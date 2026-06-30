Lựa chọn VF 7 thay xe xăng hạng sang, chủ xe khẳng định: Đây mới là 'chân ái'

(PLO)-Với giá lăn bánh chỉ hơn 700 triệu đồng, nhiều chủ xe VinFast VF 7 thừa nhận mẫu C-SUV của VinFast là món hời đúng nghĩa khi giải quyết trọn vẹn bài toán kép về cảm xúc cầm lái và tối ưu chi phí.

Khác biệt đến từ sức mạnh và công nghệ

Ở nhóm khách hàng tìm mua SUV cỡ C, yếu tố được quan tâm thường không dừng ở không gian hay tiện nghi cơ bản, mà còn nằm ở cảm giác lái, thiết kế và hàm lượng công nghệ. Đây cũng là những tiêu chí khiến anh Đức Sơn (Hà Nội) bỏ qua một mẫu xe sang thương hiệu Đức, dứt khoát lựa chọn VinFast VF 7.

Mẫu VinFast VF 7 được đánh giá là vượt trội so với các đối thủ.

Theo anh, mẫu xe điện của VinFast mang lại đúng những gì anh tìm kiếm ở một chiếc xe mới: thiết kế đẹp, tăng tốc ấn tượng và hệ thống công nghệ đủ dày để tạo ra khác biệt rõ rệt trong quá trình sử dụng.

“Những gì VinFast VF 7 sở hữu là vượt trội so với các đối thủ. Mỗi pha tăng tốc, chỉ cần đạp ga là vượt xe phía trước một cách dễ dàng”, anh Đức Sơn cho biết.

Cảm nhận đó đến từ cấu hình vận hành hàng khủng của VF 7. Xe được trang bị hai động cơ điện, cho tổng công suất 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Với anh Sơn, sự mạnh mẽ này mang lại tự tin rõ rệt trên cao tốc hay trong những tình huống cần vượt xe.

Bên cạnh đó, VF 7 còn giúp những chuyến đi xa trở nên nhàn hơn nhờ hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) với nhiều tính năng hữu ích như hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng… Anh Sơn cho biết trong các hành trình từ Hà Nội đi Hạ Long, các công nghệ này giúp người lái bớt mệt mỏi và cả gia đình có thể tận hưởng chuyến đi trọn vẹn hơn.

Chi phí siêu tiết kiệm, xe xăng “chỉ biết ước”

Ở góc độ khác, đánh giá về trang bị tiện nghi của VF 7, anh Hoàng Dũng - một người dùng tại TP.HCM - cho rằng VinFast đã thiết lập tiêu chuẩn quá tốt cho mẫu C-SUV. “Điều tôi đánh giá cao ở nội thất, bên cạnh yếu tố đầy đủ tiện nghi, là ở hệ thống loa. Dải trầm của loa xuống sâu, chắc nhưng không bị rè”, anh Dũng chia sẻ.

Trải nghiệm sử dụng càng trở nên thuyết phục hơn nhờ chi phí vận hành gần như bằng 0. Với chính sách miễn phí sạc đến ngày 10-2-2029, những hành trình dài như chuyến đi từ TP.HCM ra Phú Quốc của anh Hoàng Dũng hầu như không phát sinh chi phí năng lượng.

Không chỉ tiết kiệm trong quá trình sử dụng, VF 7 còn tạo lợi thế ngay từ thời điểm xuống tiền nhờ loạt ưu đãi.

Ngay cả khi không còn ưu đãi miễn phí sạc, chi phí sử dụng vẫn rất thấp. Trong hành trình trên, anh Hoàng Dũng ghi nhận xe tiêu thụ trung bình khoảng 15,7 kWh/100 km, tương đương khoảng 4,5 km cho mỗi 1% pin. Tính ra, nếu phải chi trả, anh chỉ cần rút ví khoảng 60.000 đồng cho quãng đường 100 km.

Anh so sánh, một mẫu C-SUV chạy xăng có mức tiêu hao khoảng 7 lít/100 km sẽ cần gần 170.000 đồng tiền nhiên liệu cho cùng quãng đường. Như vậy, chi phí năng lượng của VF 7 chỉ bằng khoảng 1/3 so với xe xăng cùng phân khúc. Đó là chưa kể người dùng hiện còn được miễn phí sạc đến ngày 10-2-2029, giúp chi phí sử dụng gần như về mức “zero” trong nhiều năm tới.

Không chỉ tiết kiệm trong quá trình sử dụng, VF 7 còn tạo lợi thế ngay từ thời điểm xuống tiền nhờ loạt ưu đãi nặng tay gồm: ưu đãi 6% giá trị xe, nhận voucher kỳ nghỉ Vinpearl hoặc 2% giá xe nếu mua xe tới 30-6. Cùng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ của Chính phủ, giá lăn bánh của VF 7 chỉ khoảng 730 triệu đồng.

Khi đặt lên bàn cân cả sức mạnh vận hành, trang bị công nghệ, chi phí sử dụng và mức giá sau ưu đãi, VF 7 đang tạo ra lợi thế mà hiếm có mẫu C-SUV cùng tầm giá có thể sánh kịp. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều người dùng xem mẫu xe điện của VinFast là lựa chọn đáng tiền cho nhu cầu sử dụng lâu dài.

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THY NHUNG