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Thể thao

Son Heung-min bất ngờ nhắn nhủ CĐV Hàn Quốc

Đăng Minh

(NLĐO) - Son Heung-min xin lỗi người hâm mộ, nhấn mạnh sẽ tiếp tục chiến đấu để lấy lại niềm tin sau khi Hàn Quốc dừng bước ngay vòng bảng World Cup 2026.

Thủ quân Son Heung-min thừa nhận anh "đau đớn không thể diễn tả" sau khi đội nhà Hàn Quốc dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng lại gây thất vọng lớn tại giải đấu ở Bắc Mỹ.

Đội tuyển xứ kim chi thắng CH Czech ở trận mở màn bảng A nhưng thua Mexico và Nam Phi ở 2 lượt sau. Kết quả này không đủ để Hàn Quốc giành suất đi tiếp dành cho các đội hạng ba có thành tích tốt.

Thất bại kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ quê nhà. Tổng thống Hàn Quốc phê phán màn trình diễn của đội tuyển, trong khi HLV Hong Myung-bo quyết định từ chức sau giải.

Son Heung-min bất ngờ nhắn nhủ CĐV Hàn Quốc - Ảnh 1.

Thủ quân Son Heung-min xin lỗi CĐV Hàn Quốc sau chiến dịch thất vọng của đội nhà tại World Cup 2026. Ảnh: AP

Giữa bầu không khí nặng nề ấy, tiền đạo 33 tuổi đã đăng tâm thư dài trên Instagram vào tối 29-6 để nhận trách nhiệm với tư cách đội trưởng tuyển Hàn Quốc.

"Tôi không dám truyền tải nỗi thất vọng và tổn thương của người hâm mộ chỉ bằng một từ xin lỗi. Vì thế, ngay cả khi nói ra điều đó, tôi vẫn thấy là chưa đủ", AP dẫn bài viết của Son Heung-min.

Tiền đạo thuộc biên chế Los Angeles FC xem World Cup là "sân khấu của giấc mơ tuổi thơ", nơi anh từng mong mỏi được tận hiến cho tuyển Hàn Quốc. Nhưng giấc mơ ấy đã khép lại theo cách ngay cả chính bản thân anh cũng khó có thể chấp nhận. 

"Giấc mơ được chơi bóng trên sân khấu lớn mà tôi luôn nhắc đến đã tan vỡ. Tôi đang mắc kẹt trong nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Thành thật mà nói, đến giờ tôi vẫn chưa thể dễ dàng chấp nhận thực tế này" - cựu tiền đạo Tottenham bộc bạch.

Thủ quân Hàn Quốc đã không để lại dấu ấn vào bất cứ bàn thắng nào của đội ở giải đấu trên Bắc Mỹ. Anh còn khởi đầu trên ghế dự bị ở trận quyết định gặp Nam Phi, chi tiết phản ánh phần nào hành trình đầy bế tắc của đội bóng được kỳ vọng rất lớn.

Tiền đạo này thừa nhận bản thân chưa thể đáp lại "thời gian, tình cảm, sự ủng hộ và yêu thương" mà người hâm mộ đã dành cho đội tuyển Hàn Quốc.

"Tôi sẽ lại làm hết sức trong vị trí của mình để chinh phục lại trái tim người dân Hàn Quốc và người hâm mộ bóng đá" – Son khẳng định.

Đồng thời, ngôi sao 33 tuổi kêu gọi người hâm mộ hướng sự động viên tới toàn đội, thay vì chỉ trích và làm tổn thương các cầu thủ sau một giải đấu thất vọng.

Phát biểu cũng trên cho thấy Son Heung-min chưa có ý định khép lại sự nghiệp quốc tế cùng tuyển Hàn Quốc sau hành trình "đau đớn" tại World Cup 2026.

Son Heung-min bất ngờ nhắn nhủ CĐV Hàn Quốc - Ảnh 2.

 

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Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

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