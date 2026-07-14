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CHAGEE mang trà sữa nguyên lá đến với khách hàng Việt

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N.K

(PLO)- Thương hiệu trà sữa quốc tế CHAGEE sẽ mời khách hàng đến với cửa hàng đầu tiên ở TP.HCM vào ngày 16-7 tại số 59 Nguyễn Đức Cảnh, Tân Hưng (quận 7 cũ), TP.HCM để trải nghiệm trà sữa nguyên lá đến với người tiêu dùng Việt.
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Trải nghiệm trà sữa nguyên lá pha tươi tại chỗ

Là thương hiệu trà quốc tế hiện đang được yêu thích tại nhiều quốc gia như Thái Lan, Singapore, Malaysia… CHAGEE được biết đến là thương hiệu trà sữa hiện đại hướng đến chất lượng nguyên bản và trải nghiệm tinh tế. Thương hiệu nổi bật với dòng trà sữa nguyên lá pha tươi tại chỗ, mang hương vị thanh nhẹ nhưng vẫn nổi bật vị trà đặc trưng của văn hoá trà hiện đại.

Trong tuần đầu ra mắt người tiêu dùng Việt, CHAGEE tập trung phục vụ các sản phẩm mang dấu ấn của thương hiệu như: BO·YA trà sữa Xanh Nhài, trà sữa OOLONG Quế Hoa, trà sữa Đại Hồng Bào thuộc dòng Trà Sữa Tươi Nguyên Lá và Trà Nguyên Bản.

CHAGEE mang trà sữa nguyên lá đến với người tiêu dùng

Những sản phẩm CHAGEE Việt Nam phục vụ trong giai đoạn đầu là những hương vị được đón nhận và yêu thích tại nhiều thị trường quốc tế. Đặc biệt, với khách hàng đã tham gia hoạt động trò chơi “Tìm từ đoán tên” trên ứng dụng sẽ nhận được voucher miễn phí 1 ly BO.YA trà sữa xanh nhài. Khách hàng chỉ cần mang voucher hiển thị trên ứng dụng CHAGEE đến cửa hàng để nhận và thưởng thức ly trà tươi ngon từ ngày 16-07-2025 cho đến hết 31-08-2025.

Bước khởi đầu hành trình kết nối với người tiêu dùng Việt

Đại diện thương hiệu CHAGEE chia sẻ, cửa hàng tại 59 Nguyễn Đức Cảnh (quận 7 cũ) là phường Tân Hưng là điểm đầu tiên trong kế hoạch mở rộng hệ thống của CHAGEE tại TP.HCM. Dự kiến tới đây, chuỗi cửa hàng sẽ tiếp tục khai trương tại các khu vực trung tâm thành phố.

Trong giai đoạn đầu, CHAGEE mong muốn đem đến không gian để khách hàng cảm nhận sản phẩm thông qua trải nghiệm thực tế tại cửa hàng, bằng cách tập trung giới thiệu các dòng sản phẩm chủ đạo và đẩy mạnh hoạt động dùng thử, nhằm giúp khách hàng cảm nhận trực tiếp chất lượng đồ uống và dịch vụ.

Việc lựa chọn mở điểm bán đầu tiên tại khu dân cư đông đúc cũng phản ánh định hướng tiếp cận gần gũi và thuận tiện với người tiêu dùng thành thị. Trong thời gian tới, CHAGEE sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều lựa chọn đồ uống và hoạt động tương tác với người tiêu dùng để từng bước xây dựng trải nghiệm thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Trong các tuần lễ đầu ra mắt cửa hàng, CHAGEE sẽ dành tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người dùng mới trên ứng dụng. Đồng thời, chương trình hội viên CHA Membership cũng chính thức được triển khai, mang đến loạt quyền lợi tích điểm và ưu đãi cho người yêu trà.

N.K
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từ khóa

#trà sữa nguyên lá #CHAGEE

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