Duy Tân tuổi 39: Từ đổi mới trải nghiệm đến nâng tầm năng lực sản xuất

Gần bốn thập kỷ, những sản phẩm mang tên Duy Tân đã có mặt lặng lẽ trong căn bếp, góc nhà của bao gia đình Việt. Sắp bước sang tuổi 40, câu chuyện ấy được viết tiếp từ những nhà máy thông minh, vươn ra chuỗi cung ứng khu vực và thị trường toàn cầu.

Có những vật dụng không cần nhắc tên thương hiệu, người ta vẫn nhớ đến một góc nhà, một thói quen hay kỷ niệm. Đó có thể là chiếc thau mẹ thường dùng mỗi sáng, chiếc rổ trong gian bếp, hộp đựng thực phẩm trong tủ lạnh hay chiếc tủ nhựa gắn bó với gia đình qua nhiều năm.

Với nhiều thế hệ người Việt, Duy Tân gắn liền với những hình ảnh thân thuộc như thế. Tuy nhiên, đời sống thay đổi cũng kéo theo những yêu cầu mới. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến độ bền, tính tiện dụng mà còn chú ý đến thiết kế, thẩm mỹ và khả năng thể hiện phong cách cá nhân.

Từ nền tảng sản phẩm gia dụng truyền thống, doanh nghiệp từng bước mở rộng danh mục, đa dạng hóa thiết kế, chất liệu và phân khúc. Bên cạnh các sản phẩm nhựa, những dòng sản phẩm từ inox, thủy tinh cũng được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng.

Một trong những hướng đi mới là MATSU, nhãn hàng gia dụng phong cách sống với các dòng bình nước, bình giữ nhiệt và sản phẩm tiện ích có thiết kế trẻ trung, chú trọng màu sắc và trải nghiệm sử dụng. Chiếc bình nước không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu mà có thể trở thành vật dụng yêu thích trên bàn làm việc, trong giảng đường hay đồng hành cùng những chuyến đi.

Doanh nghiệp cũng tiếp cận khách hàng trẻ thông qua bộ sưu tập “Unlock Your Wonder”, hợp tác cùng Warner Bros. Các nhân vật được yêu thích xuất hiện trên sản phẩm gia dụng, mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng muốn thể hiện sở thích cá nhân qua những vật dụng quen thuộc.

Từ những sản phẩm đã gắn bó với nhiều thế hệ đến các dòng sản phẩm mang diện mạo mới, hướng đi đặt ra là duy trì giá trị quen thuộc, đồng thời thích ứng với sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng.

Nếu trước đây người tiêu dùng thường bắt gặp sản phẩm của Duy Tân qua những vật dụng trong gia đình hay trên kệ hàng, thì nay thương hiệu đang hiện diện trong nhiều không gian và trải nghiệm mới.

Tại các chương trình Brand Tour ở nhiều trường đại học tại Hà Nội và TP.HCM, sinh viên có cơ hội khám phá sản phẩm, tham gia hoạt động tương tác và trải nghiệm những tiện ích phù hợp với nhịp sống trẻ. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu, sở thích của nhóm khách hàng mới.

Tinh thần kết nối tiếp tục được thể hiện tại Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao, diễn ra từ ngày 8 đến 11-10. Tại đây, Duy Tân giới thiệu các dòng sản phẩm gia dụng, nội thất và giải pháp tiện ích, tạo cơ hội để khách tham quan trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm.

Trong khuôn khổ chương trình, doanh nghiệp đón nhận Bằng khen của UBND TP.HCM, ghi nhận những đóng góp trong sản xuất, kinh doanh và xây dựng thương hiệu.

Một điểm chạm khác được lựa chọn trong tháng sinh nhật 39 năm là điện ảnh. Lần đầu đồng hành cùng phim Trại Buôn Người trong vai trò Nhà tài trợ Vàng, doanh nghiệp đưa các sản phẩm gia dụng vào bối cảnh phim và chuỗi Cine Tour giao lưu với khán giả.

Những vật dụng như thau, rổ, giỏ đi chợ hay khay cơm vốn gắn với gian bếp và bữa ăn gia đình xuất hiện trong các tình huống hài hước trên màn ảnh. Từ công năng quen thuộc, sản phẩm trở thành một phần của trải nghiệm giải trí, giúp thương hiệu tiếp cận khán giả trong bối cảnh khác với hoạt động giới thiệu thông thường.

Cũng trong dịp này, chương trình Happy Cine Day được tổ chức dành cho cán bộ, nhân viên, tạo không gian giải trí và giao lưu ngoài công việc.

Tiếp nối chuỗi hoạt động khám phá mới về thương hiệu, Duy Tân đánh dấu sinh nhật 39 năm bằng một hình ảnh mới. Ngày 15-10, doanh nghiệp chính thức khai trương lại Showroom TP.HCM với chủ đề “39 năm thân thuộc - Một diện mạo mới”.

Không gian được thiết kế như một ngôi nhà thu nhỏ, nơi sản phẩm được sắp đặt trong những góc sinh hoạt quen thuộc. Thay vì chỉ nhìn qua kệ hàng, khách tham quan có thể trực tiếp khám phá công năng, hình dung cách ứng dụng trong đời sống và lựa chọn giải pháp phù hợp.





Phía sau hình ảnh thương hiệu gia dụng quen thuộc, doanh nghiệp còn phát triển lĩnh vực bao bì nhựa cứng, cung cấp sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia. Những chiếc nắp chai, chai nhựa, hũ mỹ phẩm hay bao bì sản phẩm chăm sóc gia đình là một phần trong hoạt động sản xuất này.

Theo doanh nghiệp, lĩnh vực bao bì đóng góp khoảng 55-60% tổng doanh thu, phục vụ các ngành thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân, dược phẩm và công nghiệp.

Để đáp ứng yêu cầu của các ngành hàng này, hoạt động sản xuất bao bì đòi hỏi độ chính xác và tính ổn định ở nhiều công đoạn. Với mô hình One-Stop Shop, Duy Tân cung cấp giải pháp trọn gói từ thiết kế, chế tạo khuôn đến sản xuất thành phẩm, hướng đến đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và năng lực cung ứng của khách hàng trong nước, quốc tế.

Năng lực của doanh nghiệp tiếp tục được ghi nhận khi có tên trong Top 10 Công ty Bao bì uy tín Việt Nam 2026 do Vietnam Report công bố. Đây là lần thứ tư doanh nghiệp có tên trong bảng xếp hạng, dựa trên các tiêu chí về năng lực tài chính, uy tín truyền thông và khảo sát các bên liên quan.

Trong bối cảnh yêu cầu của chuỗi cung ứng ngày càng cao, việc duy trì chất lượng và đầu tư công nghệ trở thành những yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Với doanh nghiệp, định hướng này được thể hiện qua kế hoạch mở rộng nhà máy và phát triển hệ thống sản xuất theo hướng tự động hóa.

Ngày 28-10, doanh nghiệp chính thức động thổ Dự án mở rộng Nhà máy Duy Tân Long An tại KCN Tân Đô, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Dự án là một bước đầu tư nhằm nâng cao năng lực sản xuất và tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất, củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng khu vực và từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành nhà cung cấp toàn cầu, Duy Tân triển khai Dự án mở rộng Nhà máy Duy Tân Long An tại KCN Tân Đô, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Với tổng diện tích xây dựng gần 25.000 m², dự án gồm nhà xưởng ép phun nhựa IM3, hệ thống kho tự động ASRS cùng khu nhà ăn và nhà xe phục vụ người lao động.

Nhà xưởng IM3 có công suất thiết kế 30.000 tấn sản phẩm mỗi năm, dự kiến ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) trong hoạt động sản xuất. Các công nghệ này hướng đến nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và tối ưu vận hành.

Trong khi đó, hệ thống kho thông minh ASRS có sức chứa 15.000 vị trí pallet, được kỳ vọng cải thiện hiệu quả lưu trữ, quản lý và truy xuất hàng hóa.

Được xây dựng từ năm 2017, Nhà máy Duy Tân Long An hiện là cơ sở sản xuất lớn nhất của doanh nghiệp, với diện tích hơn 18 ha và đội ngũ hơn 2.300 nhân sự. Dự án mở rộng hướng đến phát triển nơi đây thành trung tâm sản xuất và phân phối trọng điểm, qua đó nâng cao năng lực cung ứng, tối ưu chuỗi cung ứng và mở rộng khả năng phục vụ thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, các chương trình cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực cũng là một phần trong hành trình gần bốn thập kỷ của doanh nghiệp. Trong tháng 9 và tháng 10-2026, Duy Tân đóng góp 220 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và 200 triệu đồng cho Quỹ An sinh xã hội xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Thông qua chương trình “Chia sẻ yêu thương”, doanh nghiệp còn đồng hành cùng các đối tác trao hơn 1.200 phần quà đến học sinh, giáo viên và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ, Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Nai, Lâm Đồng cùng nhiều địa phương khác.

Những hoạt động này tiếp nối tinh thần sẻ chia mà doanh nghiệp duy trì trong quá trình phát triển. Sự gắn bó với đời sống vì thế không chỉ thể hiện qua những sản phẩm hiện diện trong gia đình mà còn qua các hoạt động hướng đến xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm thành lập, chương trình thể thao Happy Walk – Run – Ride thu hút khoảng 400 nhân sự Duy Tân và Công ty Batico tham gia. Cùng với cuộc thi “Văn hóa Duy Tân trong tôi”, các hoạt động tạo cơ hội để nhân viên giao lưu, chia sẻ và nhìn lại những giá trị chung trong quá trình làm việc.

Đáng chú ý, cuộc thi ESG Innovation Sprint 2026 ghi nhận 29 dự án sau gần bốn tháng triển khai. Các sáng kiến tập trung vào tối ưu vận hành, quy trình xanh, tiết kiệm năng lượng, ứng dụng AI và chuyển đổi số.

Trong đó, dự án của đội vô địch ứng dụng AI và phân tích dữ liệu vào bảo trì dự đoán, hướng đến giảm thời gian dừng máy và nâng cao hiệu quả sản xuất. Sáng kiến cho thấy những cải tiến từ nội bộ có thể gắn trực tiếp với yêu cầu vận hành thực tế của nhà máy.

Với thông điệp “Từ ý tưởng đến tác động thực tế”, cuộc thi khuyến khích nhân viên chủ động đóng góp sáng kiến, từ những cải tiến trong công việc hằng ngày đến các giải pháp công nghệ có khả năng tạo ra thay đổi lớn hơn.

Sau 39 năm, hành trình phát triển của Duy Tân không chỉ được đo bằng danh mục sản phẩm, quy mô nhà máy hay thị trường xuất khẩu, mà còn ở khả năng thích ứng của doanh nghiệp và sự đóng góp của đội ngũ nhân sự. Những giá trị được vun đắp từ sản phẩm, hoạt động cộng đồng đến các sáng kiến đổi mới sẽ tiếp tục là nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.



