết thương chiến tranh - cung cấp, cùng sự đối chiếu thực địa của các chuyên gia, lực lượng tìm kiếm đã đào thăm dò tại 3 vị trí với tổng diện tích hàng trăm mét vuông.

Đến nay tại vị trí 1 (dự kiến có hố chôn khoảng 20 liệt sĩ), lực lượng đã đào 2 luồng với độ sâu từ 1,8m đến 2m nhưng chưa phát hiện hài cốt.

Các vị trí 2 và 3 đang tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Trước đó trong đợt đào thăm dò từ ngày 17-7 đến 28-7, lực lượng cũng đã đào 20 đường tại các tọa độ lân cận nhưng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi làm việc, đại diện Đội K74 đã báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện, những khó khăn trong quá trình đào tìm và công tác phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đất để đảm bảo an toàn, đúng quy trình.

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Thiếu tướng Trần Chí Tâm, lãnh đạo UBND phường Bình Cơ tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ - Ảnh: NGUYÊN PHÚ

Thiếu tướng Trần Chí Tâm ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tham gia. 

Ông nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và chính xác. 

Phó chính ủy Quân khu 7 yêu cầu đơn vị tiếp tục bám sát thực địa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương để xác minh thông tin, đẩy nhanh tiến độ đào tìm tại các vị trí còn lại, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

1.018 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 13-11, các lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng và tìm thấy thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ.

Như vậy lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết 13-11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.018 hài cốt liệt sĩ (371 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó 985 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

- Ảnh 3.Bên trong công viên Lê Thị Riêng hiện tại ra sao?

TP.HCM sẽ cải tạo, chỉnh trang công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành công viên tưởng niệm, dự kiến hoàn thành trước ngày 27-7-2027. Tuổi Trẻ ghi nhận toàn cảnh hình ảnh công viên Lê Thị Riêng sau 4 tháng triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

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TRÍ ĐỨC - LÊ PHAN
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