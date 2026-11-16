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Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại trụ sở UBND xã bỏ hoang ở Cần Thơ

tác giả
THÁI LŨY
THÁI LŨY
THÁI LŨY

Ngày 16-11, thông tin từ Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Ban Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ, cùng Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước đã bắt đầu khai quật và tìm thấy hài cốt liệt sĩ đầu tiên bên trong trụ sở UBND xã Phú An (cũ) bỏ hoang.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại trụ sở UBND xã bỏ hoang ở Cần Thơ - Ảnh 2.

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bên trong khu vực trụ sở xã Phú An cũ sáng 16-11 - Ảnh: CTV

Khu vực tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ này trong trụ sở xã Phú An (thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cũ) nhưng đã bỏ hoang nhiều năm nay không sử dụng, hiện nay khu vực này thuộc xã Đông Phước (TP Cần Thơ).

Theo thông tin từ các nhân chứng và cán bộ hưu trí tại địa phương, khu vực trụ sở này từng được xây dựng trên phần đất nghĩa trang tạm. 

Trước đó khu vực này cũng được quy tập di dời hài cốt liệt sĩ, tuy nhiên một số cán bộ lão thành cho biết nghi ngờ còn sót hài cốt. Với sự vào cuộc quyết liệt trong chiến dịch 500 ngày đêm, lần tìm kiếm này lực lượng chức năng quyết liệt tìm kiếm quy tập.

Sáng cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm đã tìm được hài cốt liệt sĩ đầu tiên tại trụ sở xã Phú An (cũ). 

Trước đó ở khu vực đối diện trụ sở (phía bên kia sông), lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ, theo lời các nhân chứng, các liệt sĩ này hy sinh vào khoảng năm 1968-1969.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại trụ sở UBND xã bỏ hoang ở Cần Thơ - Ảnh 3.

Sau quá trình tìm kiếm, trưa 16-11 các lực lượng đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ đầu tiên tại trụ sở UBND xã Phú An (cũ) - Ảnh: CTV

Các nhân chứng cho biết khu vực trụ sở xã này trước đây là nghĩa trang tạm, lúc quy tập di dời trước đây phần lớn tập trung phần phía sau nghĩa trang. Riêng phần gần cổng (giáp lộ) nghi vẫn còn hài cốt. Lần này đội tìm kiếm sẽ mở rộng để tìm kiếm quy tập hết khu vực này.

Trước đó, sau 10 ngày tìm kiếm bên trong trụ sở UBND xã Đông Phước (TP Cần Thơ), lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cất bốc được 8 bộ hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên UBND xã.

Kế hoạch tìm kiếm quy tập thực hiện từ ngày 2-11, tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong 2 thời kỳ kháng chiến, được chôn tại các nghĩa trang tạm trên địa bàn xã Đông Phước trước đây.

Theo đội tìm kiếm, 8 hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 2-3m, có bọc trong những lớp cao su màu xanh, trong đó một số hài cốt đã không còn nguyên vẹn. Tại khu vực này lực lượng còn phát hiện chiếc mùng của bộ đội, các hài cốt nghi là du kích địa phương hy sinh tại khu vực này.

Do khu vực trụ sở UBND xã Đông Phước trước đây là Nghĩa trang liệt sĩ Ông Hoạch (xây dựng khoảng năm 1930). 

Giai đoạn 1988-1989, nghĩa trang được sửa chữa, nâng cấp, trong quá trình di dời hài cốt, thời điểm này ghi nhận hơn 300 bộ hài cốt tại nghĩa trang, đồng thời có tiếp nhận hơn 20 bộ hài cốt từ Nghĩa trang Đông Sơn (nay thuộc xã Phú Hữu).

Khoảng năm 1997, toàn bộ số hài cốt được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ (nay thuộc phường Cái Răng). Trong đó có 8 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia được chuyển về, hơn 100 hài cốt chưa xác định được danh tính.

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phước, trước đó qua 2 đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, trên địa bàn xã Đông Phước (thời gian từ đầu tháng 10 đến 15-11) đã cất bốc tổng cộng 53 bộ hài cốt liệt sĩ tại nhiều khu vực trên địa bàn. 

Hiện các lực lượng vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm ở một số vị trí nhân chứng cung cấp.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại trụ sở UBND xã bỏ hoang nhiều năm ở Cần Thơ - Ảnh 4.Cần Thơ mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bên trong UBND xã Đông Phước

Đội tìm kiếm tiếp tục khai quật tại trụ sở UBND xã Đông Phước sau khi phát hiện 43 hài cốt liệt sĩ, từ thông tin nhân chứng cung cấp.

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THÁI LŨY
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    Chủ đề: tỉnh Hậu Giang UBND xã Đông Phước tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

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