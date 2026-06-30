Nhiều gia đình ở Quảng Ngãi vẫn chưa có nước sạch để sử dụng

(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.

Điện đã về, đường đã mở, nhiều công trình hạ tầng được đầu tư nhưng hàng trăm hộ dân ở thôn Krong Đuân, xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.

Chắt chiu từng can nước giữa mùa khô

Giữa cái nắng oi ả của mùa khô Tây Nguyên, anh A Thao (34 tuổi, trú thôn Krong Đuân) lại cầm những chiếc can nhựa men theo con đường đất xuống khe suối cách nhà hàng trăm mét để lấy nước. Công việc ấy đã trở thành thói quen của gia đình anh suốt nhiều năm qua.

Thiếu nước sạch khiến cuộc sống của hàng chục hộ gia đình tại thôn Krong Đuân, xã Đăk Pxi gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TH

Theo anh A Thao, cả thôn hiện vẫn chưa được đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung. Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu được dẫn từ khe suối bằng hệ thống nước tự chảy do nhà nước hỗ trợ xây dựng từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, công trình đã xuống cấp trong khi dòng chảy ở đầu nguồn thay đổi khiến lượng nước ngày càng ít.

“Khoảng hai đến ba năm nay, cứ đến mùa khô là gia đình tôi thiếu nước sinh hoạt. Có ngày phải xuống suối lấy từng can nước mang về mới đủ dùng. Đến mùa mưa thì nước nhiều hơn nhưng lại đục, nhiều bùn đất nên chủ yếu phải hứng nước mưa để sử dụng” - anh Thao chia sẻ.

Nước người dân dùng tạm đục, phải hứng nước mưa dùng. Ảnh: TH

Không riêng gia đình anh Thao, tình trạng thiếu nước sinh hoạt là nỗi lo thường trực của nhiều hộ dân trong thôn này.

Tương tự, mỗi ngày chị Y Chính (29 tuổi, trú thôn Krong Đuân) phải đi lấy nước từ bốn đến năm lượt mới đủ cho cả gia đình sử dụng. Nước phục vụ tắm giặt được lấy từ mương dẫn dọc cánh đồng lúa, còn nước uống và nấu ăn phải xuống khe suối hoặc xin từ những điểm còn nước trong thôn.

“Nhà tôi từng đào nhiều vị trí để tìm nước ngầm nhưng gặp toàn đá. Muốn khoan giếng nhưng chi phí quá lớn, gia đình không đủ khả năng” - chị Y Chính nói.

Người dân phải chắt chiu nước sạch để dùng nấu ăn, sinh hoạt. Ảnh: TH

Điều khiến người dân lo lắng không chỉ là thiếu nước mà còn là chất lượng nguồn nước. Theo người dân địa phương, trước đây nước ở đầu nguồn khá trong và sạch, tuy nhiên những năm gần đây, khu vực đầu nguồn xuất hiện nhiều diện tích canh tác nông nghiệp, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khiến nhiều người bất an khi phải sử dụng nguồn nước này cho sinh hoạt hằng ngày.

Vào mùa nắng, hệ thống nước tự chảy của nhiều hộ gần như cạn kiệt. Trong khi đó, nguồn nước từ mương thủy lợi tuy còn nhưng có màu vàng đục. Chỉ sau một thời gian ngắn chứa trong xô, chậu, dưới đáy đã xuất hiện lớp bùn đất lắng đọng.

Hơn 50 hộ dân vẫn thiếu nước sinh hoạt

Thôn Krong Đuân hiện có 263 hộ với 1.347 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc Xơ Đăng. Theo thống kê của địa phương, có hơn 50 hộ đang thiếu nước sinh hoạt, tập trung ở những khu vực địa hình cao hoặc cuối tuyến dẫn nước.

Dù người dân nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay thôn vẫn chưa được đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung. Phần lớn các hộ vẫn phụ thuộc vào nguồn nước khe suối dẫn tự chảy, chỉ một số ít gia đình có điều kiện mới khoan được giếng để sử dụng.

Theo ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi, trước đây địa phương đã đầu tư hệ thống dẫn nước từ khe suối về khu dân cư. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, công trình xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, lưu lượng nước ở đầu nguồn cũng giảm so với trước nên thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ vào mùa khô.

“Hiện vẫn còn một số thôn, chủ yếu thuộc địa bàn xã Đăk Pxi cũ, chưa có hệ thống nước sạch. Trong thời gian tới, nếu được bố trí nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương sẽ ưu tiên đầu tư các công trình giếng khoan cấp nước tập trung để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân” - ông Cường nói.

NGUYỄN YÊN