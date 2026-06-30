Bất động sản

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

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B.C

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.
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Nam Đà Nẵng hội tụ đủ các yếu tố từ cảnh quan thiên nhiên đến hạ tầng hiện đại, trở thành tâm điểm của thị trường căn hộ. Ảnh: Ánh Dương.

Nam Đà Nẵng: Cực tăng trưởng mới của thành phố

Nhắc đến Đà Nẵng, tâm điểm phát triển thường gắn với khu vực dọc sông Hàn hay tuyến đường ven biển Mỹ Khê. Tuy nhiên, cùng với chiến lược mở rộng không gian đô thị về phía Nam, khu vực Hòa Xuân - Ngũ Hành Sơn đang dần định hình vị thế một cực tăng trưởng mới, nơi hội tụ đồng thời lợi thế cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng hiện đại và dòng chảy kinh tế.

Nam Đà Nẵng sở hữu vị trí hiếm có khi nằm trên trục kết nối các trung tâm di sản, du lịch: Huế – Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn. Riêng năm 2025, Đà Nẵng cùng hai trung tâm di sản của Quảng Nam (cũ) đã phục vụ hơn 17,3 triệu lượt khách. Trong tương quan ấy, Nam Đà Nẵng đóng vai trò như một “trạm trung chuyển” ý nghĩa, hưởng lợi trực tiếp từ dòng khách liên tục dịch chuyển giữa các điểm đến.

Không chỉ sở hữu lợi thế vị trí, khu vực này còn đón nhận hàng loạt cú hích hạ tầng mang tính bước ngoặt. Dự án khơi thông sông Cổ Cò được kỳ vọng hồi sinh tuyến thủy lộ lịch sử từng kết nối Đà Nẵng với Hội An từ thế kỷ XVII, mở ra hành trình kết nối các đô thị ven sông. Song song đó là kế hoạch phát triển mạng lưới du lịch đường thủy nội địa quy mô gần 10.000 tỷ đồng, kết nối sông Hàn, sông Cổ Cò cùng nhiều điểm đến ven bờ.

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Mạng lưới sông ngòi dày đặc tại Nam Đà Nẵng là nền tảng để phát triển dự án du lịch đường thủy quy mô gần 10.000 tỷ đồng. Ảnh: Ánh Dương.

Ở góc độ giao thông đô thị, định hướng phát triển hệ thống LRT/MRT và mô hình TOD đang từng bước đưa Nam Đà Nẵng trở thành trung tâm mới của mạng lưới giao thông công cộng hiện đại. Cùng với dự án cầu Bùi Tá Hán theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam trong tương lai và hạ tầng giao thông đồng bộ với mặt cắt tối thiểu từ 7,5m, khu vực này đang ngày càng lấp đầy dân cư.

Đáng chú ý, nhiều chuyên gia cho rằng Nam Đà Nẵng còn sở hữu giá trị đặc biệt về cảnh quan và phong thủy khi nằm tại vùng hội tụ của sông Hàn, sông Đô Tỏa và sông Cẩm Lệ. Theo quan niệm Á Đông, đây là thế đất “tam thủy tụ phúc”, nơi dòng chảy tự nhiên cũng đồng thời là dòng chảy của thương mại và tài lộc.

“Quỹ đất phát triển mới tại trung tâm Đà Nẵng ngày càng hạn chế, trong khi nhu cầu về môi trường sống hiện đại không ngừng gia tăng. Nam Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ lợi thế quy hoạch đồng bộ, kết nối thuận tiện với lõi đô thị hiện hữu cùng hệ thống tiện ích đang hoàn thiện. Nhịp sống ngày càng sôi động tại đây tạo lực hút mạnh mẽ cho thị trường căn hộ cao cấp”, ông Bùi Đăng Nghĩa, Tổng Giám đốc SRT Việt Nam nhận định.

Các dự án căn hộ “ra hàng không kịp”

Nếu trước đây Nam Đà Nẵng chủ yếu được nhìn nhận như một vùng đất giàu tiềm năng, thì nay, khu vực này đã bước sang giai đoạn hưởng “quả ngọt” của quá trình tích lũy đầu tư hạ tầng kéo dài nhiều năm. Điều đó không chỉ kéo theo làn sóng cư dân mới đổ về mà còn thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm căn hộ chất lượng cao. Diễn biến trên thị trường căn hộ thời gian qua chính là minh chứng rõ nét cho khả năng hấp thụ của khu vực này.

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Tại Nam Đà Nẵng, pháp lý minh bạch không chỉ là lợi thế cạnh tranh mà đã trở thành yếu tố tiên quyết trong mọi quyết định “xuống tiền” của nhà đầu tư. Ảnh: Sun Property.

Những dự án căn hộ như Spana Tower, Cora Tower dù mới được Tập đoàn Sun Group giới thiệu cuối năm ngoái, nhưng đến nay đã chính thức đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và đang có sức hấp thụ tốt. Bước tiến pháp lý diễn ra trong thời gian ngắn cho thấy sự chuẩn bị bài bản của chủ đầu tư, đồng thời củng cố niềm tin của thị trường trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng ưu tiên các sản phẩm có pháp lý minh bạch và lộ trình triển khai rõ ràng.

Sức hấp thụ của thị trường căn hộ Nam Đà Nẵng tiếp tục được kiểm chứng thông qua sự đón nhận dành cho tổ hợp 4 tòa tháp FourS Tower. Sự kiện giới thiệu dự án gần đây đã thu hút hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh, nhà đầu tư tham dự. Đáng chú ý, khoảng 90% quỹ căn thuộc hai tòa F1 và F5 đã được đặt chỗ ngay tại sự kiện. Tín hiệu tích cực này cho thấy sức hút của dòng căn hộ khu vực trung tâm Nam Đà Nẵng, nhất là khi nơi này liên tục đón nhận cú hích hạ tầng, từng bước định hình diện mạo một trung tâm đô thị mới.

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Tầm nhìn panorama 270 độ giúp cư dân S-Light Tower thu trọn vẻ đẹp của ba dòng sông, danh thắng Ngũ Hành Sơn và nhịp sống đô thị. Ảnh: Sun Property.

Đây là những tiền đề vững chãi để Sun Group tiếp tục giới thiệu tổ hợp căn hộ S-Light Tower, mảnh ghép mới thuộc đại đô thị Sun NeO City. Tọa lạc tại giao điểm đường Nguyễn Đình Thi và 29-3, S-Light Tower nằm trên thế đất hiếm có khi hội tụ ba dòng chảy Cẩm Lệ – Đô Tỏa – sông Hàn, đồng thời đón trọn tầm nhìn 270 độ hướng về Ngũ Hành Sơn, biển Đông và màn pháo hoa rực rỡ của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) diễn ra thường niên.

Hai tòa tháp cao 22 tầng tích hợp hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe, thư viện, hồ bơi, gym, spa và khu vui chơi gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của cộng đồng cư dân trí thức, chuyên gia và tầng lớp trung lưu mới. Đặc biệt, từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích: bãi biển Mỹ Khê (2,5km), sân bay quốc tế Đà Nẵng (5km), lõi trung tâm thành phố (5,5km) và phố cổ Hội An (18,6km)… Dự án còn hưởng trọn mạng lưới giao thông tỷ đô đang hoàn thiện và trường học, công viên lớn đã được quy hoạch tại Sun NeO City.

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Vị trí "kề sông Hàn, cận tiện ích" biến S-Light Tower thành điểm đến an cư hoàn hảo tại đại đô thị Sun NeO City. Ảnh: Sun Property.

“Về bài toán kinh doanh và cho thuê căn hộ, chúng tôi hoàn toàn tự tin vì thị trường Đà Nẵng có nhu cầu rất lớn nhưng nguồn cung còn hạn chế. Lực cầu chính đến từ phân khúc cho thuê dài hạn, định cư của các chuyên gia trong và ngoài nước, cùng lượng lớn sinh viên đổ về làm việc, học tập tại các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, khu resort biển, khu công nghệ cao và Làng Đại học”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Khi được đặt trong bức tranh phát triển mạnh mẽ của Nam Đà Nẵng, cùng bảo chứng tích cực từ các dự án căn hộ trước đó của Sun Group, S-Light Tower được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài câu chuyện thành công của dòng căn hộ phía Nam thành phố.

B.C
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#căn hộ #Sun Group #S-Light Tower #FourS Tower

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