Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026 - Vietnam Capital Forum 2026, với chủ đề "Dòng vốn mới - Vị thế mới" do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Báo Điện tử Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức; với sự đồng hành của nhiều đơn vị:

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS), Công ty CP Đầu tư F88 và Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú.

Được FTSE Russell nâng hạng sau nhiều năm nỗ lực cải cách, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội tiếp cận một cộng đồng nhà đầu tư quốc tế rộng lớn hơn. Nhưng nâng hạng mới chỉ mở ra cánh cửa. Để dòng vốn thực sự tìm đến doanh nghiệp và ở lại lâu dài, Việt Nam cần tiếp tục thay đổi từ chất lượng hàng hóa, quản trị doanh nghiệp đến hạ tầng thị trường và văn hóa đầu tư.

Đó là thông điệp lớn được đặt ra tại Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026, với chủ đề “Dòng vốn mới - Vị thế mới”, do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại TP.HCM ngày cuối tháng 10 vừa qua.

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức, mở đầu cho định hướng xây dựng một sự kiện thường niên, nơi cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các định chế tài chính và giới đầu tư trong nước, quốc tế cùng đối thoại về những vấn đề quan trọng của thị trường vốn Việt Nam.

Sự kiện quy tụ nhiều lãnh đạo, chuyên gia và đại diện các tổ chức tài chính uy tín trong nước và quốc tế, trong đó có sự hiện diện của bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; bà Wanming Du - Giám đốc Chính sách Chỉ số khu vực châu Á - Thái Bình Dương của FTSE Russell; ông Dominic Scriven - Nhà sáng lập, Chủ tịch Dragon Capital; ông Johan Nyvene - Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC); ông Đinh Đức Minh - Giám đốc đầu tư cấp cao VinaCapital; ông Nguyễn Hưng - Tổng giám đốc TPBank.

Cùng tham gia có ông Khương Tiến Hùng - Trưởng ban Quản lý chào bán chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Vũ Chí Dũng - Trưởng ban Pháp chế và Đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Phùng Xuân Minh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Saigon Ratings; bà Lương Thị Ánh Tuyết - Phó Tổng giám đốc, Lãnh đạo Thị trường PwC Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM; ông Nguyễn Đỗ Hòa - Giám đốc quốc gia Cơ quan Hỗ trợ tài chính xuất khẩu Vương quốc Anh (UKEF) phụ trách Việt Nam, Lào và Campuchia.

Diễn đàn còn có sự góp mặt của ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS; ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc cao cấp Thị trường vốn cổ phần TCBS; ông Hoàng Đức Long - Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ HDBank; ông Allan Nguyễn - Chủ tịch EzyRemit; bà Choi Sang Ah - Lãnh sự Tài chính, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM.

Không chỉ nhìn lại những thành tựu đã đạt được, diễn đàn tập trung vào hai bài toán có quan hệ chặt chẽ: Làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam huy động vốn hiệu quả hơn? Và làm thế nào để chuyển cơ hội nâng hạng thành những dòng vốn đầu tư thực chất, dài hạn?

Ngày 28-11-1996, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thành lập, đặt nền móng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau 30 năm, thị trường từng bước khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết đến ngày 21-10-2026, quy mô thị trường cổ phiếu đạt 10,16 triệu tỉ đồng, tương đương 79,1% GDP ước tính năm 2025; thị trường trái phiếu niêm yết đạt 2,94 triệu tỉ đồng, tương đương 22,9% GDP. Số tài khoản nhà đầu tư đã vượt 14 triệu.

Đặc biệt, ngày 21-9-2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, ghi nhận những nỗ lực cải cách thể chế, hiện đại hóa hạ tầng và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường.

Tuy nhiên, theo bà Phương, nâng hạng không phải đích đến cuối cùng, mà mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh hơn vai trò huy động, phân bổ vốn trung và dài hạn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cải cách thủ tục, hiện đại hóa hệ thống giao dịch, thanh toán và triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo lộ trình. Đồng thời, thúc đẩy IPO gắn với niêm yết, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và thu hút thêm doanh nghiệp chất lượng tham gia thị trường.

Đặc biệt, bà Phương nhấn mạnh doanh nghiệp phải chủ động nâng cao hiệu quả kinh doanh, chất lượng quản trị, minh bạch thông tin, bảo vệ quyền lợi cổ đông và từng bước đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, trong đó có công bố thông tin bằng tiếng Anh.

Bởi nâng hạng chỉ mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn mới, còn chất lượng doanh nghiệp và niềm tin của nhà đầu tư mới quyết định khả năng thu hút, giữ chân nguồn vốn dài hạn.

Từ góc nhìn của tổ chức phân loại chỉ số toàn cầu, bà Wanming Du - Giám đốc Chính sách Chỉ số khu vực châu Á - Thái Bình Dương, FTSE Russell - đánh giá cao những cải cách giúp Việt Nam đạt được cột mốc nâng hạng quan trọng. Tuy nhiên, theo bà, sau khi cải thiện khả năng tiếp cận thị trường, Việt Nam cần chuyển trọng tâm sang nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư dài hạn.

Một trong những ưu tiên là tăng số lượng doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia các bộ chỉ số quốc tế. Bởi dòng vốn từ các quỹ đầu tư thụ động được phân bổ theo tỉ trọng của từng thị trường trong bộ chỉ số tham chiếu. Muốn gia tăng tỉ trọng và thu hút thêm vốn, Việt Nam cần thúc đẩy IPO, mở rộng nguồn cung cổ phiếu và đa dạng hóa cơ hội đầu tư.

Tuy nhiên, đại diện FTSE Russell nhấn mạnh, không chỉ cần thêm doanh nghiệp niêm yết, mà quan trọng là chất lượng và chiều sâu thị trường. Các nhà đầu tư tổ chức quốc tế đòi hỏi thị trường có quy mô đủ lớn, tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float) phù hợp, ngành nghề đa dạng và thanh khoản ổn định để có thể giải ngân cũng như tái cơ cấu danh mục thuận lợi.

Bà Wanming Du cũng lưu ý Việt Nam cần tiếp tục tháo gỡ những hạn chế về sở hữu nước ngoài, đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường, tăng cường kết nối với các công ty môi giới quốc tế, nâng cao hiệu quả giao dịch, thanh toán và khả năng tiếp cận ngoại hối.

Bởi với nhà đầu tư quốc tế, sự thuận tiện trong chuyển đổi ngoại tệ, quản lý dòng tiền và chuyển vốn, lợi nhuận về nước cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định phân bổ vốn.

Bà cũng cho rằng một thị trường vốn vững mạnh không thể chỉ dựa vào dòng vốn ngoại. Việt Nam cần phát triển lực lượng nhà đầu tư tổ chức trong nước, đặc biệt là các quỹ hưu trí, tổ chức bảo hiểm và công ty quản lý quỹ, nhằm tạo nguồn vốn dài hạn, ổn định và tăng sức chống chịu trước biến động bên ngoài.

Nhìn đến năm 2035, đại diện FTSE Russell kỳ vọng Việt Nam sẽ có một thị trường vốn phát triển cả về quy mô lẫn chiều sâu, với nhiều doanh nghiệp chất lượng trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ tiêu dùng và chuyển dịch năng lượng. Qua đó, thị trường không chỉ thu hút vốn quốc tế mà còn hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng và giúp doanh nghiệp Việt Nam vươn ra toàn cầu.

Nếu đại diện FTSE Russell nhấn mạnh khả năng cạnh tranh và chất lượng hàng hóa, ông Dominic Scriven - Nhà sáng lập, Chủ tịch Dragon Capital, lại đặt câu chuyện nâng hạng trong một góc nhìn rộng hơn: sự thay đổi về văn hóa thị trường.

Là nhà đầu tư quốc tế có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, Chủ tịch Dragon Capital cho rằng việc đạt được các tiêu chí của FTSE Russell là bước tiến quan trọng, nhưng chưa đồng nghĩa với việc quá trình cải cách đã hoàn tất.

Theo ông, điều cốt lõi là làm thế nào để nhà đầu tư quốc tế hiểu được thị trường Việt Nam, hiểu cách thị trường vận hành và có đủ niềm tin để tham gia lâu dài.

Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục hướng tới những tiêu chuẩn cao hơn, trong đó có mục tiêu nâng hạng theo hệ thống phân loại của MSCI.

Nếu phải lựa chọn một vấn đề cần ưu tiên, ông Dominic Scriven đề cập đến cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), một cấu phần quan trọng của hạ tầng thanh toán, bù trừ sau giao dịch. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hạ tầng kỹ thuật mới chỉ là điều kiện cần.

Muốn trở thành thị trường mới nổi đúng nghĩa, Việt Nam phải tiếp tục cải thiện tính minh bạch, chất lượng quản trị, hoạt động giao dịch và cách thức ứng xử của doanh nghiệp với cổ đông, nhà đầu tư.

Ông đặc biệt lưu ý bài học từ Indonesia, nơi những vấn đề về chất lượng và tính minh bạch của thị trường cho thấy việc duy trì vị thế sau nâng hạng cũng đặt ra nhiều thách thức. “Nâng hạng đã khó, nhưng giữ được hạng còn khó hơn”, ông Dominic Scriven nhận định.

Không chỉ các doanh nghiệp niêm yết, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực tiếp cận các nguồn vốn quốc tế. Ông Nguyễn Hưng - Tổng giám đốc TPBank, cho biết nguồn vốn huy động từ nước ngoài có vai trò quan trọng đối với hoạt động ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế ngày càng lớn.

Ông Hưng nói huy động vốn dài hạn trong nước không dễ dàng bởi người gửi tiền thường có xu hướng lựa chọn kỳ hạn ngắn, trong khi doanh nghiệp lại có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn lớn.

Bên cạnh đó, các quy định về tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn cũng đòi hỏi ngân hàng phải quản lý chặt chẽ cơ cấu nguồn vốn.

Chi phí huy động vốn dài hạn trong nước có thể cao hơn đáng kể so với các kỳ hạn ngắn, với mức chênh lệch theo ông có thể lên tới khoảng 2 điểm phần trăm mỗi năm.

Trong bối cảnh này, nguồn vốn quốc tế giúp ngân hàng đa dạng hóa kênh huy động, cải thiện cơ cấu kỳ hạn và tăng khả năng đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn của khách hàng.

Tuy nhiên, để tiếp cận được những khoản vốn quốc tế với chi phí hợp lý, ngân hàng phải chứng minh uy tín, năng lực tài chính, chất lượng quản trị và khả năng kiểm soát rủi ro.

Các định chế tài chính nước ngoài thường đặt ra yêu cầu cao về quản trị, minh bạch thông tin, tuân thủ các chuẩn mực quốc tế như Basel, cũng như những tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Đối với TPBank, ông Nguyễn Hưng cho biết quá trình đầu tư vào hệ thống quản trị rủi ro, áp dụng các chuẩn mực như Basel III, IFRS và duy trì quan hệ với các định chế tài chính quốc tế đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn nước ngoài.

Xuyên suốt Diễn đàn Thị trường vốn Việt Nam 2026 là câu hỏi làm thế nào để thị trường chứng khoán phát huy tốt hơn vai trò huy động vốn trung và dài hạn, đồng thời tận dụng vị thế mới để thu hút nguồn lực đầu tư quốc tế.

Hai phiên thảo luận chính được thiết kế để tiếp cận vấn đề từ hai phía: nhu cầu và chất lượng của doanh nghiệp huy động vốn, cùng những điều kiện để các dòng vốn trong và ngoài nước tìm đến thị trường.

Phiên thảo luận thứ nhất, “Thị trường chứng khoán và doanh nghiệp Việt trong chu kỳ vốn mới”, tập trung vào yêu cầu nâng cao chất lượng hàng hóa, tháo gỡ các điểm nghẽn trong hoạt động huy động vốn, phát triển các kênh dẫn vốn dài hạn và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn đầu tư của nền kinh tế giai đoạn 2026-2030 được dự báo ở mức rất lớn, thị trường chứng khoán được kỳ vọng sẽ chia sẻ tốt hơn vai trò cung ứng vốn trung và dài hạn cùng hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, chỉ gia tăng số lượng doanh nghiệp lên sàn là chưa đủ. Thị trường cần thêm những doanh nghiệp có chất lượng, hoạt động hiệu quả, minh bạch và đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư tổ chức.

Các góc nhìn từ cơ quan quản lý, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, tổ chức xếp hạng tín nhiệm, kiểm toán và định chế tài chính quốc tế góp phần làm rõ yêu cầu nâng cao chất lượng doanh nghiệp để huy động vốn hiệu quả hơn.

Nếu phiên thứ nhất đặt doanh nghiệp vào trung tâm của bài toán huy động vốn, phiên thảo luận thứ hai, “Dòng vốn toàn cầu chào Việt Nam”, tập trung vào những điều kiện để Việt Nam chuyển cơ hội nâng hạng thành dòng vốn đầu tư thực chất.

Đây là nơi các vấn đề về cải cách thị trường, chuẩn mực quốc tế, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, quản trị rủi ro và huy động vốn quốc tế được nhìn nhận từ nhiều góc độ.



