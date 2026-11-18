Ở nơi con sóng Biển Đông rì rào vỗ về triền núi Minh Đạm quanh năm xanh thẫm, vùng đất cửa biển Long Hải hôm nay đang đứng trước một vận hội lịch sử chưa từng có.

Không chỉ là 1 trong 29 đơn vị cấp xã của TP.HCM bước vào lộ trình chuyển đổi chính thức lên phường, Long Hải còn đón nhận xung lực vĩ mô từ Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm vừa được HĐND Thành phố thông qua ngày 30-10-2026.

Ngày 1-7-2025 đã mở ra kỷ nguyên mới cho vùng cửa biển khi ba mảnh đất gồm thị trấn Long Hải và hai xã Phước Tỉnh, Phước Hưng hợp nhất thành xã Long Hải mới.

Với diện tích tự nhiên 27,93km² (gấp hơn 5 lần tiêu chuẩn phường) cùng quy mô dân số chạm ngưỡng 122.107 người (gấp gần 6 lần tiêu chuẩn), mô hình quản lý nông thôn đã trở nên chật chội so với tốc độ lớn mạnh của địa phương.

Qua rà soát, Long Hải đã đạt và vượt chuẩn 9 tiêu chí cốt lõi về dân số, hạ tầng kinh tế và chất lượng sống để nâng cấp lên phường. Hiện địa phương đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ trong giai đoạn 2026-2027 để chính thức mang chiếc áo mới - đơn vị hành chính cấp phường của TP.HCM.

Lý giải về bước ngoặt này, ông Huỳnh Sơn Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hải - cho rằng cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm tỉ trọng cao nhất nên mô hình chính quyền nông thôn không còn phù hợp với Long Hải.

“Việc thành lập phường là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại, văn minh và nâng cao chất lượng sống cho nhân dân", ông Tuấn khẳng định.

Sở hữu 11,5km bờ biển cùng cung đường ven biển ĐT994 nối liền mạch chuỗi kỳ quan từ Vũng Tàu, Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu đến duyên hải Lâm Đồng, vị thế của phường Long Hải tương lai càng bứt phá khi đặt trong quy hoạch trăm năm của siêu đô thị.

Phân tích sâu về sức bật này, TSKH Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM - ví việc chuyển từ đô thị đơn cực sang đa trung tâm như mở thêm những "cánh cửa thở" mới giúp tái phân bổ dân cư, việc làm và tăng sức chống chịu trước biến đổi khí hậu.





Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó trưởng Phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch (Sở Du lịch TP.HCM) - nhận định sự giao hòa giữa biển xanh, núi Minh Đạm cùng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Dinh Cô chính là "mỏ vàng" tài nguyên của Long Hải.

“Sở Du lịch đang tham mưu kết nối Long Hải tiến tới đô thị loại III, cấp phường, gắn kết chặt chẽ với trung tâm TP.HCM và quy hoạch dải ven biển Long Hải - Hồ Tràm - Bình Châu thành Khu du lịch quốc gia”, bà Lệ cho biết.

Không đợi quy hoạch thành hình, nhịp sống sôi động tại Long Hải đã chứng minh nội lực của một đô thị biển đang vươn vai lớn dậy. Theo bà Lê Thị Ngọc Châu - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch UBND xã Long Hải, 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận những gam màu tươi sáng.

Trong đó tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 10.797 tỉ đồng (90,7% kế hoạch năm), tổng thu ngân sách nhà nước bứt phá lên 1.106 tỉ đồng (91,7% kế hoạch). Ngành du lịch đón 875.400 lượt khách với doanh thu 306,39 tỉ đồng, song hành cùng sản lượng thủy sản đạt 23.384 tấn.

Diện mạo phố biển cũng đổi thay từng ngày với sự xuất hiện của các công trình đẳng cấp. Tháng 4-2026, tổ hợp 5 sao Charm Resort Long Hải chính thức vận hành dưới thương hiệu quốc tế Vienna House by Wyndham Charm Long Hải, tạo chuẩn mực mới cho nghỉ dưỡng hạng sang.

Khi đêm xuống, Phố đi bộ và bãi tắm công cộng đường số 14 lại bừng sức sống với không gian văn hóa, ẩm thực nhộn nhịp. Dự án dịch vụ bãi biển trước Đoàn An điều dưỡng 298 đã khởi công, cùng tổ hợp nhà hàng tiệc cưới Hải Phương hơn 2.000m² đang gấp rút hoàn thiện để đón khách cuối năm nay.

Dẫu vậy, địa phương vẫn trăn trở trước thực tế mức chi tiêu bình quân của du khách hiện mới dừng ở 350.000 đồng/lượt.

Lời giải đã mở ra khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1-10-2026, trao cho địa phương những cơ chế phân cấp linh hoạt chưa từng có.

"Nếu Luật Phát triển đô thị trao chiếc “chìa khóa” cơ chế khơi thông kinh tế biển, kinh tế đêm và chuyển đổi số thì Quy hoạch tổng thể TP.HCM vẽ nên “bản đồ” không gian và vị thế.

Sứ mệnh của chính quyền và doanh nghiệp Long Hải hôm nay là biến cơ chế, quy hoạch thành những công trình hiện hữu, dịch vụ đẳng cấp và sinh kế bền vững cho người dân", ông Ngô Thanh Phúc - Chủ tịch UBND xã Long Hải - khẳng định tại chương trình "Gặp gỡ Doanh nhân - Đồng hành phát triển Long Hải năm 2026" ngày 7-11.

Để "dọn tổ đón đại bàng", Long Hải lấy đầu tư công làm "vốn mồi", đi trước kiến tạo hạ tầng khung dùng chung nhằm kích hoạt dòng vốn tư nhân. Riêng năm 2026, gần 300 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển đã rót vào 30 dự án thiết yếu và giải ngân đúng tiến độ.

Đặc biệt, trong Đề án thành lập phường, địa phương đề xuất nguồn lực khoảng 4.575 tỉ đồng cho 13 dự án hạ tầng trọng điểm để hoàn thiện diện mạo đô thị mới. Mạng lưới giao thông và không gian công cộng đang được dệt nên, kết nối thông suốt "từ biển lên núi, từ núi xuống sông".

Việc mở rộng không gian hướng biển có đường quy hoạch số 15 và quảng trường bãi tắm Hàng Dương (1.258,9 tỉ đồng) trở thành trái tim sự kiện văn hóa, lễ hội.

Đường ven sông D30 dọc sông Cửa Lấp (910 tỉ đồng) khơi thông giao thương, du lịch thủy. Đường quy hoạch số 7 ven núi Minh Đạm (800 tỉ đồng) và Đường số 16 (312 tỉ đồng) kết nối liên hoàn các phân khu.

Kiến tạo mảng xanh và quỹ đất sạch, Long Hải có công viên cây xanh kết hợp thoát nước từ núi Minh Đạm xuống biển (1.262 tỉ đồng) điều hòa khí hậu, chống ngập úng; Khu tái định cư số 1 Phước Hưng giai đoạn 2 (1.423,48 tỉ đồng) chuẩn bị không gian an cư hiện đại, tạo mặt bằng sạch đón nhà đầu tư.

Đánh thức khu vực Bãi Ngang với tổng vốn định hướng lên đến 5.500 tỉ đồng (giải phóng mặt bằng 4.200 tỉ đồng). Bãi Ngang được quy hoạch thành quần thể resort quốc tế, công viên tịnh dưỡng và trường liên cấp quốc tế - bệ phóng đưa Long Hải thành đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng loại III vào năm 2030.

Không gian phát triển cũng được phân vai nhịp nhàng: trung tâm Long Hải sôi động du lịch biển, kinh tế đêm; Phước Tỉnh phát triển hậu cần nghề cá, chế biến hải sản, trải nghiệm làng chài; Phước Hưng khang trang dịch vụ đô thị, an sinh; núi Minh Đạm là hành lang sinh thái lịch sử.

Cánh cửa xã hội hóa đang rộng mở mời gọi đầu tư vào 4 dự án an sinh: khu nhà ở xã hội Phước Hưng - An Ngãi (6,17ha), khu nhà ở xã hội tái định cư Long Hải (0,44ha), Bệnh viện đa khoa Long Hải (3ha) và Tổ hợp thể dục thể thao (11,47ha).

Hiện cả 2 dự án nhà ở xã hội cùng trường liên cấp đã có doanh nghiệp quan tâm. Ngoài ra, 13 khu đất công rộng gần 12.900m² (gồm các lô đất vàng mặt tiền đường Võ Thị Sáu) đang hoàn thiện pháp lý để đấu giá công khai.

Sức quyến rũ của Long Hải còn chinh phục những "ông lớn" bất động sản đô thị và công nghệ cao. Đứng trước bức tranh quy hoạch bài bản, ông Lê Đình Thắng - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DICERA Holdings - nói ấn tượng khi hiếm nơi nào hội tụ đủ thế phong thủy "tựa sơn hướng thủy" với biển, rừng, sông.

Chưa kể quy mô dân số hơn 122.000 người (vượt phường Vũng Tàu), quỹ đất sạch dồi dào và kết nối thẳng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua cầu Cửa Lấp. Doanh nghiệp này đang xúc tiến đầu tư nhà ở xã hội để đón đầu làn sóng an cư mới.

Đột phá hơn cả là dự án Khu công nghệ số tập trung Stavian Digital Park (Stavian DP) quy mô 317ha (liên khối thuộc xã Long Điền và xã Long Hải) với tổng vốn hạ tầng 471,5 triệu USD.

Quy hoạch tích hợp Trung tâm dữ liệu, cụm AI, bán dẫn và 50ha điện mặt trời. Dự án kỳ vọng tạo tối thiểu 2.000 việc làm chất lượng cao và hút các gã khổng lồ công nghệ như Microsoft, Google, AWS.

Chia sẻ về dự án này, ông Lê Trung Thành - Phó tổng giám đốc Công ty CP Hạ tầng công nghệ cao Stavia - kỳ vọng biến Long Hải thành "cửa ngõ số hàng đầu quốc gia".

Theo ông, Long Hải hội tụ đủ 3 yếu tố vàng: cách trạm cập bờ cáp quang biển quốc tế Mvista chỉ 4,16km, tiếp cận đa dạng nguồn điện (tái tạo, điện khí, lưới quốc gia) và nằm sát thị trường tiêu thụ công nghệ khổng lồ của TP.HCM.

Giữa những dự án ngàn tỉ, thước đo giá trị cốt lõi mà Long Hải hướng tới vẫn là sự hài lòng của người dân.

Chuyển đổi số đã đi vào đời sống khi gần 70% cư dân trở thành "công dân điện tử" thanh toán không tiền mặt, 43 thủ tục hành chính tích hợp trên sổ tay điện tử giúp tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 96%.

Những "điểm đen" ô nhiễm xưa kia đã nhường chỗ cho 14 tiểu công viên xanh mát từ nguồn xã hội hóa - trái ngọt của mô hình "Lắng nghe dân nói".

Khẳng định tinh thần trải thảm đỏ đón nhà đầu tư, ông Lê Công Hải - Phó chủ tịch UBND xã Long Hải - cho biết chính quyền đang nỗ lực cải cách hành chính qua Zalo OA. Đồng thời kiến nghị TP.HCM cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ và dồn lực giải phóng mặt bằng, quyết tâm đưa khu công nghiệp chuyển đổi số đầu tiên của cả nước sớm cất cánh trong 5 năm tới.

Với vai trò trung tâm vệ tinh chiến lược của siêu đô thị TP.HCM, Long Hải đang căng buồm vươn ra biển lớn, viết tiếp hành trình kiêu hãnh của một đô thị sinh thái, thông minh và thịnh vượng bậc nhất cửa ngõ phía Đông.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Long Hải Ngô Thanh Phúc khẳng định việc lên phường là dấu mốc lịch sử, tạo hành lang pháp lý vững chắc để địa phương khai thác hiệu quả không gian phát triển mới của Long Hải như lời khẳng định làm điểm tựa vững chắc, thắp lên niềm tin cho doanh nhân và người dân.

"Chính quyền Long Hải cam kết hành động theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

Chúng tôi xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, nói đi đôi với làm, hứa là phải làm và làm là phải có kết quả, luôn kề vai sát cánh cùng sự thành bại của doanh nghiệp để kiến tạo Long Hải thành đô thị biển thực sự văn minh, hiện đại và nghĩa tình", ông Phúc cam kết.